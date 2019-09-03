Dünya şampiyonu boksör Manny Pacquiao kendi kripto para birimini başlattı

Dijital para birimleri her ne kadar tartışmalara açık bir konu olsa da, gelecekte büyük bir öneme sahip olacağını söylemek mümkün. Şirketlerin ardı ardına kendi kripto para birimlerini çıkarmaya başlamasının ardından şimdi de tanınmış kişiler bu akıma katılmaya başladı.

Tanınmış yatırımcıları var

Filipinli boks efsanesi ve dünya şampiyonu Manny Pacquiao, Pac adını verdiği kripto para birimini başlattığını açıkladı. Futbol efsanesi Michael Owen ve Abu Dabi Şeyhi Khaled bin Zayed el-Nahyan tarafından desteklenen bu dijital para biriminin, Singapur Küresel Kripto Teklifi Borsasında listeleneceği açıklandı. Pacquiao'dan önce Gwyneth Paltrow, Paris Hilton, Snoop Dogg ve Floyd Mayweather Jr. gibi ünlü isimler de kripto para birimi ile ilgili girişimlerde bulunmuşlardı.

https://www.reuters.com/article/us-philippines-pacquiao/boxing-champ-pacquiao-launches-his-own-crypto-tokens-idUSKCN1VM1FQ

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Ancak projesini ilk hayata geçirenlerden biri olan'nun kripto para birimi, ünlü boksörle ilgilialmak ve ayrıca sosyal medyadaki boksörlerle etkileşimde bulunmak için kullanılacak. Ünlülerin yanı sıravegibi teknoloji şirketlerinin de kendi kripto para birimlerini piyasaya sürmeye girişimi içinde olduklarını daha öncekisizlere duyurmuştuk.