Telegram’dan kapsamlı güncelleme: Kullanıcı deneyimi baştan aşağı yenileniyor

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Telegram, mesajlaşma deneyimini daha da geliştiren yeni bir güncellemeyle kullanıcılarının karşısına çıktı. Platform, bu güncellemeyle birlikte kanal yöneticileriyle birebir görüşmelerin önünü açarken, grup sohbetlerinde gezinmeyi kolaylaştıran yeni bir tasarımı da devreye aldı. Artık kullanıcılar, kanallara doğrudan mesaj göndererek yöneticilerle özel olarak iletişime geçebiliyor. Bu özellik, içerik üreticilerine takipçileriyle doğrudan ama gizliliği koruyarak iletişim kurma imkânı sunuyor. Ayrıca isteyen yöneticiler, bu özel mesajlar için ücret belirleyebiliyor.

Grup sohbetleri için sunulan yeni sekmeli yapı, farklı konular arasında geçişi daha akıcı hale getiriyor. Kullanıcılar, sohbet ekranının üst kısmında yer alan sade çubuk veya ekranın yanına konumlanan geniş panel arasında seçim yaparak sohbet deneyimlerini kişiselleştirebiliyor. Bu seçenekler, grup ayarları menüsünden kolayca aktif hale getirilebiliyor.

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Sesli mesajlar tarafında da önemli bir yenilik var. Artık kullanıcılar, bir sesli mesajı kaydederken yukarı doğru kaydırarak kilitleyebiliyor ve bu esnada kaydın başını veya sonunu kolayca kırpabiliyor. Ayrıca kayıt esnasında mikrofon simgesine tekrar dokunarak yeni ses bölümleri eklemek mümkün hale geldi.

Fotoğraf paylaşımında ise kalite artışı dikkat çekiyor. Yeni “Yüksek Çözünürlük” seçeneğiyle, kullanıcılar dört kat daha fazla piksel içeren ancak 0.5 MB'tan daha az yer kaplayan görseller gönderebiliyor. iOS kullanıcıları içinse başka uygulamalardan doğrudan Telegram hikâyelerine medya gönderimi artık mümkün.

Anket özellikleri de güncellemeden nasibini aldı. Artık bir ankette 12’ye kadar seçenek sunulabiliyor ve bu anketler, ileride kolayca erişilebilmesi için “Kaydedilen Mesajlar” bölümüne gönderilebiliyor. Tüm bu yenilikler, Telegram’ın kullanıcı dostu yapısını daha da ileriye taşıma hedefinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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