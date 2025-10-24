Xiaomi, 98 inç mini LED TV'sini tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin en yeni Mini LED Akıllı TV'leri, ekranı çevreleyen süper ince çerçevelere sahip bir tasarımla geliyor. Xiaomi TV S Pro Mini LED Serisi 2026, 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç modelleriyle piyasaya sürülmüştü, şimdi de 98 inçlik devasa bir model duyuruldu. Devasa ekran, 288 Hz'e kadar yükseltilebilen 144 Hz yenileme hızı, MEMC teknolojisi (4K 120 Hz'de), %93, DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision desteği ve 5700 nit maksimum parlaklık sunuyor.

2026 Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Serinin en büyük modeli, 880 karartma bölgesi sunuyor. Ayrıca Xiaomi Qingshan göz koruması, Filmmaker modu ve parlamayı azaltarak daha sürükleyici bir deneyim sunan düşük yansıma teknolojisini kullanan Xiaomi'nin Visual Engine Pro özelliği mevcut. Ses konusunda ise, 2 adet 25 W tam aralıklı ve yüksek frekanslı ses birimi, tek 15 W düşük frekanslı, 2 adet 8 W yüksek frekanslı sürücü içeren 2.1.2 Audi Harman ayarlı hoparlör kurulumuna sahip.

2026 Xiaomi TV S Pro Mini LED Serisi, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip dört çekirdekli bir çip üzerinde çalışıyor ve Google TV'yi destekliyor. Bluetooth 5.2, WiFi 6, HDMI 2.1 portu, 3.5 mm ses girişi ve Ethernet bağlantı noktası, diğer özellikler arasında.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 98 inç fiyatı ne kadar?

Xiaomi, 98 inç mini-LED TV’yi Çin’de 7599 yuan (1066 dolar) fiyatla satışa sundu.

