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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DriveLock File Protection uygulaması, AES-256 şifreleme ile veri güvenliği sağlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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DriveLock File Protection uygulaması, AES-256 şifreleme ile veri güvenliği sağlıyor
Gelişen teknolojiler ve araçlar sonucunda çok daha önemli hale gelen veri güvenliği konusunda geliştirilen DriveLock File Protection uygulaması, Mac OSX 10.7.3 ve üzeri sistemler ile uyumlu olarak çalışabiliyor.
Mac modelleri içerisinde belirlenen dosya ya da dosyaları AES-256 şifreleme standardına göre güvenlik altına alabilen DriveLock File Protection uygulaması, her dosyayı ayrı ayrı şifreleyerek özellikle Dropbox, SkyDrive ya da Google Drive gibi bulut depolama platformları için uygun bir çözüm ortaya koyuyor. Kullanılan şifreleri de sistem içerisinde güvenli olarak depolayan uygulama, oldukça anlaşılır ve sade bir ara yüze sahip.
Almanca ve İngilizce olmak üzere iki farklı dil seçeneği ile ücretsiz olarak indirilebilen DriveLock File Protection uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id605364596?mt=12&partnerId=0&at=11lDL&ls=1&ct=GR01_P_725_29667_942EB367-2CEC-449D-80B8-D8766023E070_ Yorum Yaz
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