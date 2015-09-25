Donanım Haber Eylül ayı özeti "Kaçırmamanız gereken inceleme ve röportajlar"

Donanım Haber'de Eylül ayı oldukça hareketli geçti. Dünyada ilk defa Donanım Haber'de yer alan incelemeler yanında çok özel röportajlarla da sektörün nabzını tuttuk. Bu ay öne çıkan içerikleri sizler için bir araya getirdik.

Sony'nin Oculus Rift'e cevabı Project Morpheus PS4 sahipleri için geliyor. Sanal gerçeklik dünyasını yeni nesil konsol sahiplerinin emrine sunacak teknoloji eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte Morpheus'u test ediyoruz.





IFA 2015 Fuarı kapsamında Vestel, 8K çözünürlüğünde, evet yanlış okumadınız 8K çözünürlüğünde televizyonunu sergiliyor. Hem bu televizyonu değerlendirik hem de başta OLED olmak üzere Android TV gibi şirketin diğer yeni çalışmalarına yakından baktık.

Zotac GTX 980Ti AMP! Extreme Edition inceleme videosu

Sony'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Xperia Z5 Premium'un dünyadaki ilk detaylı incelemesi Donanım Haber'de. Özellikle 4K çözünürlüğündeki 5.5-inç ekranı ve tamamiyle yeni 23MP kamerası ile dikkat çeken telefonun tüm detaylarını videomuzda bulabilirsiniz.