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Donanım Haber "Beklenen Program"

4 yıl
57,4b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Donanım dünyasını yakından takip edip gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımızın ilk bölümü ekranlarınızda. İyi seyirler.

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grid2 4 yıl
abone olduk hayırlı olsun :))
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Bahallı_Şeker 4 yıl



iste bu
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ergün.sahin 4 yıl
iyi bir proğram
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DH Misafiri 4 yıl
Abi m8'in fiyatı da cok farklı değil ki
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DH Misafiri 4 yıl
Lolipopla gelen material dizayn anlayisini dh ninda uygulamasi farz oldu bence son birkaç aydır gerek teknik aksaklıklar gerek sosyal aksaklıklar olsun yayınlar konusunda bi sıkıntı var dh ekibi bi arayiş içinde yinede severek takip ediyorum çünkü eski bir takipciyim mobilite ve ikisibir konseptleri gayet basarili bence fakat yillardir ayni masa bari masayi degistirin mubarekler koltukta olan programlariniz daha samimi bence sizler zaten oylesiniz bu sekilde anahaber bulteni gibi konseptlere gerek yok kolau gelsin başarılar
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globus 4 yıl
yenilik yeniliktir.
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Kaybettiren 4 yıl
Mesut reyiz nerde
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AnqelTR 4 yıl

İşte tam da bu tip bir program bekliyorduk,sonunda,Bravo !
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ZEUS__ 4 yıl
her şeyi arap saçına çevirmeye ne meraklı bi forum anlamıyorum. gündem de olsun bitsin yani teknoseyir konsepti getirmeyecem kopya olmasın diye fazla kasıyosunuz, aklın yolu bir. haftalık gündem de değerlendirme de. 2si1, mobilite, şimdi donanımhaber. karman çorman oldu hepsi. dh misafire katılıyorum.
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DH Misafiri 4 yıl
2si1 de farklı konular işlenmiyor ki aynı konular.
Tek farkı farklı kişilerle yapılması.
Beklenen program nerden oldu anlamadım. Dh videolarını sıkı takip eden biri olarak farkını ve gereğini göremedim.
Emeği geçenlere saygılar ama görüşüm budur.
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ardabeyim 4 yıl
ender abi Tâlhâ ne :DD
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