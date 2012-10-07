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Dijital müzik endüstrisi ABD'de bu yıl 1 milyar satış barajını aştı

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde de son dönemlerde yaygın kullanıma geçmeye başlayan dijital müzik endüstrisi, dünyada müzik endüstrisinin en çok gelir getiren kısmı olma yolunda ilerliyor.

Google, Amazon, Apple gibi firmalar doğrudan dijital müzik satışı yaparken, Rdio, Spotify gibi firmalar da aylık abonelik yoluyla sınırsız çevrimiçi müzik akışları sunuyor. 

Nielsen tarafından ABD'de yapılan bir araştırma, Ağustos ayı itibariyle bu yıl 1 milyar dijital parçanın satıldığını ortaya koydu. Geçen yıl 1.3 milyar dijital müzik satışı ile rekor kıran endüstrinin bu yıl yeni bir rekor kırması bekleniyor.

Dosya paylaşım sitelerinde korsan olarak içeriklere erişilmesine rağmen, elde edilen rakam oldukça sevindirici. Bedelini ödeyerek anında müzik dinlemeye başlamak tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Nielsen başkan yardımcısı David Bakula, çevrimiçi müzik akışları ve dijital satışlar ile birlikte endüstrinin büyümeye devam edeceğini, tüketici ilgisinin teknolojinin gelişmesine paralel olarak artacağını belirtti.


http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/2012-digital-music-sales-on-pace-to-break-record/ Yorum Yaz
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xconnect 6 yıl en beğenilen
Ekrem Çukurca fun clup iftiharla sunar!
- Söyle Samet O iphone kulaklığı mı?
- Başkanım yorum yok! :)]
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
yukardaki ön yargılı arkadaş onun neresi iphone kulaklığı öyle olsaydı kabloyla plastik geçişi arasında gri renkteki yumuşak plastik olurdu
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xconnect 6 yıl en beğenilen
Ekrem Çukurca fun clup iftiharla sunar!
- Söyle Samet O iphone kulaklığı mı?
- Başkanım yorum yok! :)]
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 6 yıl xconnect
xconnect
Ekrem Çukurca fun clup iftiharla sunar!
- Söyle Samet O iphone kulaklığı mı?
- Başkanım yorum yok! :)]

Vallahi resmi görür görmez böyle bir yorum geleceğini tahmin etmiştim. Hemen ilk mesajda gelmiş.

Bıktırdınız artık, yeter la!
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