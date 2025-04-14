İkinci LUNA vakası: OM coin saatler içerisinde 8 milyar doları piyasadan sildi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasında neredeyse her yıl korkutucu bir platform çöküşü ya da dolandırıcılık olayı yaşanıyor. Trump ticaret savaşının piyasaya verdiği zarar halen dururken piyasanın kendisi de adeta intihara teşebbüs ediyor.

Mantra DAO yatırımcıyı mağdur etti

Geçtiğimiz yıl gerçek dünya varlıkları için üvenli ana blok zinciri sloganıyla hayata geçirilen Mantra DAO projesi, servis edilen haberlere göre Dubaili bir melek yatırımcıdan da 1 milyar dolar finansman elde etmişti.

Sunduğu büyük avantajlar ve aldığı yatırımın da etkisiyle Mantra DAO projesinin kripto parası OM büyük bir çıkış yakaladı. Ekim ayından itibaren büyük bir istikrar göstererek yüzlerce kat yükseldi ve son olarak 9$ seviyesini gördü.

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Binance gibi büyük borsalarda da listelenen OM haliyle yatırımcıların ilgi gösterdiği ve güvendiği bir proje haline geldi. Ne var ki toplam dolaşımın yüzde 90’ının geliştirici ekibin elinde olması aslında neler olacağının da habercisiydi.

Kripto para piyasasındaki sarsıntılara karşı sağlam duran OM bugüne kadar yatırımcısına büyük bir kayıp yaşatmamıştı ancak sadece saatler içerisinde adeta ocakları söndürdü. 7$ seviyelerinden hızlı bir şekilde 30-40 cent seviyelerine kadar indi. Yani neredeyse 20 kat düşmüş oldu. Sonrasında ise 1 dolar seviyelerine tırmandı. 9 milyar doları gören pazar değeri de 1 milyar dolara indi.

Pek çok kaynak ekibin elindeki tüm birikimi tepeden sattığını ve projeyi bıraktığını iddia ediyor. Milyar dolar yatırım alan bir projenin hiçbir sorumluluk almadan ortadan kaybolması merak konusu oldu. Yatırımcılar ise satışlara başladığı anda ekibin cüzdanını dondurmayan Binance borsasına tepkili.



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