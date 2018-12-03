Suyla çalışan otomobiller gerçek mi oluyor? Geri dönüştürülebilir su bazlı yakıt geliştirildi

Ülkeler iklim değişikliğiyle mücadele etmek için daha sıkı emisyon yönetmeliklerini yürürlüğe koymaya başladıkça, otomotiv endüstrisi elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli otomobillere yönelmeye başladı. Ancak Avustralya-İsrail ortaklığı ile kurulan bir firma potansiyel olarak devrim niteliğinde yeni bir yakıt ortaya çıkardı.

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Electriq Global adlı şirket bir süre önce Tel-Aviv'deki bir konferansta su bazlı Electriq-Fuel yakıtını tanıttı. Yakıt sistemi, sıvı yakıt (yüzde 60'ı su, yüzde 40'ı ise hidrojen ve ve diğer maddelerden yapılmış), hidrojeni serbest bırakan bir katalizör ve hidrojeni yenilemek için bir geri dönüşüm sistemi olmak üzere üç elemandan oluşuyor.

Yakıt, dahili katalizör ile reaksiyona girdiğinde araca asıl gücünü veren hidrojen açığa çıkıyor. Ardından bu hidrojen doğrudan elektrik enerjisine dönüştürüleceği yere yani yakıt hücresine gönderiliyor. Daha sonrasında ise elektrik motoruna güç sağlaması için kullanılıyor. Electriq-Fuel'in en önemli özelliği ise tamamen geri dönüştürülebilir olması. Yani harcanan yakıt yeniden kullanılabilir hale getirilebiliyor.

Yarı fiyatına iki kat fazla menzil

Electriq Global ayrıca yakıtın lityum-iyon bataryadan veya sıkıştırılmış hidrojen yakıtından daha uzun menzil sağladığını iddia etti. Şirket Electriq-Fuel'in mevcut yakıtlara kıyasla yarı fiyatına iki kat fazla menzil sunabileceğini söylüyor.

Bununla birlikte Tesla'ların bataryası ile karşılaştırıldığında, su bazlı yakıtın 15 kat daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olduğu belirtildi. Bir deposu sadece 25 dolara mal olacak bu mucizevi yakıt sayesinde tek depo ile 1.000 kilometre yol yapmak mümkün olacak. Bir başka güzel yanı ise yakıt deposunu Electriq Fuel ile doldurmanın yalnızca beş dakika sürmesi.

Görünüşe bakılırsa hepimizi heyecanlandıran bu mucizevi yakıt bir hayalden ibaret olmayacak. Şirket, önümüzdeki yıl İsrail'de ilk yakıt geri dönüşüm tesisini işletmeye açmayı planlıyor. 2019'un Nisan ayında ise yeni nesil yakıtın numuneleri üretilecek. Electriq-Fuel'in ticarileştirme sürecinin ise 2022 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

https://www.electriq.com/