Spotify, Haftalık Keşif çalma listesine tür seçimini getiriyor

Beklenen özellik geldi
2015 yılında kullanıma sunulan Haftalık Keşif, bugüne dek 100 milyardan fazla kez dinlendi. Spotify’ın algoritmalarıyla hazırlanan bu liste, kullanıcıların müzik zevklerine göre her hafta yeni şarkılar öneriyordu. Ancak son zamanlarda, listelerin aynı şarkıları tekrar tekrar önermesi ve tür sınıflandırmalarındaki hatalar nedeniyle bazı kullanıcılar memnuniyetsizliklerini dile getirmişti. Spotify, Mayıs ayında algoritmayı ve tür tanıma sistemini güncellediğini duyurmuştu.
Spotify, yıllar içinde müzik dinleme alışkanlıklarını dönüştürerek albüm veya sanatçı odaklı dinlemeden çalma listesi odaklı bir modele geçişin öncüsü oldu. Bu dönüşüm, plak şirketleri ve sanatçılar için de listelerde yer almanın önemini artırdı. Son yıllarda Spotify, kişiselleştirme alanındaki çalışmalarını derinleştirdi. Yapay zeka destekli “DJ” özelliği, metinden çalma listesi oluşturma aracı ve hatta yapay zeka sunucularla kurgulanan sahte podcast’ler bu yönde atılmış adımlardan sadece birkaçı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: