Dünya, kömürden elektrik üretimini bırakmaya hazırlanıyor!

Dünya devlerinden arka arkaya kömür santrallerini kapatma kararı geliyor. Almanya, Fransa, Kanada, Hollanda ve Avusturya’nın ardından son olarak da Finlandiya’da 2030 yılına gelmeden ülkede tek bir faal kömür santrali kalmayacağını duyurdu.





Ülkelerin enerji üretimindeki kömür kullanım oranlarına ve öngördüğü tarihlere bakacak olursak; enerjisinin %7 sini kömürden elde eden Kanada 2030 yılına kadar, sadece %3’lük bir kömür kullanımına sahip olan Fransa 2023’e kadar, güçlü sanayisinin kömüre borçlu olan Almanya ise 2050 yılına kadar ülkedeki bütün kömür santrallerinin faaliyetlerine son vermiş olmayı planlıyor.

Bu haberlerin üzerine açıklamada bulunan Avrupa Bilimler Akademileri Danışma Konseyi Enerji Programı Başkanı olan Peter Laund, gelişmelerin daha yaşanabilir bir dünya için umut verici olduğunu ve diğer ülkelere de alternatif enerjilere yönelmeleri konusunda örnek olmasını temenni ettiğini belirtti.

Bu haberlerin ardından gözler enerji üretiminin %33’ünü kömürden karşılayan ABD’ye çevrildi ancak seçim vaadi olarak kömür yataklarının daha işlevsel kullanılması ve kömür enerjisinin endüstriyi besler hale gelmesini gösteren Donald Trump’ın başkan seçilmesi, bu noktadaki geleceğin pek de parlak olmadığını gösteriyor. Anlaşılan o ki ABD’nin de diğer devletlerle aynı doğrultuda bir karar vermesi yakın gelecekte mümkün görünmüyor.

https://electrek.co/2016/11/25/6-major-countries-phase-out-coal/