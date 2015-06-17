Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dropbox, yeni "dosya isteme" özelliğini duyurdu

3 yıl
1,7b
1
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Dropbox, yeni
Popüler bulut depolama servisi Dropbox, dosya paylaşımını kolaylaştıracak yeni "dosya isteme" özelliğini duyurdu.
Bu yeni özellik, kişilerin başka kişilerden direkt olarak Dropbox içerisinde dosya istemesine dayanıyor. Örneğin A kişisi B kişisinden aylık gider raporlarını talep ediyor, B kişide de bu doğrultuda aldığı bildirim ile hareket ederek dosyaları karşı tarafa gönderiyor. 2GB'a kadar büyük dosyalara destek veren "dosya isteme" özelliği, gönderilen dosyaları gizli tutarak sadece gönderilen kişinin görmesine de imkan tanıyor.
Bu faydalı özellik hakkında Dropbox'un konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

https://blogs.dropbox.com/dropbox/2015/06/introducing-file-requests/?_tk=social&_camp=product-announce&_ad=filerequests&_net=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl AMD Excavator mimarisi ve Carrizo platformu hakkında her şey! Teknolojik derin dalış videosu 3 yıl Zenfone 2 Türkiye'de ! Merak ettikleriniz bu videomuzda ! 3 yıl Dünyada ilk defa ARM Cortex-A72 testi: Yeni mobil işlemci tasarımı video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim