Drone'lar ile fiziksel etkileşim

Son dönemde hemen her gün yeni bir haber ile karşımıza çıkan drone'lar, askeri ve sivil konularda dünyanın farklı yerlerinde gelişimlerine devam ediyor. Bu sefer Queen Üniversitesi'nden gelen bir çalışma, birden fazla drone ile fiziksel etkileşim kurulabilmesine imkan tanıyor.

Geliştirmenin başında bulunan Human Media Lab ekibi tarafından BitDrones olarak isimlendiren drone modelleri, fiziksel piksel olarak lanse ediliyorlar ve etraflarında yer alan küp şekilindeki özel hazneleri ile hem güvenlik sağlıyor hem de belirli şekilleri oluşturulmasına izin veriyorlar.

Dört adet pervaneden oluşan drone'lar, kendi başlarına havada sabit şekilde kalabiliyor. Özel bir oda içerisine yerleştirilen hareket takip kameraları ile çalışan sistem, drone'ları koordine bir şekilde havada tutabiliyor ve kişiler drone'lar ile fiziksel olarak etkileşim kurabiliyor. Bunun için kişinin basit şekilde drone'u alıp bir yerden başka yere sürüklemesi yeterli oluyor. Sistem buna uyum sağlayabiliyor ve böylelikle havada üç boyutlu tasarımlar gerekleştirilebiliyor.

Birbirlerinden sürekli olarak haberdar olan drone'lar, özel kurumlarda bir tanesinde yapılan harekete göre yerlerini ve konumlarını da değiştirebiliyor. Bütün bu işlemleri otomatik olarak yerine getiren süreç, bir drone üzerine yerleştirilen esnek ekran aracılığıyla da sürece başka kişileri dahil edebiliyor.

İlerleyen süreçte daha fazla ufak boyutlu drone ile çalışma göstermek ve böylece daha kompleks tasarımlar oluşturmak isteyen Queen Üniversitesi, bu ilginç süreci aşağıda yer alan etkileyici video ile gözler önüne seriyor.

http://gizmodo.com/these-drones-are-like-floating-legos-1741033442