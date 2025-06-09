WhatsApp avatar güncellemesi: Profilinize kişisel dokunuş ekleyin

İşte WhatsApp'ın yeni avatar özelliği:
Bu yeni özellik şu anda sınırlı sayıdaki beta test kullanıcısına sunulmuş durumda. İlk kullanıcı deneyimlerine göre avatarlar, WhatsApp ayarlarında yer alan yeni bir seçenek üzerinden etkinleştirilebiliyor. Kullanıcılar, bu özellik aracılığıyla avatarlarını kişiselleştirerek hem gerçek fotoğraflarını hem de stilize edilmiş dijital versiyonlarını birlikte gösterebiliyor.
Son olarak avatar özelliğinin dikkat çeken bir diğer yanı ise sohbet ekranında sergileniş biçimi. Kullanıcının profilini görüntüleyen kişiler, benzersiz bir jeton çevirme animasyonu ile karşılaşıyor. Bu animasyon bir yanda kullanıcının geleneksel profil fotoğrafını, diğer yanda ise özelleştirilmiş avatarını gösteriyor. Böylece iki görsel öğe arasında zarif bir geçiş sağlanıyor ve profil daha etkileşimli hale geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.