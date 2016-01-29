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Dünyada internet kullanımı ve Türkiye

Giderek büyüyen dijital dünya, analizlere göre global nüfusun yarısına denk hale geldi. Yani bir internet kullanıcısıysanız, sizinle birlikte dünyanın yarısı da internette geziniyor.
3 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyada internet kullanımı ve Türkiye


Dünyada her geçen gün internete yeni kullanıcılar ekleniyor ve çeşitli yatırımlarla hızlı bir büyüme potansiyeli yakalandı. İnternet kullanıcı sayısında yaşanan artış, tüm sektörleri doğrudan etkiliyor. Örneğin e-ticaret sitelerinin hacmi artıyor, sosyal ağ kullanımları tavan yapıyor, reklam gelirleri katlanarak ilerliyor. We Are Social tarafından yapılan yeni bir analiz, dünyadaki internet kullanımını ortaya koyuyor.

Dünya rakamları

Araştırmaya göre, Ocak 2016 itibariyle dünyamızın toplam nüfusu 7.4 milyar seviyesine çıkmış durumda. Dünya nüfusunun yüzde 54'ü şehirlerde, yüzde 46'sı ise kırsal kesimde yaşıyor. Bu dağılım şekli, internet benimsenme oranlarını da doğrudan etkiliyor. 

Dünyadaki internet kullanıcılarının sayısı 3.4 milyar olarak belirlenmiş. Yıl bazında yüzde 10 artış yaşanmış. Toplam nüfusa bakıldığında, benimsenme oranı yüzde 46 civarında. Yani internet devlerinin ulaşması gereken daha 4 milyar civarında insan var. Bu milyarlık kullanıcı sayısının oluşturduğu reklam pastasının hacmi muazzam seviyelerde. Aktif mobil cihaz kullanıcı sayısı ise yüzde 4 artış ile 3.8 milyar civarında. Elbette bunların hepsi internete bağlı değil. 

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sayısı 2.3 milyar olarak belirlenmiş. Mobilden sosyal ağlara bağlanan kullanıcı sayısı ise 2 milyar civarında. Yani neredeyse tüm internet kullanıcıları, sosyal ağlara mobilden bağlanıyor. İnternet benimsenme oranı en yüksek yüzde 88 ile Kuzey Amerika kıtasında. En düşük ise yüzde 27 ile Güney Asya bölgesinde.

İnternet gezintilerinde ağırlık masaüstü cihazlarda. Masaüstü ve dizüstü cihazlardan web sayfalarının görüntüleme oranı yüzde 56. Mobil cihazlardan bağlanma oranı yüzde 39 iken, tabletlerden bağlanma oranı ise yüzde 5. Mobil cihazlardan bağlanma oranı artış yaşıyor, masaüstü ve tabletlerden bağlanma oranları ise düşüş gösteriyor. 

Mobilde durum

3.8 milyar aktif mobil cihaz kullanıcısından bahsetmiştik. Genelde herkesin iki hattı olduğu için toplam iletişim bağlantısı sayısı 7.3 milyara ulaşıyor. Akıllı telefonlardan toplam 3.4 milyar bağlantı yapılırken, mobil telefonlardan ise toplamda 3.7 milyar bağlantı yapılıyor. Mobil cihazlardan web sayfası görüntüleme oranı yüzde 39 civarında olduğunu yukarıda söylemiştik. Bu oranın yüzde 19'u iOS cihazlarında, yüzde 66'sı Android cihazlarına, yüzde 15'i ise diğer mobil cihazlara ait.Bir akıllı telefon kullanıcısı ortalama aylık 1.4 GB veri harcıyor. Tüm dünyada mobil cihazlar 4500 PB civarında veri trafiği oluşturuyor.  
Dünyada internet kullanımı ve Türkiye
 

Türkiye'de dijital hayat

Ülkemize baktığımızda ise 79.1 milyon toplam nüfus görülüyor. TÜİK verilerinde bu rakam 78.7 milyon olarak açıklanmıştı. Ülkemizde 46.2 milyon aktif internet kullanıcısı var. Bunların 40.5 milyonu mobilde. Sosyal medyayı aktif kullananların sayısı ise 42 milyon. Bunların 36 milyonu mobilden sosyal ağlara bağlanıyor. Yine toplam iletişim bağlantısı sayısı yani hat sayısı da 71 milyon. Bu hatlar toplamda 62 milyon cihaz üzerinde çalışıyor. 

