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Dünya, kömürden elektrik üretimini bırakmaya hazırlanıyor!

Dünyanın önde gelen ülkeleri ay başında imzalanan Paris Anlaşması'nın ardından alternatif enerji kaynaklarına yöneleceklerini ve ülkelerindeki kömür santrallerini kapatacaklarını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dünya, kömürden elektrik üretimini bırakmaya hazırlanıyor!
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Dünya devlerinden arka arkaya kömür santrallerini kapatma kararı geliyor. Almanya, Fransa, Kanada, Hollanda ve Avusturya’nın ardından son olarak da Finlandiya’da 2030 yılına gelmeden ülkede tek bir faal kömür santrali kalmayacağını duyurdu.


Ülkelerin enerji üretimindeki kömür kullanım oranlarına ve öngördüğü tarihlere bakacak olursak; enerjisinin %7 sini kömürden elde eden Kanada 2030 yılına kadar, sadece %3’lük bir kömür kullanımına sahip olan Fransa 2023’e kadar, güçlü sanayisinin kömüre borçlu olan Almanya ise 2050 yılına kadar ülkedeki bütün kömür santrallerinin faaliyetlerine son vermiş olmayı planlıyor.

Bu haberlerin üzerine açıklamada bulunan Avrupa Bilimler Akademileri Danışma Konseyi Enerji Programı Başkanı olan Peter Laund, gelişmelerin daha yaşanabilir bir dünya için umut verici olduğunu ve diğer ülkelere de alternatif enerjilere yönelmeleri konusunda örnek olmasını temenni ettiğini belirtti.

Bu haberlerin ardından gözler enerji üretiminin %33’ünü kömürden karşılayan ABD’ye çevrildi ancak seçim vaadi olarak kömür yataklarının daha işlevsel kullanılması ve kömür enerjisinin endüstriyi besler hale gelmesini gösteren Donald Trump’ın başkan seçilmesi, bu noktadaki geleceğin pek de parlak olmadığını gösteriyor. Anlaşılan o ki ABD’nin de diğer devletlerle aynı doğrultuda bir karar vermesi yakın gelecekte mümkün görünmüyor.


https://electrek.co/2016/11/25/6-major-countries-phase-out-coal/ Yorum Yaz
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Bob Seger 3 yıl en beğenilen
Türkiye'de 2023 yılında alternatif enerji için onlarca makarna santrali kurulacak ve bu santraller AK enerji uretecekler.AK enerji ile dünyaya hükmedecegiz.Avrupa ve ABD bizi kıskanacAK.
Türkiye'de 2023 yılında alternatif enerji için onlarca makarna santrali kurulacak ve bu santraller AK enerji uretecekler.AK enerji ile dünyaya hükmedecegiz.Av...
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1 Yanıt Yanıtla +97
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comarsavar 3 yıl joven
Orijinalden alıntı: joven
Ülkemizde kömür bolca bizene yahu falan ülkelerinden bilmen ne ülkesi bilmem
kaç yılına kadar kömür işini rafa kaldıracakmış mışmışda mışmış falan filan

İste bu "ucuz ve asagilik" zihniyet yuzunden suan zehir solumaya devam ediyorsunuz arkadaslar...
Aslen yasadigim ulke olan Birlesik Krallik, eski basbakani Winston Churchill de bu goruste oldugu icin yaklasik 12.000 vatandasini kaybetti hava kirliliginden ve ulkenin uzerine coken zehirli sis yuzunden gorus mesafesi neredeyse sifira dustu ve bircok kaza yasandi, hava kirliliginden etkilenmeyen binlerce insan da kaza gecirerek hayatini kaybetti.
Bu sadece gecmiste yasanmis bir ornek, ornekler cogaltilabilir. Amerika "climate change" diye bosuna bas bas bagirmiyor, olur musunuz be birkez de olsa cok gec olmadan onlem alip temiz enerji kullansaniz? Hadi kendinizi dusunmuyorsunuz cahilsiniz onu anladik bari kucuk cocuklarinizi dusunun be yaziktir, gunahtir o bebelerin ne sucu var?
Bakin Avrupa'da yasayan biri olarak cografi konumuna gore gunes fakiri olan Bati bile gunes enerjisinden sonuna kadar faydalanmaya calisiyor. Turkiye'de Adana-Antalya gibi sehirler yazin 50 dereceleri geciyor lan burada 20 derece olsa millet soyunup parka kosuyor be deniz yok, gunes yok bi bok yok ama adamlarin evlerinin catisinda gunes panelleri var. Hollanda gunes panellerinden yol uretiyor! O yol'cular, kopru'culer varya gelsin soz veriyorum ucak biletlerini ben alacagim, evimde misafir edecegim karinlarini da doyuracagim ve 1 kurus para harcatmayacagim yeter ki gelsinler gorsunler yol nasil olurmus, ulasim nasil olurmus, etin kilosu ne kadarmis vs. vs. Yozgat'ta oturdugun 1+1 dairenden "AB zaten cokuyor" demekle AB cokmez beyefendi, davet ediyorum seni buyur gel, gor, fikir edin ve aynisini sende ulkene uygula bos bos konusma lutfen ama daha ne yapayim ben sana?
Enerji bakani titresimli Berat "komur kullanmaya devam" dedi gecenlerde, yazik cok yazik verdikleri kararlar onlar dahil hepimizi etkiliyor ama farkinda bile degiller is isten gectiginde cok gec olacak... Sirf birilerinin cepleri dolacak diye doga zehirleniyor ve dolayisiyla nefes alip veren tum canlilar olumsuz yonde etkileniyor... Para icin rant, rant icin doga katliamini savunan bir yonetim olmamali bunun Turkiyesi, Almanyasi falan yok! Bunun siyasi gorusunuzle de bir alaksi yok arkadaslar suan yasamin dogal yollarla devam edebilecegi bir gezegen henuz kesfedilmedi evrende, yasadigimiz dunyaya sahip cikalim tum guzellikleriyle cunku baska dunya yok ve burasi bizim evimiz!
Japonya'ya bakin kic kadar ada ama yemyesil gozukuyor Google Maps uzerinden, ornek alinmali...
Bakin yillardir Ingiltere'de yasiyorum, sehrin ortasinda geyiklerin, goletlerde kazlarin yasadigi devasa dogal parklar var (bkz. Richmond Park, St. James's Park, Hyde Park ve onlarcasi) ve bu parklar hicbir sekilde imara acilamaz.
Sehrin yoruculugundan, stresinden uzaklasmak icin parklarda kopeginizle bir yuruyus yaptiginizda inanin yeniden dogmus gibi hissediyorsunuz. Doga insan icin vardir, dogamizi koruyamazsak kendimizi de koruyamayiz...
Arkadaslar gozunuzu seveyim azicik elinizi vicdaniniza koyun Britanya adasi Turkiye'nin 3/1'i kadar ve bu adamlar parklara, dogal yasam alanlarina ayirabilecegi yerler varken bizim neden yok? Istanbul icerisinde Kuzey Istanbul Ormanlari haric bana 1 tane park gosterebilir misiniz? Suan Kuzey Ormanlari da yok talan ediliyor... Taksim'de minnacik bir park olan Gezi Parki'na bile göz dikmisti ac kopekler!
Diyecek cok sey var ama ne yazik ki anlamiyorsunuz, ben istiyorum ki insan gibi yasayalim!
3 ay kadar once tatil icin Istanbul'a gittim kopegimi de goturdum ama yazik hayvancik o bile durumdan sıkıldı ve küstü bana, inanabiliyor musunuz ya?!!! Şu ufacik kopek kadar akliniz yok mu be sizin?
Orijinalden alıntı: jovenÜlkemizde kömür bolca bizene yahu falan ülkelerinden bilmen ne ülkesi bilmemkaç yılına kadar kömür işini rafa kaldıracakm...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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yoksulseytan22 3 yıl
Türkiyede de geçenlerde, titreşimli enerji bakanı "kömürden enerji kullanımını daha çok genişleteceğiz" diye açıklama yaptı.
Geldiğimiz noktayı görün. Hayır çıkarabildiğimiz kömür, ülke ihtiyacının sadece onda biri. İthal kömürlen elektrik üretmeye çalışıyorlar.
Tüm dünya da kömür madenleri azaltılmaya çalışıldığından, kömürün fiyatı artıyor. Bunlarda ısrarla lades olma peşinde.
Türkiyede de geçenlerde, titreşimli enerji bakanı "kömürden enerji kullanımını daha çok genişleteceğiz" diye açıklama yaptı.Geldiğimiz noktayı görün. Hayı...
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haydarali34 3 yıl
Türkiye kömür kaynakları açısından 20 yıl daha kömürden vazgeçemez.
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mucizevi 3 yıl
gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan bir ülkeyi kıyaslamak. nüfusu her yıl 1 milyon artan bir ülke ile nüfusu her yıl azalan ülkeleri kıyaslamak. iyiymiş.
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Seefoo 3 yıl
Habere balıklama atlayıp avrupa güzellemeleri yapanlar ne güzel...
Bilmiyorlar ki çok övdükleri Almanya hali hazırda hala yeni termik santraller açıyor kapattığı nükleer santrallerden gelen açığı kapatmak için.
Nükleer santraller 2010 civarlarında kapanacaktı,baktılar olmayacak,Merkel hükümeti bunu 2020 ye iteledi.2020 gelir,2030 gelir,bakarlar ki hala %100 yenilebilir enerji üretilemiyor biraz daha itelerler,bizim bilgisiz alimlerimiz de gelip bakın ne güzel işler yapıyorlar diye burada güzelleme yazarlar.
Güneş enerjisine güzelleme yazanlar;ek bilgi;almanyada solar kurulumların yarısına yakını ev sahiplerinin bireysel yatırımı.Sizde kurdurun çatıya 2 panel,ülkeye katkınız olsun madem.
Evet,yenilebilir,özellikle rüzgar ve güneş geleceğin enerjisi ancak bunun yegane kaynak olmasına,ekonomik açıdan daha birkaç onyıl var.Üstelik bu bahsedilen ülkelerin bunu sübvanse edecek ekonomik gücü var.Herşeyden kendi ülkenizi yerecek birşey buluyorsunuz...
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TheCaliph_ 3 yıl
Amerika önce Kyoto olayini anlatsin

Kendi bindikleri minimum 3500 motorlari biraksinlar

Genis evleri biraksinlar sonra gelip Dunyayi elestirsinler
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mcx 3 yıl
forumun suyu çıkmış benimde her mesajım hükümet ve icraatleirni eleştirmek oluyor.
Ama her konuda makarna,köprü,aktroll
Hkümet yanlıları da chpkk demeleri midemi bulandırıyor.
Kömürden vazgeçme ve alternatif çözümler üretmek gerekiyor. Bakanımız bu tecrübeye sahip mi tartışılır.
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forumu 3 yıl
Komurun yaninda nucleerden de vaz gecsinler onlara cevreci deyip, yollarindan gidelim.

Komuru kapat,nucleere devam

Kendileri sadece kendi ulkelerini degil, dunyayi da mahvediyor,ozonu deliyor, bize gelince de "cevreyi kirletmeyin."

Oldu.

Ya butun dunya elektrikten vazgecsin ya da elimizdeki kaynaklari sonuna kadar , en akilli sekilde kullanalim.
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TheCaliph_ 3 yıl forumu
forumu
Komurun yaninda nucleerden de vaz gecsinler onlara cevreci deyip, yollarindan gidelim.

Komuru kapat,nucleere devam

Kendileri sadece kendi ulkelerini degil, dunyayi da mahvediyor,ozonu deliyor, bize gelince de "cevreyi kirletmeyin."

Oldu.

Ya butun dunya elektrikten vazgecsin ya da elimizdeki kaynaklari sonuna kadar , en akilli sekilde kullanalim.

İngilizce yazican bari dogru yaz

Nuclear
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fantomasds 3 yıl
Bütün kömürü bitirdiler ülkelerinde şimdi çevreci geçiniyorlar. Uyanın Halkımız. Bunlar her zamanki GAVUR oyunları.
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ParaPalaZula 3 yıl
Kapatmazlarsa kime sikayet edecez? Dunyada amerikayi yargilayacak mahkeme var mi?

Finlandiya? Suomi?

Bahsettigin ulke nufusu 2 haneli rakamlara ulasamamis bir devlet, evet komur tesislerini kapatabilirler. Cunku komur onlar icin hic "iyi" bir yakit degil.

Ayni finlandiya 2040 yilina kadar tum enerjisini nukleer santrallerden "elde etmeyi" planliyor, bayim..
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MiLLETiNVEKiLi 3 yıl
Konuya şöyle dalıyorum..

Kışın ısınmak için ne kullanayım diye düşündüm Klima tercih etmiştim önceden annemde kendi evinde elektrikli soba kullanıyor.. Daha iyi ısınmak için alternatifler arıyoruz yani. Köyden odunumuz var biraz da kömür buldukmu ısınma için para ödememiş olacağız

Katı yakıtlı kombi düşündük fakat yakmak derdi basınç değer kontrolü vs. vazgeçtik

doğalgaz düşündük oda ilk alım maliyetleri pahalı

yine klimaya döndük... Düşündüm ben odun-kömür yakarak evimi kapkara yapıp mahallemin havasını kirleteceğime devlet kömürden elektrik üretip bana versin tertemiz birşekilde. Kömür santralini de şehir merkezine uzak yere kurdumu sorun olmaz... Bedava verilen kömürler nedeniyle annemim mahallesine gittigimde sokakta zor nefes alıyorum mesela. Devlet bedava kömür vermesin kömürden elektrik üretip ayda mesela100kw bedava elektrik versin

şimdi gelelim döviz konusuna . doğalgazlı yada LPG 'li Kombi kullansak ısınmak için dolar yakmış oluyoruz. Elektriği doğalgazdan ürettiğimizde yine dolar yakmış oluyoruz kömürden elektrik üretirsek tabii para hiçbir yere gitmemiş oluyor .bunun yanında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ,hidro elektrikten yararlanırsa para gitmemiş oluyor. Nükleer içinde ilk kurulum maliyeti dışında yine para gitmemiş oluyor

sonuç: batının 2000 küsurda kömürü bırakacağız demeleri hikaye. demekki kömür rezervleri o tarihte bitecekmiş diye anlıyorum ben
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TheNewAtilla 3 yıl
Şunun yaptığı hava kirliliği ne berbat birşeydir arkadaş. Kapatın abi bunu. Onun yerine her yere nukleer santral yapın elektrikle isinalim daha iyi.
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