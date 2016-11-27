Dünya, kömürden elektrik üretimini bırakmaya hazırlanıyor!

Ülkelerin enerji üretimindeki kömür kullanım oranlarına ve öngördüğü tarihlere bakacak olursak; enerjisinin %7 sini kömürden elde eden Kanada 2030 yılına kadar, sadece %3’lük bir kömür kullanımına sahip olan Fransa 2023’e kadar, güçlü sanayisinin kömüre borçlu olan Almanya ise 2050 yılına kadar ülkedeki bütün kömür santrallerinin faaliyetlerine son vermiş olmayı planlıyor.
Bu haberlerin üzerine açıklamada bulunan Avrupa Bilimler Akademileri Danışma Konseyi Enerji Programı Başkanı olan Peter Laund, gelişmelerin daha yaşanabilir bir dünya için umut verici olduğunu ve diğer ülkelere de alternatif enerjilere yönelmeleri konusunda örnek olmasını temenni ettiğini belirtti.
Bu haberlerin ardından gözler enerji üretiminin %33’ünü kömürden karşılayan ABD’ye çevrildi ancak seçim vaadi olarak kömür yataklarının daha işlevsel kullanılması ve kömür enerjisinin endüstriyi besler hale gelmesini gösteren Donald Trump’ın başkan seçilmesi, bu noktadaki geleceğin pek de parlak olmadığını gösteriyor. Anlaşılan o ki ABD’nin de diğer devletlerle aynı doğrultuda bir karar vermesi yakın gelecekte mümkün görünmüyor.
https://electrek.co/2016/11/25/6-major-countries-phase-out-coal/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İste bu "ucuz ve asagilik" zihniyet yuzunden suan zehir solumaya devam ediyorsunuz arkadaslar...
Aslen yasadigim ulke olan Birlesik Krallik, eski basbakani Winston Churchill de bu goruste oldugu icin yaklasik 12.000 vatandasini kaybetti hava kirliliginden ve ulkenin uzerine coken zehirli sis yuzunden gorus mesafesi neredeyse sifira dustu ve bircok kaza yasandi, hava kirliliginden etkilenmeyen binlerce insan da kaza gecirerek hayatini kaybetti.
Bu sadece gecmiste yasanmis bir ornek, ornekler cogaltilabilir. Amerika "climate change" diye bosuna bas bas bagirmiyor, olur musunuz be birkez de olsa cok gec olmadan onlem alip temiz enerji kullansaniz? Hadi kendinizi dusunmuyorsunuz cahilsiniz onu anladik bari kucuk cocuklarinizi dusunun be yaziktir, gunahtir o bebelerin ne sucu var?
Bakin Avrupa'da yasayan biri olarak cografi konumuna gore gunes fakiri olan Bati bile gunes enerjisinden sonuna kadar faydalanmaya calisiyor. Turkiye'de Adana-Antalya gibi sehirler yazin 50 dereceleri geciyor lan burada 20 derece olsa millet soyunup parka kosuyor be deniz yok, gunes yok bi bok yok ama adamlarin evlerinin catisinda gunes panelleri var. Hollanda gunes panellerinden yol uretiyor! O yol'cular, kopru'culer varya gelsin soz veriyorum ucak biletlerini ben alacagim, evimde misafir edecegim karinlarini da doyuracagim ve 1 kurus para harcatmayacagim yeter ki gelsinler gorsunler yol nasil olurmus, ulasim nasil olurmus, etin kilosu ne kadarmis vs. vs. Yozgat'ta oturdugun 1+1 dairenden "AB zaten cokuyor" demekle AB cokmez beyefendi, davet ediyorum seni buyur gel, gor, fikir edin ve aynisini sende ulkene uygula bos bos konusma lutfen ama daha ne yapayim ben sana?
Enerji bakani titresimli Berat "komur kullanmaya devam" dedi gecenlerde, yazik cok yazik verdikleri kararlar onlar dahil hepimizi etkiliyor ama farkinda bile degiller is isten gectiginde cok gec olacak... Sirf birilerinin cepleri dolacak diye doga zehirleniyor ve dolayisiyla nefes alip veren tum canlilar olumsuz yonde etkileniyor... Para icin rant, rant icin doga katliamini savunan bir yonetim olmamali bunun Turkiyesi, Almanyasi falan yok! Bunun siyasi gorusunuzle de bir alaksi yok arkadaslar suan yasamin dogal yollarla devam edebilecegi bir gezegen henuz kesfedilmedi evrende, yasadigimiz dunyaya sahip cikalim tum guzellikleriyle cunku baska dunya yok ve burasi bizim evimiz!
Japonya'ya bakin kic kadar ada ama yemyesil gozukuyor Google Maps uzerinden, ornek alinmali...
Bakin yillardir Ingiltere'de yasiyorum, sehrin ortasinda geyiklerin, goletlerde kazlarin yasadigi devasa dogal parklar var (bkz. Richmond Park, St. James's Park, Hyde Park ve onlarcasi) ve bu parklar hicbir sekilde imara acilamaz.
Sehrin yoruculugundan, stresinden uzaklasmak icin parklarda kopeginizle bir yuruyus yaptiginizda inanin yeniden dogmus gibi hissediyorsunuz. Doga insan icin vardir, dogamizi koruyamazsak kendimizi de koruyamayiz...
Arkadaslar gozunuzu seveyim azicik elinizi vicdaniniza koyun Britanya adasi Turkiye'nin 3/1'i kadar ve bu adamlar parklara, dogal yasam alanlarina ayirabilecegi yerler varken bizim neden yok? Istanbul icerisinde Kuzey Istanbul Ormanlari haric bana 1 tane park gosterebilir misiniz? Suan Kuzey Ormanlari da yok talan ediliyor... Taksim'de minnacik bir park olan Gezi Parki'na bile göz dikmisti ac kopekler!
Diyecek cok sey var ama ne yazik ki anlamiyorsunuz, ben istiyorum ki insan gibi yasayalim!
3 ay kadar once tatil icin Istanbul'a gittim kopegimi de goturdum ama yazik hayvancik o bile durumdan sıkıldı ve küstü bana, inanabiliyor musunuz ya?!!! Şu ufacik kopek kadar akliniz yok mu be sizin?
Geldiğimiz noktayı görün. Hayır çıkarabildiğimiz kömür, ülke ihtiyacının sadece onda biri. İthal kömürlen elektrik üretmeye çalışıyorlar.
Tüm dünya da kömür madenleri azaltılmaya çalışıldığından, kömürün fiyatı artıyor. Bunlarda ısrarla lades olma peşinde.