Yetişkin nüfustan elektronik cihaza sahip olanların yüzde 86'sında mobil telefon bulunuyor. Akıllı telefon kullananların oranı yüzde 56 iken, tablet kullananların oranı yüzde 11, masaüstü veya dizüstü kullananların oranı yüzde 48, giyilebilir cihaz kullananların oranı yüzde 5. 

Masaüstü veya tablet cihazlardan ortalama olarak günlük 4 saat 14 dakika internete bağlanılıyor. Akıllı telefonlarda bu süre 2 saat 35 dakika. Ortalama günlük sosyal medyaya bağlanma süresi 2 saat 32 dakika. Günlük ortalama televizyon izleme süresi ise 2 saat 18 dakika. Ülkemizde web sayfası görüntüleyenlerin yüzde 51'i masaüstünden, yüzde 46'sı mobil telefonlardan, yüzde 4'ü ise tabletlerden çıkış yapıyor. 

Ülkemizde en fazla ziyaret edilen sosyal platform yüzde 32 ile Facebook. Sonra yüzde 24 ile WhatsApp, yüzde 20 ile Facebook Messenger, yüzde 17 ile Twitter, yüzde 16 ile Instagram, yüzde 15 ile Google+, yüzde 13 ile Skype, yüzde 9 ile LinkedIN geliyor. Mobil mesajlaşma platformlarını kullananların oranı yüzde 43 iken, mobilden video izleyenlerin oranı yüzde 36, mobil oyun oynayanların oranı yüzde 28, mobil bankacılık kullananların oranı yüzde 35 ve mobil harita servislerinden yararlananların oranı da yüzde 37.

Rakamlara bakıldığında, internet benimsenme oranının ülkemizde yüzde 60 civarına kadar yükseldiğini görüyoruz. Mobil internet kullanıcısı sayısı da oldukça fazla. Genelde global ortalamalara yakın seyrediyoruz. Yıllardır altyapı konusunda yapılan yatırımların hedefine ulaştığını görüyoruz. Yine de halen 30 milyon civarında çevrimdışı vatandaşımız var.
Dünyada internet kullanımı ve Türkiye
 

http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/464 Yorum Yaz
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error22 3 yıl en beğenilen
OneMinuteTR
patrendünyada türkiyenin internet alt yapısı ilk 100 giremez hala çoğu insan telefon hatlarında internete bağlanıyor komple tüm alt yapı değişmesi lazım
Ha gayret ülkeyi biraz daha kötüleresen batıracaksın hadi klavyene kuvvet

doğrular size acı geliyor öylemi
OneMinuteTRpatrendünyada türkiyenin internet alt yapısı ilk 100 giremez hala çoğu insan telefon hatlarında internete bağlanıyor komple...
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Yürüyen Ölü 3 yıl
"Yıllardır altyapı konusunda yapılan yatırımların hedefine ulaştığını görüyoruz."

Site döt kılı olma yolunda hızla ilerliyor.
1 Yanıt Yanıtla +11
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OneMinuteTR 3 yıl
patren
dünyada türkiyenin internet alt yapısı ilk 100 giremez hala çoğu insan telefon hatlarında internete bağlanıyor komple tüm alt yapı değişmesi lazım

