Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android kullanıcıları için yayınlanan en son WhatsApp beta 2.25.18.14 güncellemesiyle dikkat çekici bir yenilik sundu. Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, WhatsApp profillerine avatar ekleme imkanına kavuştu. Avatar özelliği daha önce yalnızca profil fotoğrafının yerine kullanılabiliyordu. Ancak yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık avatarlarını mevcut profil fotoğraflarının yanında da sergileyebilecek.

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İşte WhatsApp'ın yeni avatar özelliği:

Bu yeni özellik şu anda sınırlı sayıdaki beta test kullanıcısına sunulmuş durumda. İlk kullanıcı deneyimlerine göre avatarlar, WhatsApp ayarlarında yer alan yeni bir seçenek üzerinden etkinleştirilebiliyor. Kullanıcılar, bu özellik aracılığıyla avatarlarını kişiselleştirerek hem gerçek fotoğraflarını hem de stilize edilmiş dijital versiyonlarını birlikte gösterebiliyor.

Tam Boyutta Gör Avatar oluşturma süreci oldukça kullanıcı dostu bir akış sunuyor. Öncelikle kullanıcılar avatarları için bir arka plan rengi seçiyor. Bu renk, avatarın görünümünü kişiselleştirmek ve ruh halini yansıtmak için önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Ardından kullanıcılar avatarlarına dinamik bir hava katacak animasyon seçeneklerinden birini belirliyor.

Son olarak avatar özelliğinin dikkat çeken bir diğer yanı ise sohbet ekranında sergileniş biçimi. Kullanıcının profilini görüntüleyen kişiler, benzersiz bir jeton çevirme animasyonu ile karşılaşıyor. Bu animasyon bir yanda kullanıcının geleneksel profil fotoğrafını, diğer yanda ise özelleştirilmiş avatarını gösteriyor. Böylece iki görsel öğe arasında zarif bir geçiş sağlanıyor ve profil daha etkileşimli hale geliyor.

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WhatsApp avatar güncellemesi: Profilinize kişisel dokunuş ekleyin

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