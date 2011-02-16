Dr WP Hong: Bir tabletin ekranı 7 inç'ten büyük olmalı hatta 10.1 inç en ideal boyut

Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi tüm heyecanı ve yoğunluğuyla sürerken Samsung'un önemli isimlerinden Dr WP Hong, 10.1 inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip Galaxy Tab 10.1'in lansmanının ardından çeşitli açıklamalarda bulundu.

Hong, her insanın ekran boyutu konusunda farklı beğenilere sahip olduğunu, diğer üreticilerin farklı ekran boyutuna sahip tablet planları üzerinde çalışabileceğini belirtti ve bir tablette ekran boyutunun 7 inç'ten büyük olması gerektiğini hatta 10.1 inç'in en ideal boyut olduğunu düşündüklerini sözlerine ekledi. Buradan yola çıkarak Samsung'un gelecekteki planlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadıkça Galaxy Tab'ın 7 inç ekranlı son tablet olduğu çıkarımına varabiliriz. Ancak Galaxy Tab için desteğin çekilmeyeceği ve yakın zamanda tablet için Android 2.3 veya 2.4 (?) güncellemesinin kullanıma sunulacağı iddia ediliyor.