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    WhatsApp, yeni özelliklerle deneyimi baştan aşağı yeniliyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sohbetlerden aramalara, kanallardan durumlara kadar birçok yeni özellik kazandı. İşte en son güncellemelerin öne çıkan detayları:

    WhatsApp, yeni özelliklerle deneyimi baştan aşağı yeniliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla sohbetler, aramalar ve güncellemeler sekmelerine birçok yeni özellik ekledi. Popüler mesajlaşma uygulaması, hareketli emojilerden görsel anketlere, daha kolay grup kurmadan gelişmiş arama efektlerine kadar çeşitli güncellemeleriyle dikkat çekiyor.

    Yeni filtreler, anketler ve grup özellikleri neler sunuyor?

    Sohbetler sekmesinde en göze çarpan yeniliklerden biri, artık emojilerin hareketli hale gelmiş olması. Bu özellik, duyguların daha canlı bir şekilde iletilmesini sağlarken, kullanıcıların mesajlarına yeni bir ifade katmanı ekliyor. Ayrıca videoları kullanarak özel hareketli çıkartmalar oluşturmak mümkün hale geldi. Böylece yalnızca yazıyla değil, kişiselleştirilmiş görsel içeriklerle de iletişim kurulabiliyor.

    Avatar temelli sosyal çıkartmalar ise artık yalnızca rehberinizde kayıtlı olan ve avatar kullanan kişilerle paylaşılabiliyor. Bu da mahremiyeti artırırken daha anlamlı görsel etkileşimlerin önünü açıyor. Grup kurma deneyimi de yenilendi; artık tek başına bir grup başlatmak, ardından katılımcıları davet etmek çok daha kolay ve hızlı.

    Bununla birlikte, birden çok medya içeriği gönderildiğinde her birine ortak bir açıklama ekleme özelliği dikkat çekiyor. Alıcılar, koleksiyonun tamamına veya tek tek görsellere yanıt verebiliyor ya da emoji tepkisi bırakabiliyor. Ayrıca kullanıcılar artık özel bir arama sekmesi üzerinden geçmiş aramaları yönetebiliyor, arama bağlantıları paylaşabiliyor ve yeni aramalar başlatabiliyor. Görüntülü aramalarda kullanılmak üzere de 6 yeni filtre ve 6 farklı efekt eklendi. 

    Güncellemeler sekmesinde de önemli yenilikler var. Kanallarda yapılan anketlere artık fotoğraflar eklenebiliyor. Aynı zamanda kullanıcılar artık favori kanal güncellemelerine yıldız ekleyerek bu içeriklere daha sonra hızlıca ulaşabiliyor. Son olarak durum güncellemelerinde de önemli bir yenilik bulunuyor. Artık sadece bireysel kişilerden değil, gruplardan da bahsetmek mümkün. Bu sayede bir durum paylaşımı yapıldığında ilgili grup üyeleri bildirim alıyor ve bu durumu kendi hesaplarında yeniden paylaşabiliyor.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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