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    Anlık Bildirim

    Resmi olarak duyuruldu: WhatsApp'a reklamlar geliyor

    WhatsApp'ta artık reklamlar çıkacak. Meta, kanal ve işletmeleri öne çıkarmak için platformun belli alanlarında reklamlar göstermeye başlayacak.                  

    whatsapp reklam gösterecek Tam Boyutta Gör
    Meta, WhatsApp’ta durum özelliği aracılığıyla reklamlar göstereceğini duyurdu. Durum’da artık arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz tarafından paylaşılan güncellemelere ek olarak sponsorlu içerikler de göreceksiniz.

    WhatsApp kanalları ve durumda reklamlar çıkacak

    Meta, ülkeniz veya şehriniz, diliniz, takip ettiğiniz kanallar ve platformdaki reklamlarla nasıl etkileşim kurduğunuz gibi sınırlı bilgileri kullanarak reklamları ilgi alanlarınıza göre uyarlayacağını söylüyor. Meta'nın Hesap Merkezi ekranından reklam tercihlerinizi değiştirebileceksiniz.

    WhatsApp, kullanıcıların telefon numarasını hiçbir zaman reklamverenlere satmayacaklarını ve onlarla paylaşmayacaklarını söylüyor. Kullanıcıların kişisel mesajlarının, aramalarının ve dahil oldukları grupların, reklamları belirlemek için kullanılmayacağını ekliyor.

    Meta'nın WhatsApp'ta yaptığı tek değişiklik bu değil. Şirket ayrıca, takip edebileceğiniz yeni kanalları bulmak için Keşfet düğmesine tıkladığınızda sponsorlu kanalları göstermeye başlayacak. Ayrıca, özel güncellemeler almak için kanallara abone olma özelliğini de kullanıma sunuyor.

    Meta geçen yıl 160 milyar dolardan fazla reklam geliri elde etti.

    Kaynakça https://blog.whatsapp.com/helping-you-find-more-channels-and-businesses-on-whatsapp https://www.theverge.com/news/687519/whatsapp-launch-advertising-status-updates
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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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