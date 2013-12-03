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Dungeon Hunter 4 Windows Phone 8 için de yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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11
Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Dungeon Hunter 4 Windows Phone 8 için de yayınlandı

Gameloft'un mobil platformlar için geliştirdiği RPG türündeki oyunu Dungeon Hunter 4 nihayet Windows Phone 8 için de yayınlandı.

Oyunda krallığınızı yerle bir eden İblislere karşı yeni güç ve becerileriniz ile mücadele ediyorsunuz. 4 farklı karakter seçeneği olan oyunda diğer oyunculara karşı da mücadele edebiliyorsunuz. 

Oyun ücretsiz olarak sunulurken, Gameloft genelde oyun için satışlardan gelir elde etmeye yöneliyor. 


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71212514 5 yıl
Telefonda 2.61 gb boş yer var ama indirmiyor ne kadar yer lazım?
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Hi Guy 5 yıl
Windows Phone kullanıcılarına tavsiyem indirmeyin.Pay to Win mantığının en net örneği bu oyun.
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olağan_şüpheli 5 yıl
zaten indirecek yerimiz yok
herzeyi silip bunu yüklemek gerekiyor.bi oyun için değmez.
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olağan_şüpheli 5 yıl
şu an baktım 512 mb ram için yükle seçeneği gözüküyor .hayırlı olsun.
dungeon hunter 4
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MrtAltg 5 yıl
958 mb indirmesi mevcut olup 1.9 gb alan kaplamakta
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Nokia Specialist 5 yıl
3gun oldu haberi yeni yapılıyor
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MustafaPasam 5 yıl
daha tövbe ettim alt segment telefon almam
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MK* 5 yıl
512MB?

boşuna aramayın yok mağazada
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olağan_şüpheli 5 yıl MK*
MK*

512MB?

boşuna aramayın yok mağazada

ben oynamam gerçi.ama sonrada uyarlayabilirler 512 rama.
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tilgarimo58 5 yıl
Oyunu indirip oynadım herhangi bir kasma yavaşlama yok gayet başarılı telefonum lumia 925 ücretli olmadan indirin...
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