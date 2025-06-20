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    Spotify'ın kayıpsız ses kalitesi yakında geliyor: Saatte 1GB internet harcayacak

    Spotify, uzun süredir beklenen HiFi desteğini yakında ekleyebilir. Masaüstü uygulamasında ses kalitesi seçenekleri arasında kayıpsız (lossless) görüldü.         

    spotify kayıpsız ses kalitesi Tam Boyutta Gör
    Spotify’ın son güncellemesi, hem ses kalitesi ayarlarında hem de Spotify Connect kenar çubuğunda kayıpsız ses seçeneğini gösteriyor. Yeni ses kalitesi seçeneği, FLAC formatında 24 bit/44.1 kHz’e kadar oynatmayı destekleyecek ve bu kalitede müzik dinlemek saatte yaklaşık 1GB internet tüketimine yol açacak.

    Spotify kayıpsız HiFi: 24 bit/44.1 kHz'e kadar oynatma, 1GB'a kadar veri kullanımı

    Spotify, 2021’de Spotify HiFi aboneliğini duyurdu, uzun süredir de geleceği konuşuluyor. Nihayet Spotify 1.2.66 sürümünde kayıpsız (lossless) ses kalitesinin geleceğine dair işaretlere rastlandı. Aynı sürümde kulanıcıların kulaklıktan en iyi sesi almasını sağlayacak yeni bir özellik te dikkat çekiyor. Spotify, belli kulaklıklarda çalma performasını optimize edecek gibi görünüyor.

    Spotify, Premium kullanıcılarına kayıpsız ses kalitesi seçeneğini sunmakta oldukça gecikti. Apple Müzik, Tidal, Amazon Music, Deezer gibi birçok müzik servisi uzun süredir kayıpsız, HiFi kalitesi sunuyor.

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