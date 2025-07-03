MSI'ın yeni el konsolu Claw A8 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör MSI, taşınabilir oyun konsolu Claw serisini genişletmeye devam ediyor. Son olarak MSI Claw A8, AMD'nin en yeni APU'su Ryzen Z2 Extreme ile birlikte Çin'de ön siparişe açıldı. Peki yeni nesil MSI Claw neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı...

MSI Claw A8 satışa çıktı

Claw A8, 8 inçlik, 1920x1200 çözünürlükte, 500 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızına sahip IPS dokunmatik ekranla geliyor. 24GB’a kadar LPDDR5X-8000 bellek, 1TB’a kadar PCIe Gen4 NVMe SSD ile donatılmış. Cihazda ayrıca 2 adet USB4 bağlantı noktası, WiFi 7 + Bluetooth 5.3 kablosuz iletişim desteği ve 6 eksenli IMU sensörü yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Cihaza güç veren Z2 Extreme, 3 Zen 5 ve 5 Zen 5C çekirdeği olmak üzere 8 çekirdek ve 18 iş parçacıklı bir yapı sunuyor. Radeon 880M APU'ya ise yeni RDNA 3.5 grafik mimarisine dayalı toplam 16 Hesaplama Birimi eşlik ediyor. Ayrıca 50 TOPS XDNA 2 sinir motoruna sahip. Yeni modelin dikkat çeken yönlerinden biri ise WiFi 7 desteğiyle gelmesi. MSI, Computex’te WiFi 6E desteği açıklamış olsa da, Çin’de listelenen versiyon WiFi 7 ile geliyor.

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Ses tarafında DTS destekli çift hoparlör ve Hi-Res Audio özellikleri sunulurken, batarya tarafında ise 6 hücreli, 80Wh kapasiteye sahip bir pil kullanılıyor. Claw A8’in ağırlığı 765 gram seviyesinde ve iki renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor: "Polar Tempest" ve "Neon Green".

İşlemci: AMD Ryzen Z2 Extreme Processor

AMD Ryzen Z2 Extreme Processor Bellek: LPDDR5X-8000, çift kanal, 24GB'a kadar

LPDDR5X-8000, çift kanal, 24GB'a kadar Ekran: 8 inç FHD+ (1920 x 1200), 16:10 oran, 120Hz, %100 sRGB (Tipik), 500 nit parlaklık (Tipik), VRR, IPS seviye panel

8 inç FHD+ (1920 x 1200), 16:10 oran, 120Hz, %100 sRGB (Tipik), 500 nit parlaklık (Tipik), VRR, IPS seviye panel Grafik: AMD Radeon 880M

AMD Radeon 880M Depolama Yuvası: 1 x NVMe M.2 2280 SSD (PCIe Gen 4 x4)

1 x NVMe M.2 2280 SSD (PCIe Gen 4 x4) Sensör: 6 eksenli IMU titreşim motoru / Parmak izi okuyucu

6 eksenli IMU titreşim motoru / Parmak izi okuyucu Ses: 2 x 2W hoparlör, 1 x 3.5mm ses girişi, DTS Audio Processing / Hi-Res Audio desteği

2 x 2W hoparlör, 1 x 3.5mm ses girişi, DTS Audio Processing / Hi-Res Audio desteği USB Bağlantıları: 2 x USB4 Type-C, DisplayPort / Power Delivery 3.0 (Thunderbolt 4 uyumlu)

2 x USB4 Type-C, DisplayPort / Power Delivery 3.0 (Thunderbolt 4 uyumlu) Kart Okuyucu: 1 x microSD kart okuyucu

1 x microSD kart okuyucu Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3

Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 Batarya: 6 hücreli, Li-Polymer, 80Wh

6 hücreli, Li-Polymer, 80Wh Boyutlar: 299.5 x 126.2 x 24 mm

299.5 x 126.2 x 24 mm Ağırlık: Tahmini 765 gram

Tahmini 765 gram Renk Seçenekleri: Polar Tempest, Neon Green

MSI Claw A8 fiyatı

JD.com üzerinden başlatılan satışta resmi fiyat 6.999 yuan olarak belirlenmiş durumda. Ancak devlet sübvansiyonu sayesinde 5949 yuan seviyesinden de alınabiliyor. Bu da vergiler dahil yaklaşık 970 dolarlık bir fiyat anlamına geliyor.

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Yeni el konsolu MSI Claw A8 çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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