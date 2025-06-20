Spotify'ın kayıpsız ses kalitesi yakında geliyor: Saatte 1GB internet harcayacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Spotify’ın son güncellemesi, hem ses kalitesi ayarlarında hem de Spotify Connect kenar çubuğunda kayıpsız ses seçeneğini gösteriyor. Yeni ses kalitesi seçeneği, FLAC formatında 24 bit/44.1 kHz’e kadar oynatmayı destekleyecek ve bu kalitede müzik dinlemek saatte yaklaşık 1GB internet tüketimine yol açacak.

Spotify ilk çeyreği abone ve gelir rekoru ile geride bıraktı 1 ay önce eklendi

Spotify kayıpsız HiFi: 24 bit/44.1 kHz'e kadar oynatma, 1GB'a kadar veri kullanımı

Spotify, 2021’de Spotify HiFi aboneliğini duyurdu, uzun süredir de geleceği konuşuluyor. Nihayet Spotify 1.2.66 sürümünde kayıpsız (lossless) ses kalitesinin geleceğine dair işaretlere rastlandı. Aynı sürümde kulanıcıların kulaklıktan en iyi sesi almasını sağlayacak yeni bir özellik te dikkat çekiyor. Spotify, belli kulaklıklarda çalma performasını optimize edecek gibi görünüyor.

Spotify, Premium kullanıcılarına kayıpsız ses kalitesi seçeneğini sunmakta oldukça gecikti. Apple Müzik, Tidal, Amazon Music, Deezer gibi birçok müzik servisi uzun süredir kayıpsız, HiFi kalitesi sunuyor.

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