Dünyada bir ilk olarak tanıtılan akıllı araç asistanı: AVA

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Dünyada bir ilk olarak tanıttığı araba akıllandırma sisteminin patentini alan AVA Araba Akıllandırma Sistemleri A.Ş., projesini çok yakında sürücülerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Şirket, sadece araçlara yönelik geliştirilen akıllı araç asistanı AVA’nın Siri ve Google Asistan’dan çok daha gelişmiş özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.

2005 model ve sonrası pek çok arabaya entegre edilebilen akıllı asistan AVA, sürücülerin en büyük yardımcısı olmaya hazırlanıyor. Sesli komut özelliğine sahip AVA, aracınıza bindiğiniz andan itibaren tercih ettiğiniz bilgilendirmeleri sesli olarak iletmeye başlıyor. Üstelik şirketin iddiasına göre herhangi bir komut ezberlemeniz gerekmiyor. Günlük konuşma dilini anlayabilen akıllı asistan, komutu nasıl verirseniz verin yerine getirmek üzere geliştirilmiş.

Akıllı asistanın başlıca özellikleri

Daha keyifli ve güvenli bir yolculuk için tasarlanan akıllı asistan AVA’nın özellikleri oldukça fazla. Aracı çalıştırdığınızda günlük hava durumu, gazete başlıkları ve dilerseniz burç yorumlarını bile okuyan AVA, araç bakım ve muayene tarihlerinden tutun da o günkü programınıza kadar pek çok hatırlatmada bulunuyor. Üstelik sesli komut aracılığıyla dilediğiniz kişiyi arayıp Whatsapp üzerinden mesaj gönderebiliyorsunuz.

Vale modu sayesinde başkalarının kişisel verilerinize erişmesini engelleyen ve anlık konum takibi yapmanıza imkan veren AVA’nın montaj süresinin ortalama 5-10 dakika olduğu söyleniyor. Yol kayıt kamerası ve geri görüş kamerasının olması durumunda ise bu süre 30 dakikaya kadar uzayabiliyor. Araba Akıllandırma Sistemi AVA’nın tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.