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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Suyla çalışan otomobiller gerçek mi oluyor? Geri dönüştürülebilir su bazlı yakıt geliştirildi

Electriq Global, yüzde 60'ı sudan oluşan tamamen geri dönüştürülebilir devrimsel bir yakıt geliştirdi. Electriq-Fuel mevcut yakıtlara kıyasla sıfır emisyonla yarı fiyatına iki kat fazla menzil sunacak
5 ay
21,4b
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48
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Ülkeler iklim değişikliğiyle mücadele etmek için daha sıkı emisyon yönetmeliklerini yürürlüğe koymaya başladıkça, otomotiv endüstrisi elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli otomobillere yönelmeye başladı. Ancak Avustralya-İsrail ortaklığı ile kurulan bir firma potansiyel olarak devrim niteliğinde yeni bir yakıt ortaya çıkardı.
Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin otomobili ilk etapta yüzde 30 yerli olacak"
Electriq Global adlı şirket bir süre önce Tel-Aviv'deki bir konferansta su bazlı Electriq-Fuel yakıtını tanıttı. Yakıt sistemi, sıvı yakıt (yüzde 60'ı su, yüzde 40'ı ise hidrojen ve ve diğer maddelerden yapılmış), hidrojeni serbest bırakan bir katalizör ve hidrojeni yenilemek için bir geri dönüşüm sistemi olmak üzere üç elemandan oluşuyor.
Yakıt, dahili katalizör ile reaksiyona girdiğinde araca asıl gücünü veren hidrojen açığa çıkıyor. Ardından bu hidrojen doğrudan elektrik enerjisine dönüştürüleceği yere yani yakıt hücresine gönderiliyor. Daha sonrasında ise elektrik motoruna güç sağlaması için kullanılıyor. Electriq-Fuel'in en önemli özelliği ise tamamen geri dönüştürülebilir olması. Yani harcanan yakıt yeniden kullanılabilir hale getirilebiliyor.

Yarı fiyatına iki kat fazla menzil

Electriq Global ayrıca yakıtın lityum-iyon bataryadan veya sıkıştırılmış hidrojen yakıtından daha uzun menzil sağladığını iddia etti. Şirket Electriq-Fuel'in mevcut yakıtlara kıyasla yarı fiyatına iki kat fazla menzil sunabileceğini söylüyor.
Bununla birlikte Tesla'ların bataryası ile karşılaştırıldığında, su bazlı yakıtın 15 kat daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olduğu belirtildi. Bir deposu sadece 25 dolara mal olacak bu mucizevi yakıt sayesinde tek depo ile 1.000 kilometre yol yapmak mümkün olacak. Bir başka güzel yanı ise yakıt deposunu Electriq Fuel ile doldurmanın yalnızca beş dakika sürmesi.
Görünüşe bakılırsa hepimizi heyecanlandıran bu mucizevi yakıt bir hayalden ibaret olmayacak. Şirket, önümüzdeki yıl İsrail'de ilk yakıt geri dönüşüm tesisini işletmeye açmayı planlıyor. 2019'un Nisan ayında ise yeni nesil yakıtın numuneleri üretilecek. Electriq-Fuel'in ticarileştirme sürecinin ise 2022 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

https://www.electriq.com/ Yorum Yaz
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SaB0 5 ay en beğenilen
25$x5₺desek 125₺
Eleqric-Fuel Vergisi 100₺
+ ötv
+ kdv
Sonuç dizelden 10 kuruş ucuz olur bu
Yanıtla +43
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OverClocK1ng 5 ay
Şöyle bir araba yapsalar. Deniz suyunu koysak. Nasılsa bele$.
İçindeki hidrojeni ayrıştırıp yakarak gitse. Oksijeni de havaya salsa. Tuzu da bir kaba ayrıştırsa gidip aktarlara satsak.
Şöyle bir araba yapsalar. Deniz suyunu koysak. Nasılsa bele$.İçindeki hidrojeni ayrıştırıp yakarak gitse. Oksijeni de havaya salsa. Tuzu da bir kaba ayrıştı...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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berkay_53 5 ay
Bu suyla çalışan arabayı türk mucitler seneler önce yapmıştı zaten ama hepsinin önünü kestiler nasıl devrim arabalarının önünü kesdikleri gibi.
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1 Avatar
Efsane0505 5 ay
Sevinmeyin boşa aracın çıkması bişeyi değiştirmez

