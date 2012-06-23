Digitimes : iPad'in dizüstü pazarındaki etkisi azalıyor

Haber Editörü
Tanıtıldığı ilk günden bu yana popülaritesini kaybetmeyen ve tablet pazarının yüzde 60 gibi bir payına hükmeden iPad; internet, mesajlaşma ve temel ofis işlevlerini yerine getirmek isteyen kullanıcıların dizüstü modellerinden vazgeçmesi gibi bir eğilime de sebep olmuştu. Ancak Tayvanlı üreticiler eğilimin değişmeye başladığını belirtiyor.
Bunun sebebi ise Android modelleri de dahil olmak üzere tablet modellerinin çalışma ve öğrenme üzerine odaklanmak yerine giderek daha çok eğlenceye yer vermeye başlaması. Böylece iPad dizüstü taleplere olan mevcut talebi azaltmak yerine yeni bir talep alanı yaratmaya başladı.
Wistron firmasının yönetim kurulu başkanı Simon Lin, iPad'in tüketici bütçesindeki önemli bir bölümü tükettiği için yeni bir dizüstü siparişi verilmesinin geciktiğini ancak Ivy Bridge ve Windows 8 ile birlikte yıl sonuna doğru talebin yeniden artmasını beklediklerini belirtti.
Özellikle Acer, Asus ve Samsung yılın ikinci yarısında dizüstü modellerinde talep artışı beklentisi içinde.
http://www.digitimes.com/news/a20120621PD216.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
anlattiklari kadariyla bir pc'de yapabileceginiz hemen hemen herseyi yapabiliyorsunuz.
Bu durum Androidi degil ama, Apple'i bir sonraki new ipad icin yeni arayislara itecektir.
(Androidi degil, cunku Surface'den sonra Androidli tabletlerin tarihe karisacagini dusunuyorum.)
Ama Microsoft Surface ile bunları sunamazsa artık herkes dizüstüne geri döner. Çünkü insanlar tabletleri meraktan aldı ve sıkıldılar. Neden derseniz tablerlerde tüketime geldi mi her şey çok iyi ama üretime geldi mi hiç bir şey yapamıyorsunuz. İnternette sörf yap, bir kaç uygulama indir can sıkıntını gider. Tabletler şuan bundan ibaret
Dediğim gibi Microsoft Surface ile bu kısıtlamaları kaldırırsa yani tabletler önümüzde ki masaüstüler, laptoplar, ultrabooklar, netbooklar gibi üretime de yönelik cihazlar olursa tabletler tekrar yükselişe geçer ve dizüstü bilgisayarlar bir daha geri dönmemek üzere yok olma sürecine girmiş olurlar.
MS konsunda söylediklerinize katılıyorum. Eğer üretim yapılabilen tabletler çıkarsa özellşkle ultrabook platformundan müşteri çalacaktır. Ama gelişmiş notebooklar piyasada var olmaya devam edecektir. Tek tablet kullananlar eğer yeterince ince ve pil mrü sunan hafif tabletleri olduğu sürece notebook tarafına gitmezler. Önümüzde bir netbook tecrübesi var. Bir ara herkes deli gibi üretmiş ve satmıştı. Sonra kısıtlı ekran ve başarım önlerini kesti. Satışlar azaldı. Aslında ekran biraz büyüse ve pil ömrü artıp, biraz daha performans artsa olacaktı. Zaten ultrabooklar da bunu vaadediyor.
Sanırım önümüzdeki 5 yıl için birinci iOS platformu , ona yakın Windows ve 3.Android olacak. BEş yıl sonr aise sıralam Windows lehine değişebilir diye düşünüyorum. Ama ios platformu tableti bilgisayar gibi de kullandırırsa müşteri kaybetmeyebilir. Ama verdiklerini almamak kaydıyla.
Yani buyuyecek ama notebook'lardan daha az calacak.