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Dropbox’un beklenen yorum özelliği herkes için kullanıma sunuluyor

4 yıl
966
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Popüler bulut depolama servisi Dropbox’un şimdiye kadar sadece “Business” kullanıcıları tarafından aktif olarak kullanılabilen yorum özelliği kısa süre içerisinde herkesin kullanıma açılacak.

Bu özellik sayesinde kişiler Dropbox’da yer alan dosyalara yorum yapabilecek ve sağ tarafta yer alan panel ile dosyaya erişim iznine sahip diğer kullanıcılarla anlık olarak sohbet edilebilecek. Ayrıca yapılan yorumlara "@" simgesi üzerinden diğer kullanıcılar çağrılabilecek ve belirlenen dokümanlardan gelen yorum bildirimleri kapatılabilecek ya da sessize alınabilecek.
İlk olarak Dropbox'un masaüstü sürümüne gelecek olan yorum özelliği, daha sonra mobil sürümlere de dahil edilecek. 

http://mashable.com/2015/04/28/dropbox-comments/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly Yorum Yaz
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