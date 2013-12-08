Dolby, LED panellerdeki arka ışığı artıran bir teknoloji üzerinde çalışıyor





Genelde ses teknolojileri üzerindeki çalışmaları ile tanıdığımız Dolby, görüntüleme teknolojileri üzerinde de önemli işlere imza atıyor. Firma son olarak LED panellerin arka ışık oranını artıran yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını duyurdu.





Standart TV ekranları genelde 100 nit düzeyinde bir parlaklık sunmakta. Bu da özellikle film yapımcıları için prodüksiyonlarını bu limite ayarlamak zorunda kalıyor ve mükemmel renkler sağlanamıyor.





Dolby yeni teknolojisi ile parlaklık oranını 4000 nit gibi çok yüksek bir değere çıkarmayı planlıyor. Böylece izleyiciler de daha iyi bir görüntü kalitesi ile başbaşa kalıyor. Yeni teknolojinin kod adı Dolby Pulsar olarak belirlenmiş.





Dolby yeni teknolojisini gelecek ay ki CES 2014 etkinliğinde ziyaretçilere sergileyecek ve şimdiden önemli film yapımcılarına bu teknoloji gösterilmiş durumda. Teknolojiyi ilk deneyimleyen kişiler ise bu teknolojinin aynı çözünürlükteki diğer bir monitöre göre daha gerçekçi renkler, daha yüksek dinamik oran ve daha hassas kontrast ile karşılaştıklarını belirtiyor. Bazı yorumlarda ise aradaki farkın gece ile gündüz kadar olduğu ifade edilmiş.





CES fuarı sonrasında daha çok üreticinin yeni teknolojiyi benimseyeceği konuşuluyor. Ancak bu gelişmenin son kullanıcıya ne zaman yansıyacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

http://english.peopledaily.com.cn/90777/8477357.html