Tam Boyutta Gör Meta, Facebook'ta video paylaşma şeklini tamamen değiştiriyor. Şu anda, bir videoyu gönderi oluşturucudan doğrudan video olarak ya da reel şeklinde paylaşmak mümkün. Bu iki yöntem farklı paylaşım akışlarına sahip. Ancak Meta’nın blog gönderisine göre, önümüzdeki aylarda Facebook’taki tüm videolar yalnızca Reels formatında paylaşılacak.

Meta, Facebook'un kısa, uzun ve Canlı olmak üzere her türlü videoya ev sahipliği yapmaya devam edeceğini söylüyor. Şirket, bu değişikliklerin, kullanıcıların Facebook'ta daha kolay Reels oluşturmasını, paylaşmasını ve keşfetmesini sağlamak amacıyla önümüzdeki süreçte dünya genelinde hem bireysel profiller hem de Sayfalar için kademeli olarak devreye alınacağını belirtiyor.

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Reels videolarındaki süre sınırı kalkacak

Meta ayrıca Facebook Reels videoları için uzunluk kısıtlamalarını kaldırmayı planlıyor. Şu anda, bu süre 90 saniyeyle sınırlı durumda. Ek olarak şirket, Video sekmesinin adını Reels olarak değiştirecek. Böylece kullanıcılar yalnızca kısa videolarla sınırlı kalmadan, daha uzun içerikleri de Reels olarak paylaşabilecek.

Bu video stratejisi değişikliği, Mark Zuckerberg’in bu yıl yaptığı “Facebook’u bugün olduğundan çok daha kültürel olarak etkili bir platform haline getirme” ve “eski Facebook ruhuna dönme” açıklamalarıyla da örtüşüyor. Meta, geçtiğimiz yıl Facebook için tam ekran mobil video oynatıcısını tanıtmıştı. Ayrıca, Instagram’da da Reels formatı yoğun biçimde teşvik ediliyor. Ocak ayı itibarıyla Instagram’daki Reels'ler artık üç dakikaya kadar uzunluğa sahip olabilir.

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Facebook'taki tüm videolar artık Reels formatında olacak

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