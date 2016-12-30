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LG G6′nın net tasarım görüntüleri ortaya çıktı

LG’nin 2017 yılında piyasaya sürmesi düşünülen yeni amiral gemisi G6 modelinin tasarım görüntüleri sızdırıldı. Yayınlanan videoya göre telefonun kablosuz şarj özelliğine sahip olacağı ifade ediliyor.
2 yıl
17,7b
1
40
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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LG akıllı telefon ailesinin yeni üyesi G6 modeline dair farklı bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce teknik çizimleri ortaya çıkan cihazın şimdi de merak edilen tasarımı net şekilde gözler önüne serildi. Öyle ki OnLeaks ve GearIndia tarafından yayınlanan son videonun orijinal render görüntüleri olduğu ifade ediliyor.
Ana hatlarıyla bir önceki G5 modeliyle büyük benzerlik gösteren G6'da USB-C bağlantısı yer alırken, hoparlörün ise alt bölüme konumlandırılması dikkatlerden kaçmıyor. Diğer taraftan G5'in çıkarılabilen alt haznesi yeni modelde yerini bütün bir tasarıma bırakıyor. Kulislerde konuşulanlara göre Güney Koreli şirketin arka yüzeyi cam yaparak böylelikle kablosuz şarj desteği sunmak istediği belirtiliyor.
Boyut olarak LG G5 ile aynı büyüklükteki akıllı telefonun kamera ve parmak izi sensörünün yerlerinde ise göze çarpan herhangi bir değişiklik yapılmamış. Henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmayan görsellerin daha önce sızdırılan teknik çizimlerle de uyuşması doğru olabileceğine işaret ediyor.

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estf 2 yıl en beğenilen
kronik arıza tasarımları da sızdırılsa model hakkında yeterli bilgi sahibi olurduk
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alemburda34 2 yıl
Allah askina sanal buton olmasin nefret ediyorum sanal butonlardan
1 Yanıt Yanıtla +21
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Xientina 2 yıl
Bana mı çok kalın geldi yoksa tuğla edition modeli mi bu?
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DH Misafiri 2 yıl
Bu lg adam olmaz.
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carman1tr 2 yıl
Hangi süper zeka inatla sanal tuşta inat ediyor!!!!!
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DH Misafiri 2 yıl
"Friends" konseptine elveda denmiş gibi görünüyor. Bu pahalı parçalar G5 alanların ellerinde kalacak sonuç olarak. G5'te modüler yapı cazip gibi görünse de ergonomik olarak yeterince iyi değildi. DAC tam olarak yerine oturmuyordu, arada boşluk vardı. DAC'ın mutlaka cihaz içinde olması gerekiyor V20'deki gibi.
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ccnnqq 2 yıl
Tr servislerinin berbat olduğu, kronik arızalarından dolayı android telefonlardan nefret etmenizi sağlayacak marka.. Almayın aldırmayın.. Referans 3 kez servis faciası yaşamış LG G3 telefonum..
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volkan_kolay 2 yıl
LG, HTC ve Sony gibi markalar adam olmaz. Ya arkadaş parmak izi okuyucuyu arkaya koymak nedir. Arka tarafta olan parmak izi bana göre kullanışlı değil. Özellikle telefon masadayken belki o an sadece bir şeye bakmak isteyecek veya sadece mesajı okumak isteyeceksin illa telefonu elimemi almam lazım. Bu markalar Google yazılımına tam anlamı ile bağımlı olmaktan ne zamam kurtulur işte o zaman adam akıllı telefon yapmaya başlarlar.
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Guest-5E274E432 2 yıl
Çirkinlikten ölecek.
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exterminant 2 yıl
fena değil hatta güzel bile sayılabilir
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swat882 2 yıl
Tasarım harika bence
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cyk87 2 yıl
Ürettiği telefona satış sonrası destek veremeyen, güncelleme yayınlayamayan bir şirket piyasada ezilmeye mahkumdur!
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Paetzold 2 yıl
LG G2 kullaniyorum tas gibi telefon. Zaten G2 sonrasi vasat.
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