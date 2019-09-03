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kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya şampiyonu boksör Manny Pacquiao kendi kripto para birimini başlattı

Kripto para akımına dünya şampiyonu Filipinli boksör Manny Pacquiao da katıldı. Ünlü sporcu geçtiğimiz günlerde Pac adını verdiği kripto para birimini başlattığını açıkladı.
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kripto para
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dijital para birimleri her ne kadar tartışmalara açık bir konu olsa da, gelecekte büyük bir öneme sahip olacağını söylemek mümkün. Şirketlerin ardı ardına kendi kripto para birimlerini çıkarmaya başlamasının ardından şimdi de tanınmış kişiler bu akıma katılmaya başladı.

Tanınmış yatırımcıları var

Filipinli boks efsanesi ve dünya şampiyonu Manny Pacquiao, Pac adını verdiği kripto para birimini başlattığını açıkladı. Futbol efsanesi Michael Owen ve Abu Dabi Şeyhi Khaled bin Zayed el-Nahyan tarafından desteklenen bu dijital para biriminin, Singapur Küresel Kripto Teklifi Borsasında listeleneceği açıklandı. Pacquiao'dan önce Gwyneth Paltrow, Paris Hilton, Snoop Dogg ve Floyd Mayweather Jr. gibi ünlü isimler de kripto para birimi ile ilgili girişimlerde bulunmuşlardı.
Ancak projesini ilk hayata geçirenlerden biri olan Manny Pacquiao'nun kripto para birimi, ünlü boksörle ilgili ürünleri almak ve ayrıca sosyal medyadaki boksörlerle etkileşimde bulunmak için kullanılacak. Ünlülerin yanı sıra Facebook ve Telegram gibi teknoloji şirketlerinin de kendi kripto para birimlerini piyasaya sürmeye girişimi içinde olduklarını daha önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk.


https://www.reuters.com/article/us-philippines-pacquiao/boxing-champ-pacquiao-launches-his-own-crypto-tokens-idUSKCN1VM1FQ Yorum Yaz
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oguzhan diric 2 gün
Aklınıza gelen 2 tane alınca adı ... oluyor esprisini yapmayınız.
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wert1903 2 gün
sorsan bizim tombalağa dolandırıcı derler, bunla da göstere göstere yapıyor.
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