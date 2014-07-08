Dropbox ve MIT, Inbox adında bir mail istemcisi üzerinde çalışıyor





İnternetin en büyük bulut depolama platformlarından Dropbox ve Massachusetts Institute of Technology mezunları yeni nesil mail uygulamalarının temeli olarak tanımladıkları Inbox adlı bir platform üzerinde çalıştıklarını duyurdu.





Inbox, Gmail yanında Yahoo, Microsoft Exchange gibi diğer sevislerle uyumlu olarak çalışıyor ve son kullanıcının gelen kutusuna ulaşan daha modern bir yol olarak görülüyor.





Inbox sunduğu programlama arayüzü ile tek bir özellik kullanmak isteyen geliştiriciden tam fonksiyonlu bir email istemcisi isteyen geliştiriciye kadar herkese hitap edecek.





Inbox'un senkronizasyon motoru GitHub üzerinden yayımlandı ve kullanıcılardan geri bildirimler bekleniyor. Motor şu anda Gmail ve Yahoo Mail ile uyumlu ve ilerleyen zamanlarda tüm IMAP sağlayıcıları dahil edilecek.





Kurumsal tarafta ise Microsoft Exchange kullanıcıları için Inbox Developer programı kapalı beta sürümüne başladı.





An itibariyle JavaScript ve iOS tabanlı pek çok pilot Inbox uygulaması ortaya çıkmaya başladı. Bu uygulamaların ilerleyen dönemlerde son kullanıcıya yönelik olarak hazır bir şekilde indirmeye sunulacağı belirtiliyor.

http://techcrunch.com/2014/07/07/mit-and-dropbox-alums-launch-inbox-a-next-generation-email-platform/?ncid=txtlnkusaolp00000595