Ha gayret ülkeyi biraz daha kötüleresen batıracaksın hadi klavyene kuvvet
patrendünyada türkiyenin internet alt yapısı ilk 100 giremez hala çoğu insan telefon hatlarında internete bağlanıyor komple tüm alt yapı değişm...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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TTK YGLort 3 yıl
Az bile ya
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Ev Terliği 3 yıl
Ülkemizde 40 milyon telefon kullanıcısı varmış
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diemcizone 3 yıl
Hangi alt yapı?
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GoldenParsTR 3 yıl
Ben açıkcası internet kullandığımızı düşünmüyorum dibimizde Azerbaycan bile bizden 100 kat daha kaliteli internet kullanıyor dünyadaki en kötü internetini kullanıyoruz.
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Umutcan 3 yıl
Nicelik fazla, nitelik az. Bilgi edinme amaçlı kullanan çok çok az mesela.
Bunun dışında eğlence açısından yeni nesil internet trendlerine bakarsak full hd streaming siteleri, hulu, netflix gibi servisler hız ve akk yüzünden mümkün değil.
Ülkede halen fiber çok çok kısıtlı, ancak %1'in fibere erişimi var, oksitlenmiş bakır kablolardan çağ öncesi adsl ile uğraşıyoruz. Fiber olsa onda da AKK var.
Telekomunikasyon kurumu tüketicilere değil, firmalara çalışıp daha çok kar etmelerini sağlıyor.
Kısacası nicelik olsa da nitelik yok. İnterneti tam anlamıyla kullanamıyoruz. Bulgaristan gibi iplenmeyen bir ülkeyi internet konusunda yakalamak için 10 sene var aramızda.
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kadirirdem 3 yıl
"Yıllardır altyapı konusunda yapılan yatırımların hedefine ulaştığını görüyoruz." yazık yazık birde editör olacaksın...
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McCarty 3 yıl
Alt yapiya yatırım yapildigi dogrudur ancak oldukça yavaş ilerledigimiz gerçegini değiştirmez.

Donanimhaber yöneticileri olarak önceliginiz şu AKK denilen saçmaliga bir çözüm bulunması yönünde haber yapmalısınız. bu istatiksler bana hiçbir anlam ifade etmiyor açıkcası.
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Yürüyen Ölü 3 yıl
"Yıllardır altyapı konusunda yapılan yatırımların hedefine ulaştığını görüyoruz."

Site döt kılı olma yolunda hızla ilerliyor.
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C.CEMİL 3 yıl
bizdeki mantık diğerlerine pek benzemiyor
adamlar fiber getirmeye uğraşıp ondan sonra kota koyuyorlar
bu durumda 1000 mbs olsa ,her yere dağıtılsa kaç yazar ?
işleri güçleri milleti yolmak ,biz kota kalkacak diye beklerken onlar bunu avantaja çevirdi ,şimdilerde 75-100 gb. kota diye satıyorlar
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alemburda34 3 yıl
Google+ bu kadar yusek olusu yanlislikla girmis olmamiz yada google playe yorum yazarken google+ hesabimizi kullaniyor olusumuz.
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Batumatu 3 yıl
Haberi Ekrem71 yapınca, Apple'ı Dünya'nın en iyi internet cihazı olarak görenlerin oranı %99 diye bir cümle bekliyor insan...
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engink 3 yıl
bıraksınlar bu işleri önce şu fiberi yaysınlar, 5 senedir hep aynı yerlerde. Biz hala Özal zamanında çekilmiş hatlardan adsl kullanıyoruz. Özal gibi bir yönetici olsa çoktan köye kadar fiber gelirdi.
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Tekno moomce 3 yıl
Ülkemiz özelikle adil kotası ile baya iyi

Altyapı gelirsek çöp
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error22 3 yıl en beğenilen
OneMinuteTR
patrendünyada türkiyenin internet alt yapısı ilk 100 giremez hala çoğu insan telefon hatlarında internete bağlanıyor komple tüm alt yapı değişmesi lazım
Ha gayret ülkeyi biraz daha kötüleresen batıracaksın hadi klavyene kuvvet

doğrular size acı geliyor öylemi
Yanıtla +16
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OneMinuteTR 3 yıl
patren
dünyada türkiyenin internet alt yapısı ilk 100 giremez hala çoğu insan telefon hatlarında internete bağlanıyor komple tüm alt yapı değişmesi lazım

Ha gayret ülkeyi biraz daha kötüleresen batıracaksın hadi klavyene kuvvet
1 Yanıt Yanıtla +7
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Cihat_, 3 yıl OneMinuteTR
OneMinuteTR

patren

dünyada türkiyenin internet alt yapısı ilk 100 giremez hala çoğu insan telefon hatlarında internete bağlanıyor komple tüm alt yapı değişmesi lazım


Ha gayret ülkeyi biraz daha kötüleresen batıracaksın hadi klavyene kuvvet

kardeş daha Türkiyede birçok belde, köyde 3G yok ama bizim operatörler 4G getirme derdinde bunun üzerine Türk Telekom "Herkes Fiberliyor" sloganıyla reklam yapıyor sence alt yapımız ne kadar iyi bence tekrar bir düşün
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