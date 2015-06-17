Dropbox, yeni "dosya isteme" özelliğini duyurdu

Popüler bulut depolama servisi Dropbox, dosya paylaşımını kolaylaştıracak yeni "dosya isteme" özelliğini duyurdu.

Bu yeni özellik, kişilerin başka kişilerden direkt olarak Dropbox içerisinde dosya istemesine dayanıyor. Örneğin A kişisi B kişisinden aylık gider raporlarını talep ediyor, B kişide de bu doğrultuda aldığı bildirim ile hareket ederek dosyaları karşı tarafa gönderiyor. 2GB'a kadar büyük dosyalara destek veren "dosya isteme" özelliği, gönderilen dosyaları gizli tutarak sadece gönderilen kişinin görmesine de imkan tanıyor.

Bu faydalı özellik hakkında Dropbox'un konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://blogs.dropbox.com/dropbox/2015/06/introducing-file-requests/?_tk=social&_camp=product-announce&_ad=filerequests&_net=twitter