Kripto dünyasında bir ilk: Binance borsası 2 milyar dolar yatırım aldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde ABD hükümetinin soruşturmalarına maruz kalan ve kurucu Changpeng Zao’nun görevi bırakmasıyla rahat nefes alan Binance borsasına dev bir ortak geliyor. Arap yatırımcılar kripto dünyasında önemli bir hamle yaptı.

Binance borsasından dev adım

Bugüne kadar yenilikçi veya düzenlemelere uyumlu çalışan borsalara belirli ölçekte yatırım yapıldığını görmüştük ancak ilk kez milyar dolar seviyesinde bir fon desteği gerçekleşti. Abu Dhabi merkezli yapay zekâ ve ileri teknoloji yatırımcısı MGX, Binance borsasında 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Trump inatla piyasaları ezmeye devam ediyor 3 gün önce eklendi

İlk kez kripto para ve blok zinciri dünyasına yatırım yapan MGX, böylece Binance borsasında azınlık hisselerinin de sahibi oldu. Binance borsası global faaliyetlerinin bir bölümünü BAE’de yürütüyor. Bu bakımdan MGX hamlesi çok da sürpriz olmadı.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Binance borsası büyümeye devam ediyor