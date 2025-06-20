Spotify'ın kayıpsız ses kalitesi yakında geliyor: Saatte 1GB internet harcayacak

Spotify kayıpsız HiFi: 24 bit/44.1 kHz'e kadar oynatma, 1GB'a kadar veri kullanımı
Spotify, 2021’de Spotify HiFi aboneliğini duyurdu, uzun süredir de geleceği konuşuluyor. Nihayet Spotify 1.2.66 sürümünde kayıpsız (lossless) ses kalitesinin geleceğine dair işaretlere rastlandı. Aynı sürümde kulanıcıların kulaklıktan en iyi sesi almasını sağlayacak yeni bir özellik te dikkat çekiyor. Spotify, belli kulaklıklarda çalma performasını optimize edecek gibi görünüyor.
Spotify, Premium kullanıcılarına kayıpsız ses kalitesi seçeneğini sunmakta oldukça gecikti. Apple Müzik, Tidal, Amazon Music, Deezer gibi birçok müzik servisi uzun süredir kayıpsız, HiFi kalitesi sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: