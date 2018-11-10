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Doğum kanalının şekli ve evrim

Kadınlardaki doğum kanalının şekli ve boyutu, sadece büyük beyinli bebeklerin geçmesi için uyum sağlamamış. Aynı zamanda iklim ve atasal köken gibi faktörlerden de etkilenmiş...
6 ay
13b
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179
Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Doğum kanalının şekli ve evrim
 
Bir annenin doğum kanalı, büyük beyinli bebeklerin doğmasına izin verecek kadar geniş, ancak verimli bir şekilde yürümeye engel olmayacak kadar da dar olmalıdır. Yani birbirine ters iki evrimsel güç arasında bir çekişme varmış gibi duruyor. Ancak yeni yapılan çalışmaya göre, doğum kanalının şekli başka pek çok faktörden de etkileniyor. 
Londra'daki Roehampton Üniversitesi'nden biyolojik antropolog Lia Betti ve Cambridge Üniversitesi'nden evrimsel ekolog Andrea Manica, dünyanın 24 farklı bölgesinden 348 kadın iskeletinin leğen kemiklerini inceledi. Doğum kanalları, birbirlerine pek benzemiyordu. Amerikan yerlilerindeki ve Avrupalılardaki doğum kanalları, en oval şekilli olanlardı. Araştırmacılar, Afrika'dan uzak toplumlarda, doğum kanalında daha az farklılık olduğunu gözlemlediler. Bu bulgu, diğer bazı özellikler için de geçerliydi.
Sıcaklık ise apayrı bir etken olabilir. Soğuk iklimlerde, sıcağı tutmada daha iyi olan geniş bedenler, daha avantajlı olur. Bu da doğum kanalının şeklini etkileyebilir. Ancak iskeletler, bu eğilimi zayıf bir şekilde teyit edebildi. Bazı araştırmacılar, diğer çevresel faktörlerin de detaylıca araştırılması gerektiğini belirtiyor. 
Çalışma özetle diyor ki, "Doğum kanalının şekli, sadece 1-2 şeyden etkilenmiyor. Dünya'nın farklı bölgelerine yayılan insanların atasal kökenlerinden tutun da iklimsel etkenlere kadar pek çok faktör etkili olabiliyor. Dünya genelinde, iskeletler arasındaki farklılıkların sebebi de bu." Aşağıdaki görselde, çalışmada incelenen iki ayrı kadına ait kalça/leğen kemiklerini görebilirsiniz. Üstteki daha oval şekilli bir doğum kanalına sahipken, alttakinin kanalı daha yuvarlak.

https://www.sciencemag.org/news/2018/10/birth-canals-are-different-all-over-world-countering-long-held-evolutionary-theory Yorum Yaz
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heyula07 6 ay en beğenilen servusdedurantem
Neyin kanıtı yok arkadaşım. Wikipedia ya gir orada bile görürsün bir sürü kanıt. Fosil kayıtları, genetik benzerlik, körelmiş organlar, jeolojik kanitlar, bakteriler üzerinde yapılan tür değişiklikleri vs.
Siz nasıl bir kanıt bekliyorsunuz acaba. Onu bir anlatsana bana. Yani mesela adam laboratuvara fil getirip onu gergedan mı yapsın.
Neyin kanıtı yok arkadaşım. Wikipedia ya gir orada bile görürsün bir sürü kanıt. Fosil kayıtları, genetik benzerlik, körelmiş organlar, jeolojik kanitlar, bakt...
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1 Yanıt Yanıtla +80
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servusdedurantem 6 ay tostumm
Bu makale de yazılanlar evrim değil adaptasyon ikisi arasında ki farkı önce bi bilelim her okuduğuna da inanma evrim türler arası değişime denir ve henüz kanıtı yok bilimsel bir kuramın teoriden öteye geçebilmesi için gözlemlenebilir kanıta dayalı olması gerekiyor bunu ben söylemiyorum bilimin tanımı bu son olarak görmediği yaratıcıdan haber getiren peygambere inanlar bilimsel değil ama görmediğin kanıtlayamadığın başkalarının kanıtladığını iddia ettiği bilim adamlarına kendin gözlemlemeden inanmak bir nevi bilim değil de inanç değil mi
Bu makale de yazılanlar evrim değil adaptasyon ikisi arasında ki farkı önce bi bilelim her okuduğuna da inanma evrim türler arası değişime denir ve henüz kanıt...
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9 Yanıt Yanıtla +56
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irish 6 ay
Elinin altında internet olup da hala kanıt yok diyenler var. Bir insan neden bilinçli olarak cahil kalmak ister anlamak mümkün değil.
Zibilyon tane kanıt var. Anlamak ve bilmek çok kolay. Yeter ki çaba gösterin.
Elinin altında internet olup da hala kanıt yok diyenler var. Bir insan neden bilinçli olarak cahil kalmak ister anlamak mümkün değil.Zibilyon tane kanıt v...
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code-ShaRK 6 ay
Evrim yok diyenler ****ın kedileri değil miydi


Twitterda ne zaman evrim karşıtı bir hareket olsa adnanın kedileri başlatıyordu


Emin olun ben eminim evrim yok diyenler ****ı peygamber zannedenler. Ne peygamberiydi unuttum. Hatırladım hatırladım Mehdi mehdi
Bunlardan bilim ilim irfan öğreneceğiz


Maşallah inşallah maşalla
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Mete Can Karahasan 6 ay
Einstein hakkında sizden çok şey biliyorum ama mesele bu değil. Esas mesele sizin bilginizin ölçüsünü bilmemeniz. Açın okuyun.
Propaganda'nın mucidi Edward Bernays, aynı zamanda Freud'un yeğeni, "fikir bulmak için en iyi yer, elbette ancak 'bir kütüphane'" olabileceğini söylüyor bir söyleşisinde.
Kalem kağıt oynatmadan zihninizi işletemezsiniz. Hele de dolma kalem çok acayip bir icât, bu konuda.
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ugarb 6 ay
Ölümünden 1 yıl önce yazdığı mektupta tanrı kavramını reddediyor, açık artırmayla ekim ayında satışa sunulmuş bu mektup.
washingtonpost.com/...
Alıntı:
Eugene Mallove ise 1985'te Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, Einstein'in hayatının hiçbir döneminde ateist olmadığını savundu.
Mallove'a göre, Einstein, 'evrenin arkasında, doğa yasaları arasındaki uyuma hayranlığı yansıtan ve insanların sistematik düşünce-davranışlarıyla kıyaslanamayacak kadar üstün olan bir kozmik akıl' bulunduğuna inanıyordu.
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Blitz 6 ay
Kuşlar ve yarasalar. Farklı genetik ata’dan evrilmiş ve her iki canlı türü de kanat çırparak uçan canlılar olarak günümüzde yaşamaktadır.
Kuşlar, memeliler, dipnoi türü balıklar farklı atalardan evrilmiş ancak akciğerli solunum yapan türlerdir.
Balıklar, penguenler ve deniz memelileri suda harcadıkları enerjiden tasarruf etmek ve hızlı hareket etmek için benzer vücut formlarına sahiptir.
Yani farklı atalardan evrilseler de bu canlılar aynı amaca yönelik uzuv yada organlara sahiptir.
Ancak burada beklenen farklı atalardan evrilip aynı dönemde %100 aynı genetik sonuca varmasıysa bunu beklemenin kime ne faydası olacak emin değilim. Belki matematiksel olarak mümkündür. Bu bir kişinin aynı anda havaya atığı farklı iki bozuk paranın ikisinin de dik gelme ihtimali gibi. Bunu yapabilen yok diye böyle bir ihtimal de yok demek doğru olmayacaktır.
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Mete Can Karahasan 6 ay
Evrim zannedilen olgu gelişim. Evrim olabilmesi için eksik özelliğin belirmesi gerekiyor. Bazı arkadaşların en çok tür kaybının yaşandığı dönemde evrim diye sorumluların sorumluluktan kaçmaya vesile bulduğunu anlaması gerekiyor. Konu akademik bilimsel tartışma değil. Konu, en çok canlı yaşamına zarar veren insanların, sorumluluktan sıyrılmak için evrim yalanını ortaya atıp kendi mesuliyetlerinden kaçınmanın kestirme yolunu bulmuş olması.
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Blitz 6 ay
Merak eden arkadaşlar için bir başka örneği de video olarak paylaşayım.

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Khoradasein 6 ay
Aslında analitik düşünebilme yeteneğine sahip (ki eğitim ve öğretimle edinilebilir) sahip ve dogmalarla dünyası kısıtlanmamış bir insan yalnızca yalıtılmış adalar ve bölgelerdeki farklı canlı türlerini görerek bile bir tür evrimin/değişimin var olduğunu, bölge koşullarına ve ilkim değişikliklerine adapte olanların hayatta kalabildiğini anlayabilir.
Antikitede Ksenofanes, Anaksagoras, Anaksimandros ve daha adını zikredemeğim başka düşünür ve araştırmacılar, henüz o zamanlarda bu durumu farketmişlerdir. Doğa üzerine yazdıkları ve fikirleri günümüze kısmen ulaşmıştır, merak edenler çeşitli kaynaklardan ulaşabilirler. (Bir başlangıç noktası olarak, Aristoteles analitik düşünce sistemiyle kendinden öncekileri sürekli zikrederek/eleştirerek/katılarak/ekleyerek karşılaştırmalı bir yöntem izler; eserlerinden, önceki düşünürlerin görüşlerine ulaşılabiliyor.)
Örneğin Avustralya'da memeli canlıların hemen hemen tümü keselidir. Devasa bir canlı olan Diprotodon bile keseli bir canlı olarak kayıtlara geçmiş. Hatta Ornitorenk/platipus isimli, arada kalmış veya birkaç türsel özelliği birlikte korumuş "karma" bir canlı türü dahi mevcut orada; "yaşayan" ara geçiş formu arayanlara bakmaları önerilir ki zaten evrim bir süreçtir ve halen hepimiz evrilmeye devam ediyoruz, zira yaşam statik değil; varolan her canlı ve elbette biz de dahil olmak üzere ara geçiş formlarıyız...
Birkaç örnek daha vermek gerekirse: Madagaskar'da yaklaşık 1500 yıl önce nesli tüketilmiş olan Filkuşu da öyle keza, 1 ton ağırlığıyla dünyanın en büyük kuşu olarak yaşam ağacında yerini almış; komşuları Dev Lemurlar da keza, anakaradan yalıtılmış bu adada kendine özgü bir yaşamortamı oluşmuş.
Dünyanın farklı yerlerinden örnek olması açısından Güney Amerika'da yaşamış dev tembel hayvandan da bahsedeyim, tonlarca ağırlığa ulaşabilmiş; fakat ne yazık ki insan ayak bastıktan kısa süre sonra tüm bu harika canlıların da nesli tükenmiş. Milyonlarca yıldan bahsetmiyorum, bu saydığım canlılar 15.000 ila 1.000 yıl kadar önce ortadan kalkmış olanlar...
Homo-sapiens olarak küresel bir seri katil gibi hareket ediyoruz. :/ Mükemmel "yaratılmış" bir canlı olmamız şöyle dursun gittiği yeri kurutan bir salgın gibiyiz.

Tüm bu canlıların günümüzde yaşayan torunları daha ufaklar ve insanlardan kaçıp saklanabilenlerden oluşuyor...
Elbette, çevre ve iklim değişiklikleri de önemli faktördür; fakat büyük oranda biz "modern" insan tüm bu katliamların sorumlusuyuz, milyonlarca yıl varlıklarını sürdürmüş, onlarca buzul çağlarını atlatmış bu canlılar insana yenilmişler.
Zira biz diğer yırtıcılar gibi evrimsel olarak değil de zekamızla (elbette zeka da evrimsel bir sürecin sonucu ancak sonrasında her şey [insan ve çevresi için] daha hızlanmış, birden besin zincirinin tepesine tırmanan canlılar olarak muz cumhuriyeti diktatörü gibi davranmışız (Benzetme muazzam ve Yuval Harari'ye ait).

