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    Kripto dünyasında bir ilk: Binance borsası 2 milyar dolar yatırım aldı

    Global çapta 100 trilyon dolarlık kümülatif işlem hacmini geride bırakan Binance borsası, Arap yatırımcıların da dikkatini çekti. Borsa rekor bir yatırım aldı.  
    Binance Tam Boyutta Gör
    Son dönemde ABD hükümetinin soruşturmalarına maruz kalan ve kurucu Changpeng Zao’nun görevi bırakmasıyla rahat nefes alan Binance borsasına dev bir ortak geliyor. Arap yatırımcılar kripto dünyasında önemli bir hamle yaptı. 

    Binance borsasından dev adım

    Bugüne kadar yenilikçi veya düzenlemelere uyumlu çalışan borsalara belirli ölçekte yatırım yapıldığını görmüştük ancak ilk kez milyar dolar seviyesinde bir fon desteği gerçekleşti. Abu Dhabi merkezli yapay zekâ ve ileri teknoloji yatırımcısı MGX, Binance borsasında 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. 

    İlk kez kripto para ve blok zinciri dünyasına yatırım yapan MGX, böylece Binance borsasında azınlık hisselerinin de sahibi oldu. Binance borsası global faaliyetlerinin bir bölümünü BAE’de yürütüyor. Bu bakımdan MGX hamlesi çok da sürpriz olmadı. 

     
     

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