Dünyanın Tanıdığı Ödeme Sistemi Razer, Migros İyi Gelecek Festivali’nde!

Razer Gold ile PUBG Turnuvası

Neden Razer Gold?

Dünya çapında 2.3 milyar kullanıcısıyla milyar dolarlık küresel oyun sektörünün fenomeni, üç başlı yılan logosuyla tanınan Razer, tüm ziyaretçilerini 5-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde bekliyor!

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Küresel ödeme sistemleri yatırımlarına devam eden Razer, Türkiye’nin en büyük ve köklü Epin distribütörü Game Sultan’ı da bünyesine katarak, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine resmi olarak başlıyor. Oyuncular için kolay, güvenli ve hızlı bir ödeme sistemi sunan Razer, Razer Gold ile binlerce oyun içeriği, özel fırsatlar ve oyun içi eşyalar sunuyor.Gönüllere oyuncu ekipmanlarıyla taht kuran, oyun sektörünün ve oyuncuların favorisi Razer, yeni fırsat ve gelecek planlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Razer, “oyunculardan oyunculara” mottosunun izinden devam ederken, Migros İyi Gelecek Festivali ile yeni dijital ödeme sistemi Razer Gold’u Türkiye’de ilk defa özel bir etkinlikte son kullanıcıya sunuyor!5-7 Nisan tarihleri arasında Türkiye’nin önde gelen marka ve tedarikçilerini İstanbul Kongre Merkezi’nde bir araya getiren Migros, İyi Gelecek Festivali’nde markaların ürünlerinin sergilendiği stantları gezerek görme fırsatı sunarken, ünlü isimlere de etkinlikte yer veriyor.Migros İyi Gelecek Festivali standı ile Razer, yeni ödeme sistemi Razer Gold’u 5-7 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerine tanıtıyor olacak. Ayrıca ziyaretçiler, Razer markalı donanımları stantta deneyim ederken, düzenleyeceği PUBG oyun turnuvası ile şampiyonlara ödüller verecek.Dijital harcamalarında Razer Gold ödeme sistemini kullanan oyuncular, içeriklere diğer ödeme kanallarına göre daha uygun fiyatlarla erişirken, Razer Gold harcadıkça sınırlı süreli öğelere erişebiliyor ve özel promosyonlardan faydalanabiliyorlar.