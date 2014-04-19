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Dropbox temelli yeni fotoğraf uygulamaları: Cloud Studio ve Cloud Studio HD

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
207
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox temelli yeni fotoğraf uygulamaları: Cloud Studio ve Cloud Studio HD
iOS 5.0 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad için Cypress Innovations adlı geliştiricinin elinden çıkan en yeni fotoğraf düzenleme uygulamalarından Cloud Studio ve Cloud Studio HD (iPad özel versiyon), Dropbox temelli yapılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Basit hazırlanan arayüzüyle kişilerin popüler bulut depolama servisi Dropbox içerisinde yer alan fotoğraflarını görüntülenmesine, düzenlenmesine ve paylaşmasına (Facebook, Twitter) imkan tanıyan Cloud Studio ve Cloud Studio HD, JPEG yanında geniş düzenleme seçenekleri verebilen RAW desteğine de sahip ve doygunluk, gama, parlaklık, kontrast ile renk tonu gibi birimler üzerinde hızlı şekilde oynama yapabiliyor. Fotoğrafların döndürülmesi ile kesilmesi gibi ufak işlemleri de yerine getirebilen Cloud Studio ve Cloud Studio HD, bünyelerinde birçok ilginç filtre de barındırıyor.
1,99 TL fiyat etiketiyle satılan Cloud Studio ve Cloud Studio HD uygulamalarına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/us/app/cloud-studio-hd/id855929884?mt=8 Yorum Yaz
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