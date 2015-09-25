Donanım Haber Eylül ayı özeti "Kaçırmamanız gereken inceleme ve röportajlar"

Genel Yayın Yönetmeni
Donanım Haber'de Eylül ayı oldukça hareketli geçti. Dünyada ilk defa Donanım Haber'de yer alan incelemeler yanında çok özel röportajlarla da sektörün nabzını tuttuk. Bu ay öne çıkan içerikleri sizler için bir araya getirdik.
Sony Xperia Z5 Premium detaylı inceleme "Dünyada ilk defa Donanım Haber'de"
Sony'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Xperia Z5 Premium'un dünyadaki ilk detaylı incelemesi Donanım Haber'de. Özellikle 4K çözünürlüğündeki 5.5-inç ekranı ve tamamiyle yeni 23MP kamerası ile dikkat çeken telefonun tüm detaylarını videomuzda bulabilirsiniz.
Sony Project Morpheus inceleme "Matrix'e 5 kala"
IFA 2015 Fuarı kapsamında Vestel, 8K çözünürlüğünde, evet yanlış okumadınız 8K çözünürlüğünde televizyonunu sergiliyor. Hem bu televizyonu değerlendirik hem de başta OLED olmak üzere Android TV gibi şirketin diğer yeni çalışmalarına yakından baktık.
ASUS Z170 Deluxe Anakart ve Intel Skylake i7 6700K - i5 6600K video inceleme
ASUS'un yeni nesil anakartı Z170 Deluxe anakartı üzerinde DDR4 belleklerle gücüne güç katan Intel'in yeni Skylake tabanlı işlemcileri Core i7 6700K ve Core i7 6600K'ı inceliyoruz.
Sony Xperia Z5 inceleme videosu "Tüm detaylarıyla mercek altında"
Sony'nin yeni amiral gemi akıllı telefon modellerinden Xperia Z5 mercek altında. Bakalım yeni telefon, tasarım, donanım, yazılım ve performans konularında neler vaad ediyor, hangi özellikleriyle öne çıkıyor. Hepsi ve dahası videomuzda.
Windows 10 10547 inceleme "Windows 10'un yeni sürümü ve yenilikleri"
Windows 10 için geliştirme çalışmaları devam ediyor. Windows Insider altında dağıtılan 10547 yapı numaralı yeni versiyon ile gelen özellikleri sizler için inceledik, detaylar videomuzda.
iPhone 6s ailesi ne kadar hızlı: Apple A9 işlemci performans analizi
Apple'ın yeni nesil iPhone 6s ve iPhone 6s Plus telefonlarında kullandığı A9 işlemcisi ne kadar hızlı. Bu videomuzda, ortaya çıkan ilk test sonuçları çerçevesinde A9 işlemcisi için performans analizi yapıyoruz, iyi seyirler.
Üyelerimizle General Mobile Teknik Servisini gezdik
Donanım Haber üyeleri ile gerçekleştirdiğimiz ilk tenik servis ziyareti Telpa'ya oldu. General Mobile markasının sahibi olan firma daha öncesinde bir çok eleştiri aldığı servis alt yapısını iyileştirdiğini söylüyor. Üyelerimiz de teftiş sonunda yorumluyor.
Sony Xperia Z5 Compact video inceleme "IFA 2015 ön izlenim videosu"
Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2015 öncesi Sony lansmanındayız. Sony'nin lanse ettiği 3 Xperia Z5 modelinden küçük ekranlı model olan Xperia Z5 Compact, küçük alanda çok iş vaat ediyor.
Sony'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Xperia Z5 Premium'un dünyadaki ilk detaylı incelemesi Donanım Haber'de. Özellikle 4K çözünürlüğündeki 5.5-inç ekranı ve tamamiyle yeni 23MP kamerası ile dikkat çeken telefonun tüm detaylarını videomuzda bulabilirsiniz.
Sony Project Morpheus inceleme "Matrix'e 5 kala"
Sony'nin Oculus Rift'e cevabı Project Morpheus PS4 sahipleri için geliyor. Sanal gerçeklik dünyasını yeni nesil konsol sahiplerinin emrine sunacak teknoloji eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte Morpheus'u test ediyoruz.
IFA 2015 Fuarı kapsamında Vestel, 8K çözünürlüğünde, evet yanlış okumadınız 8K çözünürlüğünde televizyonunu sergiliyor. Hem bu televizyonu değerlendirik hem de başta OLED olmak üzere Android TV gibi şirketin diğer yeni çalışmalarına yakından baktık.
