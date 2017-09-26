Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri İstanbul’da buluşacak

Fotoğraf, video ve yazılarıyla tüm dünyada milyonlarca kişinin tercihlerine yön veren içerik yaratıcıları, sosyal medya fenomenleri 15 - 24 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da The Ritz Carlton otelde gerçekleştirilecek INFLOW Global Summit’de bir araya gelecek. Seyahat, lüks, moda, gastronomi, anne-çocuk temalarıyla paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomenleri etkinlik süresince birçok farklı alt etkinliklerle sektörün lider isimleriyle birebir görüşmeler yapacak. INFLOW Global Summit’de panellerin yanı sıra B2I (Business-to-Influencer) toplantılarıyla dijital platformun öncüleri, sektör profesyonelleri ve marka temsilcileri ile görüşme fırsatı bulacak. Program kapsamında dünyaca ünlü fenomenler etkinlik sonrasında Kapadokya’yı da ziyaret edecek. Dijitalleşmenin hayatın her alanına entegre olduğu günümüz dünyasında, etkinliğe katılacak olan influencerlar, ülke tanıtımına önemli bir destek sağlayacak.

Inflow Travel Summit Nisan 2017’de düzenlenmişti

Nisan 2017’de Antalya’da düzenlenen Inflow Travel Summit etkinliğine 100’den fazla influencer, 340’tan fazla marka katıldı. Bu etkinlikte 9 panel ve 2 keynote gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 58 bin 471 paylaşım yapılırken sosyal medyada 9,8 milyon adet etkileşim sağlandı.

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