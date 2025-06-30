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Tam Boyutta Gör Spotify, kullanıcıların müzik keşfini daha da özelleştirecek yeni bir özellikle Discover Weekly (Haftalık Keşif) çalma listesini güncelliyor. Platformun en çok dinlenen ve etkili listelerinden biri olan bu haftalık karışık liste artık kullanıcıya tür seçme imkanı sunacak. Çalma listesinin üst kısmına eklenen pop, R&B, rock gibi müzik türü butonları, kullanıcıların hangi tarzlarda daha fazla öneri almak istediklerini doğrudan Spotify’a bildirmelerine olanak tanıyacak.

Beklenen özellik geldi

2015 yılında kullanıma sunulan Haftalık Keşif, bugüne dek 100 milyardan fazla kez dinlendi. Spotify’ın algoritmalarıyla hazırlanan bu liste, kullanıcıların müzik zevklerine göre her hafta yeni şarkılar öneriyordu. Ancak son zamanlarda, listelerin aynı şarkıları tekrar tekrar önermesi ve tür sınıflandırmalarındaki hatalar nedeniyle bazı kullanıcılar memnuniyetsizliklerini dile getirmişti. Spotify, Mayıs ayında algoritmayı ve tür tanıma sistemini güncellediğini duyurmuştu.

Tam Boyutta Gör Yeni tür seçme özelliğinin yanı sıra Haftalık Keşif’in kapak görseli de yenilendi. Böylece hem görsel hem de işlevsel olarak kullanıcı deneyimi daha çekici hâle getirildi.

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Spotify, yıllar içinde müzik dinleme alışkanlıklarını dönüştürerek albüm veya sanatçı odaklı dinlemeden çalma listesi odaklı bir modele geçişin öncüsü oldu. Bu dönüşüm, plak şirketleri ve sanatçılar için de listelerde yer almanın önemini artırdı. Son yıllarda Spotify, kişiselleştirme alanındaki çalışmalarını derinleştirdi. Yapay zeka destekli “DJ” özelliği, metinden çalma listesi oluşturma aracı ve hatta yapay zeka sunucularla kurgulanan sahte podcast’ler bu yönde atılmış adımlardan sadece birkaçı.

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Spotify, Haftalık Keşif çalma listesine tür seçimini getiriyor

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