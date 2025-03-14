Kripto dünyasında bir ilk: Binance borsası 2 milyar dolar yatırım aldı

Binance borsasından dev adım
Bugüne kadar yenilikçi veya düzenlemelere uyumlu çalışan borsalara belirli ölçekte yatırım yapıldığını görmüştük ancak ilk kez milyar dolar seviyesinde bir fon desteği gerçekleşti. Abu Dhabi merkezli yapay zekâ ve ileri teknoloji yatırımcısı MGX, Binance borsasında 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.
İlk kez kripto para ve blok zinciri dünyasına yatırım yapan MGX, böylece Binance borsasında azınlık hisselerinin de sahibi oldu. Binance borsası global faaliyetlerinin bir bölümünü BAE’de yürütüyor. Bu bakımdan MGX hamlesi çok da sürpriz olmadı.
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