Yerimizden edilme korkusuyla da rakip türlere, muhaliflere ve muahlefete göz açtırmamışız; tanıdık geliyor...
Hatta ve hatta, Neanderthalensis, Erectus, Soloensis, Denisova gibi kardeş hominidleri de yok ettiğimiz bulgularla sabit. (Neanderthal ve Erectus'un genlerini paylaştığımızı da belirmek gerek, Neanderthal %1 ila 4, Erectus ise %6 oranında genlerini Sapiens'e aktarabilmişler.)
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Blitz 6 ay
Gen kaybı, gen değişimi ne dersen de, hepsi aynı yola çıkıyor.
Anne karnında insan embriyosunda da atalarımızdan miras kuyruk oluşumu gözlemlenir. Hatta embriyo yaklaşık bir aylıken en büyük uzunluğa ulaşır. Ancak evrimsel olarak geldiğimiz noktada kuyruğa ihtiyacımız olmadığı için bir aydan itibaren kuyruk apoptosisi (programlı hücre ölümü) genleri sayesinde kuyruğun büyümesi durur ve gerileyerek kaybolur. Ancak bazı durumlarda bu gen düzgün çalışmazsa ender de olsa kuyruklu doğumlarda gerçekleşebilir.
Bunun gibi bir çok bilimsel örneği paylaşabilirim.
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Mete Can Karahasan 6 ay
İşte, verdiğin örnekte de görebileceğin gibi kuyruklar evrim değil, gelişim sürecinde bir genin doğru bir şekilde kapanmamasındanmış. Siz kendinizi kanıtlara kapatıp, herşeyi evrime yorabileceğinizi sanıyorsunuz.
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Blitz 6 ay
Bir çoğunuz biliyordur. 17.yy'da İngiltere'de büyük bir veba salgını oldu ve bir çok insan veba yüzünden yaşamını yitirdi. Derbyshire Kenti'nin Eyam Köyü'nde ise köyün 3'te 2'si hayatını kaybetti. Ancak 3'te 1'i hayatta kaldı. Hayatta kalanların torunları üzerinde yapılan testlerde bu kişilerin Delta 32 gen'inde mutasyon tespit edildi ve bu mutasyon bu kişilerin HIV virüsüne de dirençli olmasını sağlıyor. Hani yeni gen yok, değişen birşey yok deniyor ya, belki konuyu araştırmak istersiniz.
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Mete Can Karahasan 6 ay Blitz
Orak hücre de sıtmadan koruyor ama bu bir gen gelişimi değil, gen kaybı. Sizin evrimciler olarak yeni bir gen oluşumunun ne kadar olasılıklar dışında olduğunu anlamanız gerekiyor.
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Blitz 6 ay
Efendi efendi yazıyorsun, sonra yok saygısız oluyorsun, yok tutarsız oluyorsun falan filan. Sanırsın konunun uzmanı, yıllarca üzerinde yıllarca araştırma yapmış, dirsek çürütmüş. Ben de değilim ama bilimsel bir dayanağı olmadan, farklı görüşlere saygısızlık ederek söylemiyorum düşüncelerimi. Dünyadaki bütün yaşam tek bir ortak atadan türemişmtir. Böyle olmasaydı bir insan ve muz’un, evet marketten satın aldığınız muz’un genlerinin %60’ı ortak olmazdı.
Bu yazdıklarımdan sonra fikrinin değişmeyeceğini de biliyorum, lütfen değişmesinde. Başkalarının söylediklerinin peşinden koşmayın. Kendiniz araştırın, gerçekten bilimsel ve objektif olun.
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