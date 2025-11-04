Giriş
    Togg'un finansman fırsatları Kasım ayında da sürüyor

    Togg, T10X ve T10F modelleri için kasım ayında da finansman fırsatlarını müşterilerle buluşturmaya devam ediyor. Hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için kampanya mevcut.

    Togg'un finansman fırsatları Kasım ayında da sürüyor Tam Boyutta Gör
    Ekim ayındaki elektrikli araç satışlarında T10X ve T10F modelleriyle lider konumda yer alan Togg, kasım ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Elektrikli araç sahibi olmak isteyen müşteriler için sunulan finansman fırsatları kasım ayında da devam ediyor.

    Bu kapsamda, T10X V2 ve T10F V2 için bireysel kullanıcılara anlaşmalı bankalarla üç farklı seçenek sağlanıyor. Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar her iki araca da 800 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 66 bin 667 TL aylık geri ödemeli ya da 1 milyon 700 bin TL krediye %2,57 faizli 48 ay vadeli 71 bin 578 TL aylık geri ödemeli bir biçimde sahip olabiliyor.

    Togg, kampanyaya çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisini de dahil etti. Buna göre T10X V2 4More Obsidiyen ve T10F V2 4More için 1 milyon 500 bin TL krediye %2,52 faizli, 36 ay vadeli ve 71 bin 564 TL aylık geri ödemeli seçenek ile 800 bin TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve 66 bin 667 TL aylık geri ödemeli seçenek kullanıcıların ilgisine sunuluyor.

    Kurumsal müşteriler için de kampanya sunuluyor

    Togg, kurumsal kullanıcılar için de kolaylıklarını sürdürüyor. Buna göre kurumsal kullanıcılar 4More da dahil T10X V2 ve T10F V2 için 1 milyon 900 bin TL krediye %2,75 faizli 48 ay vadeli 73 bin 644 TL aylık geri ödemeli seçenekten yararlanabiliyor.

