Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steelseries ve Targus oyuncu sırt çantası geliştirdi

Oyuncu dizüstü bilgisayarınızı sürekli bir yerlere götürmek zorundaysanız Steelseries ve Targus işbirliği imdadınıza yetişiyor. Sniper 17 sırt çantası tam size göre.
1 yıl
3,8b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Steelseries ve Targus oyuncu sırt çantası geliştirdi

Oyuncu dizüstü bilgisayar modelleri bilindiği üzere genelde oldukça kalın ve ağır oluyor. Bu bakımdan taşıma konusunda hassasiyet göstermek lazım. Steelseries ve Targus işbirliği yaparak oyunculara yönelik bir sırt çantası hazırladı.

En iyi koruma

Targus zaten dizüstü bilgisayarlar için sırt çantaları konusunda uzman bir firma. Steelseries de oyuncu donanımları konusunda uzman. İki firmanın ortaya çıkardığı Sniper 17 sırt çantası oyunculara en iyi korumayı sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Google uzun süre pasif olan Android cihazların yedeklerini silmeye başlıyor"

17.3 inçe kadar dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen sırt çantası dayanıklı ve su geçirmez bir kaplamaya sahip. Dizüstü için ayrılan kısım özel koruma sistemiyle cihazınızı sarıyor ve sarsıntılara karşı koruyor. 26 litre kapasite ile geniş bir hareket alanı sunan çantaya fare, klavye, kontrolcü gibi bileşenleri rahatça sığdırırken, iki adet kulaklık için de özel bir alan bırakılmış.

Kişisel eşyalarınız için gizli bir bölümü de olan çanta da ayrıca ayrılabilir tarzda iki adet de cep yer alıyor. 1.8Kg civarında olan çanta için istenen fiyat 130 Pound seviyesinde yani vergiler hariç 800TL civarında. 

 
Steelseries ve Targus oyuncu sırt çantası geliştirdi
 

http://hexus.net/tech/news/peripherals/110141-steelseries-x-targus-sniper-17-gaming-backpack-released/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Das Boot 1 yıl en beğenilen
Ledleri yok mu?
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bukalemun 1 yıl
Sanırım yazmamışlar ama ! Mobil takip sensörü , aliminyum çerçeveler , güneş paneli ve şarj istasyonu özelliği yok. Fiyat futuristik olmuş ! ürün ise basit ve bulunabilir !
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖzdalDoğru 1 yıl
Sadece sarsıntılara karşı koruyacak bir sırt çantası için 800 lira verilmez. Çantanın içinde ortalama 5 ila 20 bin lira arasında bir cihaz olacağını hesaba katmak lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 1 yıl en beğenilen
Ledleri yok mu?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HR Creative 1 yıl
Şu oyuncu ekipmanı olayının çok abartıldığını düşünsem de dizüstü bilgisayar çantalarının şu çanta şeklinde olmasını düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Huawei'den Apple'a Face ID göndermesi 1 yıl 69. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu 1 yıl Forza Motorsport 7'nin ilk gün yaması 50 GB 1 yıl DS önümüzdeki yıl tamamen elektrikli bir SUV tanıtacak 1 yıl The Pirate Bay'in kullanıcıların CPU'ları üzerinden dijital para ürettiği ortaya çıktı 1 yıl Bitcoin nereye gidiyor? | Canlı Yayın'da Soru-Cevap eşliğinde konuşuyoruz 1 yıl Karayollarında dev hamle: "Akıllı Sürücü Uyarı Sistemleri" ile primde indirim 1 yıl Dünyanın yapay zekaya yönelik ilk PCIe hızlandırıcısı duyuruldu 1 yıl Samsung marka telefon alana 50 TL'lik hediye çeki! 1 yıl GoPro Hero6 sızdırıldı 1 yıl Alzheimerı 10 yıl önceden tespit eden yapay zeka 1 yıl 1400 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen ışığı neredeyse hiç yansıtmıyor "Simsiyah Dünya" 1 yıl Apple A11 Bionic yonga seti üç yılda geliştirildi 1 yıl Star Trek: Discovery 25 Eylül'de başlıyor 1 yıl Tek bir iğneyle çocukluk aşıları yapılabilir 1 yıl Instagram ses tercihinizi uygulamayı kapatana kadar aklında tutacak 1 yıl BTK'dan Mavi Balina oyunu uyarısı 1 yıl Afrika'ya özel elektrikli otomobil:aCar 1 yıl 32 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper işlemcisi ihtimali doğdu 1 yıl PAL-V'nin uçan arabası dünya turuna çıkacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Steelseries ve Targus oyuncu sırt çantası geliştirdi Sonraki Canlı | Samsung T5 SSD inceleme "Daha hızlısı yok" [Yayın özeti] 1 yıl Game of Thrones finali için birden fazla son hazırlanıyor 1 yıl Birleşmiş Milletler internet raporunu paylaştı: 3.9 milyar insanın internet erişimi yok 1 yıl Ülkemizdeki mültecilere ücretsiz kod eğitimi verilecek 1 yıl Corsair’den hız canavarı Vengeance DDR4 bellekler 1 yıl Gmail'in Android uygulamasına şifre değiştirme özelliği geldi 1 yıl Çinli bitcoin borsalarından peş peşe açıklamalar: Bitcoin ticaretini sonlandırıyorlar 1 yıl iPhone’u hızlı şarj etmek için 330 TL’lik aksesuar almanız gerekiyor 1 yıl Çinli teknoloji devi, Spotify'ı satın almaya çalışmış 1 yıl Parrot Mambo FPV ile kuş bakışı uçuş deneyimi 1 yıl Milyarlarca Bluetooth’lu cihaz tehlikede 1 yıl Equifax saldırısında İngiltere'deki 400.000 müşteriye ait veriler sızdırıldı 1 yıl HP yazıcılarda üçüncü taraf kartuşlara yine yasak 1 yıl 20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir "parçası" 1 yıl Nike otomatik satın alma botlarına savaş açtı 1 yıl MediaMarkt’ta okula dönüş fırsatları 1 yıl Chrome otomatik oynatılan videoları durduracak 1 yıl İnsan beyni ilk kez internete bağlandı 1 yıl Windows 10’un gizlilik ayarları geliştirilecek 1 yıl Toyota'nın uçan otomobil hayaline bir adım kaldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim