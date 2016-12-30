LG G6′nın net tasarım görüntüleri ortaya çıktı

LG akıllı telefon ailesinin yeni üyesi G6 modeline dair farklı bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce teknik çizimleri ortaya çıkan cihazın şimdi de merak edilen tasarımı net şekilde gözler önüne serildi. Öyle ki OnLeaks ve GearIndia tarafından yayınlanan son videonun orijinal render görüntüleri olduğu ifade ediliyor.

Ana hatlarıyla bir önceki G5 modeliyle büyük benzerlik gösteren G6'da USB-C bağlantısı yer alırken, hoparlörün ise alt bölüme konumlandırılması dikkatlerden kaçmıyor. Diğer taraftan G5'in çıkarılabilen alt haznesi yeni modelde yerini bütün bir tasarıma bırakıyor. Kulislerde konuşulanlara göre Güney Koreli şirketin arka yüzeyi cam yaparak böylelikle kablosuz şarj desteği sunmak istediği belirtiliyor.

Boyut olarak LG G5 ile aynı büyüklükteki akıllı telefonun kamera ve parmak izi sensörünün yerlerinde ise göze çarpan herhangi bir değişiklik yapılmamış. Henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmayan görsellerin daha önce sızdırılan teknik çizimlerle de uyuşması doğru olabileceğine işaret ediyor.