Şu güzel ülkemizin lanet olası düzeninde bu tip araçlar 300 küsür bin tl ile piyasaya çıkar yakıtı da 6 küsür lirayı bulur
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yenikentideal 5 ay
Önce petrolü ve arapları bitirmeleri gerekli
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SEO-Uzmanı 5 ay
akünün içindeki asitli suyun elektrik tutma yoğunluğunu artırırsanız
o zaman arabaların benzin istasyonunda benzin alır gibi elektrik yüklü sıvı transferi yapılınca haliyle saatlerce sürecek şarj olayını bir deponun benzinle fullenmesi süresi kadar kısa bir süre içinde enerji seviyenizi maksimize edebilirsiniz zaten mantıkta bunun üzerine kurulu !
petrol istasyonları işsiz kalmayacak sadece bir veriş birde alış anlamıyla depodaki elektorlize sıvı değişimi için ücretleme yapılacaktır.
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SEO-Uzmanı 5 ay
youtube videolarına bakılırsa
H2O CAR diye yapılan aramalarda
bu teknolojiyi 10 yıldan daha fazla
ev yapımı proje anlamıyla karşımızda
genelde arabalar KM anlamıyla standart ömrünü tamamlamış
motorlar kullanılıyor bunun nedeni ise H ve O birleşince
benzin türevinden daha yüksek ısılara ulaşması yüzünden
motor verimi anlamıyla şu an benzinle kullanım ömrü bitmiş motorlar için
bir ev yapımı proje olmanın ötesine geçemiyor. dahası motorun dayanıklılığı önemli yani ileri seviye ısıya dayanıklı motor üretimi bu teknolojinin %100 verimli ve stabil kullanımın önünü açabilir şu an var olan motor blokları benzin türevinin oluşuracağı ısılarda çalışmakta !
kabaca bu klasik motorlarda 10 numara yağ kullanıldığında
bu motorların nasıl patladığını haberleri düşünülürse
motor teknolojisi değişmeden yakıt teknolojisine geçilemez gerçeği ortada !
1 Yanıt Yanıtla
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bulentcandan 5 ay SEO-Uzmanı
Bu haberdeki sistem sizin dediğiniz gibi değil. Sizin dediğiniz; suyu hidrolize edip hidrojen ve oksijeni içten yanmalı motorda kullanmak. Haberde ise sıvı içindeki hidrojeni yakıt pilinde kullanıp elektrik elde etmek ve otomobili elektrikli motor ile yürütmek.
Bu sistemde zannedersem şunlar amaçlanmış;
- hidrojeni bir tank içinde basınçlı olarak tutmamak, sıvı içinde tutmak,
- büyük bir pil kullanmamak dolayısıyla ağırlık, şarj süresi, pil maliyeti gibi konularda avantaj sağlamak.
Yaklaşım çok güzel ama pratikte ne gibi zorluklar mevcut henüz bilmiyorum.
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_CeKoCu_ 5 ay
Bir durun ya daha yerli otomobili üreteceğiz...
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tugares 5 ay
Artık su yakmıyor lan bu araba diyemeyecek miyiz yani 😄
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classf2re 5 ay
Ben güneş enerjisinden yanayım. Başkasını üretip bizim devletin iki kattan fazla vergi koyacağı yakıt istemiyorum artık. Yakıtımı da kendim üretmek istiyorum :/
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antigravity74100 5 ay
Doğruysa hidrojen depolama sorunu aşılmış gibi görünüyor. Üstünlükleri ispatlanırsa devrim sayılabilir. Bir de hidrojeni ucuza mal etmenin yolları keşfedilirse harika olur.
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BekirTemel 5 ay
Su fiyatı artar bizde
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DH Misafiri 5 ay
Dün Balıkesir edremit te yerli olarak bu yakıtın üretildiği haberini okumuştum.
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