MSI'ın yeni el konsolu Claw A8 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

MSI Claw A8 satışa çıktı
Claw A8, 8 inçlik, 1920x1200 çözünürlükte, 500 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızına sahip IPS dokunmatik ekranla geliyor. 24GB’a kadar LPDDR5X-8000 bellek, 1TB’a kadar PCIe Gen4 NVMe SSD ile donatılmış. Cihazda ayrıca 2 adet USB4 bağlantı noktası, WiFi 7 + Bluetooth 5.3 kablosuz iletişim desteği ve 6 eksenli IMU sensörü yer alıyor.
Ses tarafında DTS destekli çift hoparlör ve Hi-Res Audio özellikleri sunulurken, batarya tarafında ise 6 hücreli, 80Wh kapasiteye sahip bir pil kullanılıyor. Claw A8’in ağırlığı 765 gram seviyesinde ve iki renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor: "Polar Tempest" ve "Neon Green".
- İşlemci: AMD Ryzen Z2 Extreme Processor
- Bellek: LPDDR5X-8000, çift kanal, 24GB'a kadar
- Ekran: 8 inç FHD+ (1920 x 1200), 16:10 oran, 120Hz, %100 sRGB (Tipik), 500 nit parlaklık (Tipik), VRR, IPS seviye panel
- Grafik: AMD Radeon 880M
- Depolama Yuvası: 1 x NVMe M.2 2280 SSD (PCIe Gen 4 x4)
- Sensör: 6 eksenli IMU titreşim motoru / Parmak izi okuyucu
- Ses: 2 x 2W hoparlör, 1 x 3.5mm ses girişi, DTS Audio Processing / Hi-Res Audio desteği
- USB Bağlantıları: 2 x USB4 Type-C, DisplayPort / Power Delivery 3.0 (Thunderbolt 4 uyumlu)
- Kart Okuyucu: 1 x microSD kart okuyucu
- Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
- Batarya: 6 hücreli, Li-Polymer, 80Wh
- Boyutlar: 299.5 x 126.2 x 24 mm
- Ağırlık: Tahmini 765 gram
- Renk Seçenekleri: Polar Tempest, Neon Green
MSI Claw A8 fiyatı
JD.com üzerinden başlatılan satışta resmi fiyat 6.999 yuan olarak belirlenmiş durumda. Ancak devlet sübvansiyonu sayesinde 5949 yuan seviyesinden de alınabiliyor. Bu da vergiler dahil yaklaşık 970 dolarlık bir fiyat anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: