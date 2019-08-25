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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya'nın güneş enerjisiyle çalışan ilk demiryolu İngiltere'de hizmete girdi

İngiltere, güneş enerjisiyle çalışan demiryolunun hizmete sokulduğu ilk ülke oldu. Projenin başarılı olması halinde hedef, tüm demiryolu ağını güneş enerjisiyle çalıştırmak.
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Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Dünya'nın güneş enerjisiyle çalışan ilk demiryolu İngiltere'de hizmete girdi
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Toplu ulaşım sistemlerinde fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynaklarının kullanımı gün geçtikçe daha popüler hale gelmeye başladı. Bunun son örneği İngiltere’de karşımıza çıktı. Ülke dünyada bir ilki gerçekleştirerek güneş enerjisi ile işletilen demiryolunu kullanıma açtı.

Guardian’da yer alana rapora göre Aldershot Hampshire’da bulunan tren hattı, gücünü tamamen güneş enerjisinden sağlıyor. Aldershot yakınlarında bulunan ve 100 kadar güneş paneline ev sahipliği yapan güneş çiftliği hattın ışıklarına ve sinyalizasyon sistemine güç veriyor. Sistemin aynı zamanda raylara da bir miktar enerji vererek trenin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini azalttığı ifade ediliyor.

Yetkililere göre eğer proje başarılı bulunursa, İngiliz demiryolları çekiş sistemlerinin ülkenin enerji hattından tamamen bağımsız şekilde işleyebileceği ve sistemin enerjisini güneş çiftliklerinden sağlayabileceği belirtilmiş.

“Güneş ışınlarına Binmek” adı verilen ve Birmingham Üniversitesince analiz edilen proje kapsamında çok daha fazla güneş panelinin trenlerin elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılabileceği söyleniyor. Guardian’a göre söz konusu ihtiyacı karşılamak için 2020 yılı sonunda, tren hatları yakınlarında yaşayan toplulukların ve tren yolcularının da yatırım yapmasıyla “dünyanın ilk topluluğa ait güneş çiftliğinin” açılabileceği ifade ediliyor.

İngiltere gibi Hindistan ve Çin de toplu ulaşımda yenilebilir enerjiyi kullanmaya gayret gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Hindistan’da 250’den fazla trenin çatılarında güneş panelleri bulunuyor ve enerji ihtiyacı bu sayede karşılanıyor. Çin’in Şenzen şehrindeki tüm otobüs filosu ise elektrikli araçlardan oluşuyor. İngiltere, tren hatlarında dizel yakıt kullanımını 2040 yılında bırakmayı düşünüyor.



https://www.techspot.com/news/81589-world-first-solar-powered-rail-line-up-running.html Yorum Yaz
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