Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kripto para piyasası kan gölü, en tepeden düşüş yüzde 40’ı buldu

    Donald Trump hükümetinin amansız şekilde devam ettirdiği gümrük vergisi politikası kripto para piyasasının kan gölüne çevirdi. En tepeden düşüş yüzde 40’ı buldu.    
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Kripto para dünyasının büyük umutlar bağladığı ve koltuğa oturur oturmaz şaha kaldıracağına inandığı Donald Trump, piyasaların resmen kâbusu oldu. Ardı ardına gelen ek gümrük vergilerinin global ekonomiyi durgunluğa iteceği endişesi kripto paraları dibe sürükledi. 

    Bitcoin en tepeden çakıldı

    Donald Trump’ın Başkanlık yarışını kazanmasıyla birlikte 108 bin dolar tarihi zirvesini test eden Bitcoin, o günleri mumla arıyor. Ek vergilerin ilk gündeme gelmesi ile birlikte başlayan düşüşler neredeyse yüzde 40’ı buldu. 

    Trump’ın yeni gümrük vergilerinde ısrarcı olması ve Çin başta olmak üzere karşı vergi hamlesinin gelmesi, maliyetlerin artması ve haliyle global ekonominin durgunluğa girmesi beklentisini oluşturdu. FED başkanı Powell’ın da enflasyonun yükseleceğini ön görerek faiz indirimine gitmemesi parasal genişleme ihtimalini de erteliyor. 

    Bu karmaşık durum zaten ABD piyasalarından trilyonlarca doları silmişti. Bitcoin de yıl başından bu yana devam ettirdiği düşüş trendinde 76000$ sınırını test etmeye başladı. Ethereum 2 yıl önceki seviyelerine kadar inerek 1500$ bandını zorluyor. Piyasanın toplam değeri 2.44 trilyon dolara kadar geriledi. 

    Yakın gelecekte ticaret savaşlarının devam edeceği beklentisi herhangi bir yükselişin önüne geçiyor. Pek çok analiz uzmanı orta yolun bulunması durumunda faiz indirimlerinin başlayacağını ve kripto paraların da yükselişe geçeceğini ümit ediyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kung Fu ustasını sarsmayan süspansiyon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik çamaşır makinesi çalışırken duruyor bluetooth kulaklık kutusu şarj olmuyor hangi alkol kilo yapmaz yossi imamoğlu kimdir samsung iptv uygulamaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    DELL 15.6&quot; VOSTRO 3520
    DELL 15.6" VOSTRO 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum