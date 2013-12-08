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Dolby, LED panellerdeki arka ışığı artıran bir teknoloji üzerinde çalışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dolby, LED panellerdeki arka ışığı artıran bir teknoloji üzerinde çalışıyor

Genelde ses teknolojileri üzerindeki çalışmaları ile tanıdığımız Dolby, görüntüleme teknolojileri üzerinde de önemli işlere imza atıyor. Firma son olarak LED panellerin arka ışık oranını artıran yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını duyurdu.

Standart TV ekranları genelde 100 nit düzeyinde bir parlaklık sunmakta. Bu da özellikle film yapımcıları için prodüksiyonlarını bu limite ayarlamak zorunda kalıyor ve mükemmel renkler sağlanamıyor. 

Dolby yeni teknolojisi ile parlaklık oranını 4000 nit gibi çok yüksek bir değere çıkarmayı planlıyor. Böylece izleyiciler de daha iyi bir görüntü kalitesi ile başbaşa kalıyor. Yeni teknolojinin kod adı Dolby Pulsar olarak belirlenmiş. 

Dolby yeni teknolojisini gelecek ay ki CES 2014 etkinliğinde ziyaretçilere sergileyecek ve şimdiden önemli film yapımcılarına bu teknoloji gösterilmiş durumda. Teknolojiyi ilk deneyimleyen kişiler ise bu teknolojinin aynı çözünürlükteki diğer bir monitöre göre daha gerçekçi renkler, daha yüksek dinamik oran ve daha hassas kontrast ile karşılaştıklarını belirtiyor. Bazı yorumlarda ise aradaki farkın gece ile gündüz kadar olduğu ifade edilmiş.

CES fuarı sonrasında daha çok üreticinin yeni teknolojiyi benimseyeceği konuşuluyor. Ancak bu gelişmenin son kullanıcıya ne zaman yansıyacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

http://english.peopledaily.com.cn/90777/8477357.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 yıl
Herkes girip "Göz Dayanmaz" yazmış.
Tamam, anladık. "Göz dayanmaz"
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1tiger1 5 yıl
Aynen göz sağlığını ciddi derecede bozar.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
quantum dot displays
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neselihayalet 5 yıl
Ben pcnin de telefonun da ekranını en kısıkta kullanıyorum, buna göz mü dayanır baş mı
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Nokia Specialist 5 yıl
Telefonlara da gelir mi ki?
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ati39 5 yıl
çok pahalı olmayacaksa en kısa sürede gelir...
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BaranGunduz 5 yıl
Böyle fotoğraflarda kendi teknolojileri her zaman daha iyidir. Umarım gerçektir.
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fatih-8 5 yıl
4000 nite hangi göz dayanacaksa
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wolf silver 5 yıl
Teknolojiyi geliştirirsin de önemli olan uygun fiyata pazarlamak.. 4000 nit gerçekten yüksek bir parlaklık.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Gerçekten güzel görünüyor.4 k nın yansımaları.
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