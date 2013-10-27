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Dropbox istemcisi Boxie, iOS için ilk güncellemesini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
307
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox istemcisi Boxie, iOS için ilk güncellemesini aldı
iOS 7 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak popüler bulut depolama servisi Dropbox için geliştirilen yeni uygulamalardan Boxei, yeni özellikler barındıran 1.1.0 güncellemesini aldı.
Son zamanların en popüler bulut depolama servisi Dropbox'a erişim imkanı sağlayan Boxei, esas farkını yüklenen dosyalar için her türlü taşıma ve silme, kopyalama, yapıştırma, isimlendirme, paylaşma ve çevrimdışı depolama özellikleriyle ortaya koyuyor. iOS 7'nin verdiği destek ile geniş bildirim seçenekleri sunabilen uygulama, Dropbox servisinde yer alan fotoğrafları, sesleri ve vidoları direkt olarak kendi içerisinde de açarak kişilere zaman kazandırabiliyor. Yayınlanan 1.1.0 güncellemesiyle ise içerisine şifreli kilit ekranı, dosya temelli sıralama seçeneği, aktarma işlemi hakkında hata bildirim desteği, Hollandaca, Almanca, Portekizce, basitleştirilmiş İspanyolca ile Çince dil seçenekleri eklenen ve birçok hatadan kurtulan uygulama, böylece daha iyi bir kullanıcı deneyim sunabiliyor.

5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Boxie uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id674521086?mt=8 Yorum Yaz
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