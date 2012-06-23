Digitimes : iPad'in dizüstü pazarındaki etkisi azalıyor

Tanıtıldığı ilk günden bu yana popülaritesini kaybetmeyen ve tablet pazarının yüzde 60 gibi bir payına hükmeden iPad; internet, mesajlaşma ve temel ofis işlevlerini yerine getirmek isteyen kullanıcıların dizüstü modellerinden vazgeçmesi gibi bir eğilime de sebep olmuştu. Ancak Tayvanlı üreticiler eğilimin değişmeye başladığını belirtiyor.

Bunun sebebi ise Android modelleri de dahil olmak üzere tablet modellerinin çalışma ve öğrenme üzerine odaklanmak yerine giderek daha çok eğlenceye yer vermeye başlaması. Böylece iPad dizüstü taleplere olan mevcut talebi azaltmak yerine yeni bir talep alanı yaratmaya başladı.

Wistron firmasının yönetim kurulu başkanı Simon Lin, iPad'in tüketici bütçesindeki önemli bir bölümü tükettiği için yeni bir dizüstü siparişi verilmesinin geciktiğini ancak Ivy Bridge ve Windows 8 ile birlikte yıl sonuna doğru talebin yeniden artmasını beklediklerini belirtti.

Özellikle Acer, Asus ve Samsung yılın ikinci yarısında dizüstü modellerinde talep artışı beklentisi içinde.