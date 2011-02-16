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Dr WP Hong: Bir tabletin ekranı 7 inç'ten büyük olmalı hatta 10.1 inç en ideal boyut

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi tüm heyecanı ve yoğunluğuyla sürerken Samsung'un önemli isimlerinden Dr WP Hong, 10.1 inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip Galaxy Tab 10.1'in lansmanının ardından çeşitli açıklamalarda bulundu.

Hong, her insanın ekran boyutu konusunda farklı beğenilere sahip olduğunu, diğer üreticilerin farklı ekran boyutuna sahip tablet planları üzerinde çalışabileceğini belirtti ve bir tablette ekran boyutunun 7 inç'ten büyük olması gerektiğini hatta 10.1 inç'in en ideal boyut olduğunu düşündüklerini sözlerine ekledi. Buradan yola çıkarak Samsung'un gelecekteki planlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadıkça Galaxy Tab'ın 7 inç ekranlı son tablet olduğu çıkarımına varabiliriz. Ancak Galaxy Tab için desteğin çekilmeyeceği ve yakın zamanda tablet için Android 2.3 veya 2.4 (?) güncellemesinin kullanıma sunulacağı iddia ediliyor.

Pocket-Lint'in açıklamalarına göre Hong, son olarak Samsung marka telefonlarındaki en büyük ekranın 4.3 inç boyuta sahip olduğunu söylemiş. Ancak Güney Koreli firmanın daha büyük ekranlı bir akıllı telefonunun bulunduğunu ekleyelim: i997 Infuse 4G.

 


http://www.pocket-lint.com/news/38554/samsung-galaxy-tab2-not-7-inch Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
leventalpsal 8 yıl
4" ekranlı SGS kullanıcı olarak benim tercihim 7"lik bir cihazdır. Ben telefonumla otobüste ve yolda yürürken bile film izleyebiliyorum (hatta izliyorum, yani teorik olarak mümkün olmasının yanında pratik olarakda yapılabilir ve keyif alınabilir), web'de gezebiliyorum. 7"lik bir aletle de bunların aynısını daha iyi bir şekilde yapabilirim, ama 10"lik bir aleti otobüste veya yolda yürürken kullanamam, evde ve ofiste zaten bilgisayar var, onları tercih ederim. Dolayısyla bence 7" idealdir. 7"lik Galaxy Tab 2 yi bekliyorum...
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Python 8 yıl
10.1'' bana göre büyük bazılarına görede ufak gelebilir tercih meselesi sonuçta
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gurol 8 yıl
Bu düzeydeki adamlar nasıl da bu kadar talihsiz açıklamalar yapabilir? Bir okuyucu olarak adamcağızın açıklamasında gördüğüm gizli mesaj şu;

-- Biz 7" yaptık ama, ben sonradan Ipad aldım kullandım, baktım 10" daha iyiymiş. O yüzden yeni modeli 10 yaptık! --
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