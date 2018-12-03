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Dünyada bir ilk olarak tanıtılan akıllı araç asistanı: AVA

AVA Araba Akıllandırma Sistemleri A.Ş. tarafından geliştirilen akıllı asistan 2005 model ve sonrası araçlara entegre edilebiliyor. Sesli komut özelliğine sahip asistanın pek çok özelliği bulunuyor.
5 ay
7,2b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dünyada bir ilk olarak tanıtılan akıllı araç asistanı: AVA
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Dünyada bir ilk olarak tanıttığı araba akıllandırma sisteminin patentini alan AVA Araba Akıllandırma Sistemleri A.Ş., projesini çok yakında sürücülerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Şirket, sadece araçlara yönelik geliştirilen akıllı araç asistanı AVA’nın Siri ve Google Asistan’dan çok daha gelişmiş özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.

2005 model ve sonrası pek çok arabaya entegre edilebilen akıllı asistan AVA, sürücülerin en büyük yardımcısı olmaya hazırlanıyor. Sesli komut özelliğine sahip AVA, aracınıza bindiğiniz andan itibaren tercih ettiğiniz bilgilendirmeleri sesli olarak iletmeye başlıyor. Üstelik şirketin iddiasına göre herhangi bir komut ezberlemeniz gerekmiyor. Günlük konuşma dilini anlayabilen akıllı asistan, komutu nasıl verirseniz verin yerine getirmek üzere geliştirilmiş.

Akıllı asistanın başlıca özellikleri 

Daha keyifli ve güvenli bir yolculuk için tasarlanan akıllı asistan AVA’nın özellikleri oldukça fazla. Aracı çalıştırdığınızda günlük hava durumu, gazete başlıkları ve dilerseniz burç yorumlarını bile okuyan AVA, araç bakım ve muayene tarihlerinden tutun da o günkü programınıza kadar pek çok hatırlatmada bulunuyor. Üstelik sesli komut aracılığıyla dilediğiniz kişiyi arayıp Whatsapp üzerinden mesaj gönderebiliyorsunuz.

