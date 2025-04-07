Kripto para piyasası kan gölü, en tepeden düşüş yüzde 40’ı buldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasının büyük umutlar bağladığı ve koltuğa oturur oturmaz şaha kaldıracağına inandığı Donald Trump, piyasaların resmen kâbusu oldu. Ardı ardına gelen ek gümrük vergilerinin global ekonomiyi durgunluğa iteceği endişesi kripto paraları dibe sürükledi.

Bitcoin en tepeden çakıldı

Donald Trump’ın Başkanlık yarışını kazanmasıyla birlikte 108 bin dolar tarihi zirvesini test eden Bitcoin, o günleri mumla arıyor. Ek vergilerin ilk gündeme gelmesi ile birlikte başlayan düşüşler neredeyse yüzde 40’ı buldu.

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Trump’ın yeni gümrük vergilerinde ısrarcı olması ve Çin başta olmak üzere karşı vergi hamlesinin gelmesi, maliyetlerin artması ve haliyle global ekonominin durgunluğa girmesi beklentisini oluşturdu. FED başkanı Powell’ın da enflasyonun yükseleceğini ön görerek faiz indirimine gitmemesi parasal genişleme ihtimalini de erteliyor.

Bu karmaşık durum zaten ABD piyasalarından trilyonlarca doları silmişti. Bitcoin de yıl başından bu yana devam ettirdiği düşüş trendinde 76000$ sınırını test etmeye başladı. Ethereum 2 yıl önceki seviyelerine kadar inerek 1500$ bandını zorluyor. Piyasanın toplam değeri 2.44 trilyon dolara kadar geriledi.

Yakın gelecekte ticaret savaşlarının devam edeceği beklentisi herhangi bir yükselişin önüne geçiyor. Pek çok analiz uzmanı orta yolun bulunması durumunda faiz indirimlerinin başlayacağını ve kripto paraların da yükselişe geçeceğini ümit ediyor.

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