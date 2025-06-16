Resmi olarak duyuruldu: WhatsApp'a reklamlar geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Meta, WhatsApp’ta durum özelliği aracılığıyla reklamlar göstereceğini duyurdu. Durum’da artık arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz tarafından paylaşılan güncellemelere ek olarak sponsorlu içerikler de göreceksiniz.

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WhatsApp kanalları ve durumda reklamlar çıkacak

Meta, ülkeniz veya şehriniz, diliniz, takip ettiğiniz kanallar ve platformdaki reklamlarla nasıl etkileşim kurduğunuz gibi sınırlı bilgileri kullanarak reklamları ilgi alanlarınıza göre uyarlayacağını söylüyor. Meta'nın Hesap Merkezi ekranından reklam tercihlerinizi değiştirebileceksiniz.

WhatsApp, kullanıcıların telefon numarasını hiçbir zaman reklamverenlere satmayacaklarını ve onlarla paylaşmayacaklarını söylüyor. Kullanıcıların kişisel mesajlarının, aramalarının ve dahil oldukları grupların, reklamları belirlemek için kullanılmayacağını ekliyor.

Meta'nın WhatsApp'ta yaptığı tek değişiklik bu değil. Şirket ayrıca, takip edebileceğiniz yeni kanalları bulmak için Keşfet düğmesine tıkladığınızda sponsorlu kanalları göstermeye başlayacak. Ayrıca, özel güncellemeler almak için kanallara abone olma özelliğini de kullanıma sunuyor.

Meta geçen yıl 160 milyar dolardan fazla reklam geliri elde etti.

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