Vale modu sayesinde başkalarının kişisel verilerinize erişmesini engelleyen ve anlık konum takibi yapmanıza imkan veren AVA’nın montaj süresinin ortalama 5-10 dakika olduğu söyleniyor. Yol kayıt kamerası ve geri görüş kamerasının olması durumunda ise bu süre 30 dakikaya kadar uzayabiliyor. Araba Akıllandırma Sistemi AVA’nın tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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1 Avatar
Nickenick 1 ay
Kullanan oldumu? Aracina bu sistemi satin alan?
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asewq10 5 ay
Güzel bir sisteme benziyor. Ancak bir satışa çıksın deneyelim bakalım.
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DH Misafiri 5 ay
Yanıt: @Father Torque
Merhaba, AVA Araba Akıllandırma Sistemleri A.Ş. şirketi adına yazıyorum. Öncelikle yorumunuz için teşekkür ederiz.
Ancak bazı konulara açıklık getirmek gerekirse;
AVA'nın Dünyada İlk olarak lanse edilmesinin altı sandığınız boş değildir.
Bahsettiğiniz sistemlerde aracınıza bindiğinizde aracınız sizi;
- "Günaydı (Ali), bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, saat 09:35. Şu an sıcaklık 18 derece, bugün en yüksek 24 derece olacak..." diyerek karşılamaz.
- Tercih ettiğiniz döviz bilgilerini veya burç yorumlarını söylemez.
- Sizin keyfinizi sorup ona göre müzik çalmaz.
- Sizin sesli komutlarınıza karşınızda canlı biri varmış gibi farklı cevaplar vermez.
- Nöbetçi eczaneye gidelim deiğinizde ilçe veya il ayrımı yapmaksızın o anki TRAFİK YOĞUNLUĞUNA GÖRE en kısa sürede ulaşabileceğiniz nöbetçi eczaneye sizi yönlendirmez.
- Veya konum kaydetmez, konum göndermez...
- Aracınızı Vale Moduna alamazsınız.
Ayrıca şarkı çal, arama yap gibi eylemleri de basite indirgemeyin lütfen.
Örneğin;
- Rehberinize "Ayşe Serbest Bölge" adında birini kaydedin ve "Bölgeden ayşeyi ara" şeklinde bir komut gönderin. Ve rehberinizde başka ayşe ler de olsun.
- Veya cihazınıza "Barış Manço Arkadaşım Eşek" parçasını kopyalayın ve sesli komutla sadece "eşeği çal" deyin.
- Yada "Cebimde 1400 lira var. Bununla kaç çeyrek alırım" diye sorun.
Kıyaslamalarınızı bu tarz zorlayıcı bir şekilde yaparsanız farkı daha iyi görme şansınız olacaktır.
Son olarak bir örnek daha vermek gerekirse;
AVA'ya, arama komutu verdiğinizde EĞER TELEFONUNUZ İLE BT BAĞLANTISI AKTİF DEĞİLSE, CEP TELEFONUNUZDAKİ BT'yi AÇAR, CİHAZ İLE BAĞLANTI KURAR ve ARAMANIZI YAPAR. Dünya üzerindeki hiç bir otomobil markası dahi kullanıcılarına bu hizmeti sunmamaktadır.
Bunlar ve burada sayamadığım bunlar gibi çok daha fazla özellikleri mevcuttur.
Bu tarz yorumları, kendimizi geliştirmek için kullanacağımızdan dolayı eleştirinizin ne kadar değerli olduğunun farkında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu nedenle çok teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
1 Yanıt Yanıtla
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AirSupport 1 ay DH Misafiri
İyi de bunda bir şey yok ki? Speech rec kütüphanesinde aynı şeyleri android bir telefonda yaptırabiliyorsunuz. Sizin yaptığınız android tableti araca monte etmek.
Ha yorumumu kötülemek için yazdığımı düşünmeyin. Umarım daha da ilerler ve dünya markaları arasında yerinizi alırsınız.
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DH Misafiri 5 ay
yok ya herşey çok güzel duruyo kesin bir bit yeniği vardır. Bu kadar iyi bir sistem olamaz.
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wolfien 5 ay
Site açılmıyor !
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DH Misafiri 5 ay
Ben sordum onu. Carwebgru ile tasarım anlaşması yapmışlar.Bu tasarımın kullanım hakkını satın almışlar. Yeni tasarımları da onların tasarımcıları yapacakmış. Rus muş bu arada carwebgru
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Omisis046 5 ay
İyi ava gidilir bunla.
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wolfien 5 ay
Aracımda 8" dokunmatik ekran var ama navigasyon yok. Sırf navigasyon için düşünebilirim ama fiyat muhtemelen dudak uçuklatacağı için pek de ümitli değilim.
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OHAMARE 5 ay
Arayüzünü bari kendileri yapsaydı: play.google.com/...
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Father Torque 5 ay
Bugün yarın Google Asistan Türkçe desteği hizmete girmiş olacak, hatta birçok kişinin telefonuna şimdiden geldi bile. Telefonunuza Android Auto kurun ve konsola tutturun, alın size ücretsiz hem de en gelişmişinden akıllı araba. Adamlar bildiğin Google Asistan'a kendi arayüzlerini koyup birkaç ek özellik eklemişler akıllı asistan diye satıyorlar. Gerçekten akıllı araç asistanı mı yapmak istiyorlar o zaman araç özelliklerini de bu sisteme entegre etmeliler, örneğin sesli komutla silecekler, klima, farlar vb sistemler açılıp kapanabilir olmalı. Yakıt kotası olmasını isteyeceğim bir özellik mesela, ayın belli bir günü ayarladığım bir seviyeyi geçince beni uyarmalı. Örnekler çoğaltılabilir ama bana şu şarkıyı çal, şu mesajı oku, şuraya rota çiz veya şu kişiyi ara gibi yıllardır kullanılan ve artık kanıksadığımız şeyleri bize teknolojik yenilik diye sunmasınlar bir zahmet.
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