ASUS Z170 Deluxe Anakart ve Intel Skylake i7 6700K - i5 6600K video inceleme
ASUS'un yeni nesil anakartı Z170 Deluxe anakartı üzerinde DDR4 belleklerle gücüne güç katan Intel'in yeni Skylake tabanlı işlemcileri Core i7 6700K ve Core i7 6600K'ı inceliyoruz.
Sony Xperia Z5 inceleme videosu "Tüm detaylarıyla mercek altında"
Sony'nin yeni amiral gemi akıllı telefon modellerinden Xperia Z5 mercek altında. Bakalım yeni telefon, tasarım, donanım, yazılım ve performans konularında neler vaad ediyor, hangi özellikleriyle öne çıkıyor. Hepsi ve dahası videomuzda.
Windows 10 10547 inceleme "Windows 10'un yeni sürümü ve yenilikleri"
Windows 10 için geliştirme çalışmaları devam ediyor. Windows Insider altında dağıtılan 10547 yapı numaralı yeni versiyon ile gelen özellikleri sizler için inceledik, detaylar videomuzda.
iPhone 6s ailesi ne kadar hızlı: Apple A9 işlemci performans analizi
Apple'ın yeni nesil iPhone 6s ve iPhone 6s Plus telefonlarında kullandığı A9 işlemcisi ne kadar hızlı. Bu videomuzda, ortaya çıkan ilk test sonuçları çerçevesinde A9 işlemcisi için performans analizi yapıyoruz, iyi seyirler.
Zotac GTX 980Ti AMP! Extreme Edition inceleme videosu
Hali hazırda hızlı olan bir ekran kartı nasıl çok daha hızlı hale getirilir bu videoda detayları ile göreceksiniz. Zotac'ın GTX 980Ti AMP! Extreme Edition ekran kartı, fabrika çıkışında %25 hız aşırtılmış olarak geliyor.
Üyelerimizle General Mobile Teknik Servisini gezdik
Donanım Haber üyeleri ile gerçekleştirdiğimiz ilk tenik servis ziyareti Telpa'ya oldu. General Mobile markasının sahibi olan firma daha öncesinde bir çok eleştiri aldığı servis alt yapısını iyileştirdiğini söylüyor. Üyelerimiz de teftiş sonunda yorumluyor.
Vestel'e sorduk: Telefonlara ek vergi, yeni Venus 3 telefonlar ve yerli üretim
IFA 2015 Fuarı'nda röportaj şansı yakaladığımız Vestel Şirketler Grubu CEO'su Turan Erdoğan'a hem telefonlara ek vergi tartışmasını hem de yeni Venus 3 telefonlar ile yerli üretim gibi gündemdeki önemli konuları sorduk.
Sony Xperia Z5 Compact video inceleme "IFA 2015 ön izlenim videosu"
Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2015 öncesi Sony lansmanındayız. Sony'nin lanse ettiği 3 Xperia Z5 modelinden küçük ekranlı model olan Xperia Z5 Compact, küçük alanda çok iş vaat ediyor.
Philips AmbiLux TV mercek altında "Görsel Cazibe"
Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2015 Fuarı'nda Philips, AmbiLight teknolojisini bir adım ileriye götüren yeni AmbiLux televizyonunu tanıttı. Dahili projektörleri ile görüntü duvara yansıtan bu televizyon heyecan verici bir deneyim yaşatıyor. Peki detayları neler, hangi özelliklerle geliyor gibi sorular için sizleri videomuza bekliyoruz.
AMD R9 NANO inceleme videosu "Dar alanda büyük güç"
AMD'nin oturma odasında yer alan mini sistemler için dizayn ettiği R9 NANO test masamızda. Bakalım kendi ufak yetenekleri büyük ekran kartı rakipleri karşısında neler yapıyor.
Samsung Gear S2 ön inceleme "Yeni akıllı saatin tüm detayları"
Apple Watch ile birlikte hareketlenen akıllı saat pazarı için Samsung nihayet kendi kozunu sahaya sürdü. Güney Koreli üreticinin yeni ve en iddialı akıllı saat modeli olan Gear S2'nin tüm detayları videomuzda, iyi seyirler.
Logitech G29 "PS4 ve PC'e özel direksiyon" inceleme videosu ve G27 karşılaştırması
Logitech'in yeni direksiyon seti G29, Playstation 4 yanında Playstation 3 ve PC ile de uyumlu çalışabiliyor. Bu yeni nesil direksiyonu 6 senedir liderliği bırakmayan G27 ile karşılaştırdık.
