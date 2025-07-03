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    AMD FSR 4.0, PS5 Pro'ya geliyor: 2026'da resmen hazır

    FSR 4 teknolojisi, PS5 Pro ile konsollara taşınıyor. AI destekli yükseltme sistemi, mevcut PSSR'nin yerini alacak ve geliştiriciler için ek iş yükü gerektirmeyecek. 

    AMD FSR 4.0, PS5 Pro'ya geliyor: 2026'da resmen hazır Tam Boyutta Gör
    Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarıyla birlikte PC tarafında tanıtılan FSR 4, şimdi ise konsollara doğru genişlemeye hazırlanıyor. Şimdi de yapay zeka destekli yükseltme teknolojisi, 2026 yılında PlayStation 5 Pro'ya geliyor. Bu süreçte ise mevcut PSSR’nin yerine geçecek ve geliştiricilerin oyunlara özel güncelleme yapmasını gerektirmeyecek.

    AMD FSR 4.0, PS5 Pro'ya geliyor

    Playstation mimarı Mark Cerny'nin Tom’s Guide'a verdiği röportajda, FSR 4.0'ın PS5 Pro'ya geleceği doğrulandı. Buna göre AMD’nin FP8 tabanlı versiyonu üzerinde yaptığı özel optimizasyonlar sayesinde, FSR 4 PS5 Pro'nun yerleşik NPU birimiyle uyumlu hale gelecek. Bu durum, konsolda yer alacak versiyonun kırpılmış veya sınırlı bir model olmayacağını gösteriyor.

    Kaçıranlar için FSR 4, RDNA 4 mimarisine sahip Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarıyla birlikte tanıtılmıştı. Yeni AI donanımı sayesinde, DLSS teknolojisiyle rekabet edebilecek düzeye gelen yükseltme sistemi, 1440p ve 4K çözünürlüklerde neredeyse kayıpsız bir performansa sahip oldu.

    Bu arada, AMD'nin konsol tarafında bu teknolojiyi doğrudan entegre edebilmesi, yalnızca PS5 Pro için değil, gelecekte RDNA 3 ve Ryzen 8000 serisi taşınabilir sistemlerde de FSR 4 uyumluluğu anlamına geliyor olabilir. Çünkü güncel FP8 yapay zeka altyapısı, daha önceki nesillere de kademeli olarak optimize ediliyor.

    2026 yılı hedefi, Sony ve AMD’nin konsol tarafındaki yapay zeka destekli görsel yükseltme konusunda ciddi bir adım attığını gösteriyor. Geliştiricilerin ek güncelleme veya yama yapmasına gerek kalmadan geçişin sağlanacak olması ise, bu süreci büyük ölçüde hızlandırabilir.

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