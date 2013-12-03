Dungeon Hunter 4 Windows Phone 8 için de yayınlandı





Gameloft'un mobil platformlar için geliştirdiği RPG türündeki oyunu Dungeon Hunter 4 nihayet Windows Phone 8 için de yayınlandı.





Oyunda krallığınızı yerle bir eden İblislere karşı yeni güç ve becerileriniz ile mücadele ediyorsunuz. 4 farklı karakter seçeneği olan oyunda diğer oyunculara karşı da mücadele edebiliyorsunuz.





Oyun ücretsiz olarak sunulurken, Gameloft genelde oyun için satışlardan gelir elde etmeye yöneliyor.



