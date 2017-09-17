Steelseries ve Targus oyuncu sırt çantası geliştirdi

Oyuncu dizüstü bilgisayar modelleri bilindiği üzere genelde oldukça kalın ve ağır oluyor. Bu bakımdan taşıma konusunda hassasiyet göstermek lazım. Steelseries ve Targus işbirliği yaparak oyunculara yönelik bir sırt çantası hazırladı.

En iyi koruma

Targus zaten dizüstü bilgisayarlar için sırt çantaları konusunda uzman bir firma. Steelseries de oyuncu donanımları konusunda uzman. İki firmanın ortaya çıkardığı Sniper 17 sırt çantası oyunculara en iyi korumayı sunuyor.

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17.3 inçe kadar dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen sırt çantası dayanıklı ve su geçirmez bir kaplamaya sahip. Dizüstü için ayrılan kısım özel koruma sistemiyle cihazınızı sarıyor ve sarsıntılara karşı koruyor. 26 litre kapasite ile geniş bir hareket alanı sunan çantaya fare, klavye, kontrolcü gibi bileşenleri rahatça sığdırırken, iki adet kulaklık için de özel bir alan bırakılmış.

Kişisel eşyalarınız için gizli bir bölümü de olan çanta da ayrıca ayrılabilir tarzda iki adet de cep yer alıyor. 1.8Kg civarında olan çanta için istenen fiyat 130 Pound seviyesinde yani vergiler hariç 800TL civarında.