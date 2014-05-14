Dosya formatlarının öğrenilmesi için hazırlanan Mac uygulaması Get File Type ücretsiz yapıldı

Tong Zhou tarafından OSX 10.6 üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan Get File Type uygulaması, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Farklı dosyalar ile sık sık çalışan kişiler için oldukça basit bir yapıda geliştirilen Get File Type, içerisine atılan dosyaların örneğin JPEG, RAR ya da PNG gibi formatlarını ortaya çıkartabiliyor. Bu işlemi direkt olarak dosya ayrıntılarından sağlayan ve böylece doğru sonuçlar vaat eden uygulama, atılan dosyaların türünü de algılayabiliyor.

Daha önce 1,99$ fiyat etiketiyle satılan Get File Type uygulaması, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id863099174?mt=12