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Dinamik duvar kağıtları sunabilen OSX uygulaması MovieDesktop artık ücretsiz

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dinamik duvar kağıtları sunabilen OSX uygulaması MovieDesktop artık ücretsiz
 
OSX 10.7.3 ve üzeri Mac bilgisayar sistemleri için Daniele Murabito tarafından hazırlanan dinamik duvar kağıdı uygulaması MovieDesktop, kullanıma sunulmasında iki yıl sonra yeniden ücretsiz yapıldı.
Yüklendiği sistemlerin üst barına yerleşen MovieDesktop, geliştirici tarafından sıkıcı olarak nitelendirilen masaüstü duvar kağıtları yerine belirlenen video ya da ilginç olarak filmlerin yerleştirilmesine imkan tanıyor. Bu içerikler için herhangi bir uzunluk limiti koymayan uygulama, birçok popüler dosya formatını aktif olarak destekliyor ve direkt olarak kendi içerisinde de masaüstüne koymak üzere video kaydı yapabiliyor.
Daha önce 1$ fiyat etiketiyle satılan MovieDesktop uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id534934171?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mericbey 4 yıl
Bilgisayarı yavaşlatmaz mı bu uygulama sizce ?
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P3rF3cT55 4 yıl
paralı olmuş
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Vasto Lorde 4 yıl mericbey
mericbey
Bilgisayarı yavaşlatmaz mı bu uygulama sizce ?

Cihazlarda minimum 4gb ram var, prolarin cogunda 8-16. Birsuru acik ekstrem program varsa sikinti cikarabilir, gunluk kullanimda sorun cikaracagini sanmiyorum.
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