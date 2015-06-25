Dropbox, 400 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı

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2014 Mayıs ayında 300 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştığını açıklayan popüler bulut depolama servisi Dropbox, aradan geçen zaman içerisinde 100 milyon kullanıcı daha kazanarak an itibariyle 400 milyon kayıtlı kullanıcı seviyesini geride bıraktığını duyurdu.
Bu 400 milyonluk kullanıcıdan ne kadarının aktif olduğunu belirtmeyen şirket, iş dünyasında ise 100 bin kadar ücretli müşterisi olduğunu açıklamalarında yer verdi. 2008 yılından bu yana bulut depolama dünyasında yer alan Dropbox, iki gün önce yayınladığı son güncellemesiyle de resmi Android uygulamasını Google'ın Materyal tasarım anlayışına tam anlamıyla geçirmişti.
http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-06-24/dropbox-ceo-we-have-400-million-users-and-growing Yorum Yaz Paylaş Tweetle