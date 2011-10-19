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Doxie Go taranan dökümanları hafızasında saklayabiliyor

7 yıl
4,8b
1
1
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Basılı halde bulunan dökümanları bilgisayara bağlı olmadan taşınabilir olarak taramak ve aktarım yapmak özellikle sürekli hareket halinde olan kişiler için önemli ve bugüne kadar pek çok kablosuz çözüm piyasaya sürüldü. Doxie Go tarafından üretilen yeni bir taşınabilir tarayıcı kablosuz kavramına farklı bir açıdan bakıyor.

Doxie Go şarj edilebilir bir batarya ile kullanılıyor ve tam renkli bir sayfayı 8 saniyede tarayabiliyor. 600 sayfaya kadar taradığı dökümanları hafızasında tutabiliyor. Taranan dökümanları aktarmak için ise USB yoluyla bir bilgisayara bağlamak, flash disk veya SD kart kullanmak mümkün oluyor. 

Doxie 2.0 yazılımı ile de Evernote, Dropbox ve Google Docs gibi bulut depolama sistemleriyle senkronize olabilirken, içerisinde arama yapılabilir PDF dökümanı formatı olan OCR olarak da kaydedilebiliyor.

Opsiyonel gelen 39$'lık bir aparat ile dökümanları direkt olarak iPhone veya iPad'e taramak da mümkün oluyor.

Doxie Go Kasım ayında 199$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aspirin_00 7 yıl
çözürünürlük olarak ne kadar taraabiliyor...
video incelemesini şiddetle bekleriz...
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