Resmi olarak duyuruldu: WhatsApp'a reklamlar geliyor

WhatsApp kanalları ve durumda reklamlar çıkacak
Meta, ülkeniz veya şehriniz, diliniz, takip ettiğiniz kanallar ve platformdaki reklamlarla nasıl etkileşim kurduğunuz gibi sınırlı bilgileri kullanarak reklamları ilgi alanlarınıza göre uyarlayacağını söylüyor. Meta'nın Hesap Merkezi ekranından reklam tercihlerinizi değiştirebileceksiniz.
WhatsApp, kullanıcıların telefon numarasını hiçbir zaman reklamverenlere satmayacaklarını ve onlarla paylaşmayacaklarını söylüyor. Kullanıcıların kişisel mesajlarının, aramalarının ve dahil oldukları grupların, reklamları belirlemek için kullanılmayacağını ekliyor.
Meta'nın WhatsApp'ta yaptığı tek değişiklik bu değil. Şirket ayrıca, takip edebileceğiniz yeni kanalları bulmak için Keşfet düğmesine tıkladığınızda sponsorlu kanalları göstermeye başlayacak. Ayrıca, özel güncellemeler almak için kanallara abone olma özelliğini de kullanıma sunuyor.
Meta geçen yıl 160 milyar dolardan fazla reklam geliri elde etti.Kaynakça https://blog.whatsapp.com/helping-you-find-more-channels-and-businesses-on-whatsapp https://www.theverge.com/news/687519/whatsapp-launch-advertising-status-updates Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.