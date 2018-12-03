Dünyada bir ilk olarak tanıtılan akıllı araç asistanı: AVA

2005 model ve sonrası pek çok arabaya entegre edilebilen akıllı asistan AVA, sürücülerin en büyük yardımcısı olmaya hazırlanıyor. Sesli komut özelliğine sahip AVA, aracınıza bindiğiniz andan itibaren tercih ettiğiniz bilgilendirmeleri sesli olarak iletmeye başlıyor. Üstelik şirketin iddiasına göre herhangi bir komut ezberlemeniz gerekmiyor. Günlük konuşma dilini anlayabilen akıllı asistan, komutu nasıl verirseniz verin yerine getirmek üzere geliştirilmiş.
Akıllı asistanın başlıca özellikleri
Daha keyifli ve güvenli bir yolculuk için tasarlanan akıllı asistan AVA’nın özellikleri oldukça fazla. Aracı çalıştırdığınızda günlük hava durumu, gazete başlıkları ve dilerseniz burç yorumlarını bile okuyan AVA, araç bakım ve muayene tarihlerinden tutun da o günkü programınıza kadar pek çok hatırlatmada bulunuyor. Üstelik sesli komut aracılığıyla dilediğiniz kişiyi arayıp Whatsapp üzerinden mesaj gönderebiliyorsunuz.
Vale modu sayesinde başkalarının kişisel verilerinize erişmesini engelleyen ve anlık konum takibi yapmanıza imkan veren AVA’nın montaj süresinin ortalama 5-10 dakika olduğu söyleniyor. Yol kayıt kamerası ve geri görüş kamerasının olması durumunda ise bu süre 30 dakikaya kadar uzayabiliyor. Araba Akıllandırma Sistemi AVA’nın tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
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Merhaba, AVA Araba Akıllandırma Sistemleri A.Ş. şirketi adına yazıyorum. Öncelikle yorumunuz için teşekkür ederiz.
Ancak bazı konulara açıklık getirmek gerekirse;
AVA'nın Dünyada İlk olarak lanse edilmesinin altı sandığınız boş değildir.
Bahsettiğiniz sistemlerde aracınıza bindiğinizde aracınız sizi;
- "Günaydı (Ali), bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, saat 09:35. Şu an sıcaklık 18 derece, bugün en yüksek 24 derece olacak..." diyerek karşılamaz.
- Tercih ettiğiniz döviz bilgilerini veya burç yorumlarını söylemez.
- Sizin keyfinizi sorup ona göre müzik çalmaz.
- Sizin sesli komutlarınıza karşınızda canlı biri varmış gibi farklı cevaplar vermez.
- Nöbetçi eczaneye gidelim deiğinizde ilçe veya il ayrımı yapmaksızın o anki TRAFİK YOĞUNLUĞUNA GÖRE en kısa sürede ulaşabileceğiniz nöbetçi eczaneye sizi yönlendirmez.
- Veya konum kaydetmez, konum göndermez...
- Aracınızı Vale Moduna alamazsınız.
Ayrıca şarkı çal, arama yap gibi eylemleri de basite indirgemeyin lütfen.
Örneğin;
- Rehberinize "Ayşe Serbest Bölge" adında birini kaydedin ve "Bölgeden ayşeyi ara" şeklinde bir komut gönderin. Ve rehberinizde başka ayşe ler de olsun.
- Veya cihazınıza "Barış Manço Arkadaşım Eşek" parçasını kopyalayın ve sesli komutla sadece "eşeği çal" deyin.
- Yada "Cebimde 1400 lira var. Bununla kaç çeyrek alırım" diye sorun.
Kıyaslamalarınızı bu tarz zorlayıcı bir şekilde yaparsanız farkı daha iyi görme şansınız olacaktır.
Son olarak bir örnek daha vermek gerekirse;
AVA'ya, arama komutu verdiğinizde EĞER TELEFONUNUZ İLE BT BAĞLANTISI AKTİF DEĞİLSE, CEP TELEFONUNUZDAKİ BT'yi AÇAR, CİHAZ İLE BAĞLANTI KURAR ve ARAMANIZI YAPAR. Dünya üzerindeki hiç bir otomobil markası dahi kullanıcılarına bu hizmeti sunmamaktadır.
Bunlar ve burada sayamadığım bunlar gibi çok daha fazla özellikleri mevcuttur.
Bu tarz yorumları, kendimizi geliştirmek için kullanacağımızdan dolayı eleştirinizin ne kadar değerli olduğunun farkında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu nedenle çok teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
Ha yorumumu kötülemek için yazdığımı düşünmeyin. Umarım daha da ilerler ve dünya markaları arasında yerinizi alırsınız.