Gigaset akıllı telefon pazarına girdi: Başkan yardımcısı Hasan Palandöken ile konuştuk
Sabit telefon pazarının en güçlü oyuncularından biri olan Almanya merkezli Gigaset, akıllı telefon dünyasına adım attı. ME serisi adı altında birbirinden iddialı telefonlar duyuran Gigaset'in yeni telefonları ve planlarını, şirketin başkan yardımcısı olan Hasan Palandöken ile konuştuk, iyi seyirler.
ZTE'nin CEO'su ile konuştuk: Türkiye için hazırlıkları ve gelecek planları
Yakında ülkemiz pazarına girmeye hazırlanan ZTE'nin bir numaralı ismi ile ülkemiz pazarına giriş yönündeki hazırlıklarını ve bu yöndeki gelecek planlarını konuştuk, detaylar videomuzda.
Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2015 Fuarı'nda Philips, AmbiLight teknolojisini bir adım ileriye götüren yeni AmbiLux televizyonunu tanıttı. Dahili projektörleri ile görüntü duvara yansıtan bu televizyon heyecan verici bir deneyim yaşatıyor. Peki detayları neler, hangi özelliklerle geliyor gibi sorular için sizleri videomuza bekliyoruz.
AMD R9 NANO inceleme videosu "Dar alanda büyük güç"
AMD'nin oturma odasında yer alan mini sistemler için dizayn ettiği R9 NANO test masamızda. Bakalım kendi ufak yetenekleri büyük ekran kartı rakipleri karşısında neler yapıyor.
Samsung Gear S2 ön inceleme "Yeni akıllı saatin tüm detayları"
Apple Watch ile birlikte hareketlenen akıllı saat pazarı için Samsung nihayet kendi kozunu sahaya sürdü. Güney Koreli üreticinin yeni ve en iddialı akıllı saat modeli olan Gear S2'nin tüm detayları videomuzda, iyi seyirler.
Logitech G29 "PS4 ve PC'e özel direksiyon" inceleme videosu ve G27 karşılaştırması
Logitech'in yeni direksiyon seti G29, Playstation 4 yanında Playstation 3 ve PC ile de uyumlu çalışabiliyor. Bu yeni nesil direksiyonu 6 senedir liderliği bırakmayan G27 ile karşılaştırdık.
Gigaset akıllı telefon pazarına girdi: Başkan yardımcısı Hasan Palandöken ile konuştuk
Sabit telefon pazarının en güçlü oyuncularından biri olan Almanya merkezli Gigaset, akıllı telefon dünyasına adım attı. ME serisi adı altında birbirinden iddialı telefonlar duyuran Gigaset'in yeni telefonları ve planlarını, şirketin başkan yardımcısı olan Hasan Palandöken ile konuştuk, iyi seyirler.
ZTE'nin CEO'su ile konuştuk: Türkiye için hazırlıkları ve gelecek planları
Yakında ülkemiz pazarına girmeye hazırlanan ZTE'nin bir numaralı ismi ile ülkemiz pazarına giriş yönündeki hazırlıklarını ve bu yöndeki gelecek planlarını konuştuk, detaylar videomuzda.
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Açıkçası asıl sizi anlamak mümkün değil zira iyiye iyi dediğimizde de kötüye kötü dediğimizde de sizin için yanlıyız. Yani bir firma iyi ürün de yapabilir kötü ürün de ve bunları söylemek suç ya hep kötü diyeceğiz ya hep iyi :)
Bir başka yorumda da yazdığım gibi olayı baştan takip ederseniz sonrasında ortadan dalıp yalan yanlış ithamlarda bulunmazsınız. Teleservis izin verirse ona da gideriz. GM'e aşırı tepki vardı izin istedik gelin dediler. Sonraki hedefte ASUS, Monster ve Casper gibi firmalar var. Kullanıcılar böyle istiyorlar.
Bu arada tekrar yazmakta fayda var kurumsal firmalara izinsiz çat kapı giremezsiniz. İstek fazla olsa da ancak izin verenlere gidebiliriz. Hoş bunları yazıyoruz da siz yine bildiğinizi okur diğer gezileri de reklamla suçlarsınız :) huylu huyundan vaz geçmezmiş.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Elite için tek eksik kalınan nokta güncelleme verilmemesi oldu. Eğer o telefon güncelleme alsaydı en azından 5.1 olarak ömrünü tamamlasaydı hala daha tavsiye ettiğimiz bir telefon olurdu. Kaldı ki ön kamerası hala en iyilerden biridir.
Dediğim gibi iyiye iyi kötüye kötü diyoruz bu alışık olmayan bünyede ters tepebiliyor :) Yazdıklarım görüşünüzü değiştirsin diye değildir en azından cevap vermemiş olmayalım istiyorum.
Sevgiler,
Mesut Çevik