Dünyanın en hızlı kronograf saati Tag Heuer Mikrotimer

Mekanik aksamlarda yaşanan gelişmeler ve yenilikler analog saat veya kronograf saat gibi ürünlerin de dijital versiyonları kadar hassas ölçüm ve gösterim yapmasına imkan veriyor. Ünlü saat üreticisi Tag Heuer tarafından hazırlanan konsept kronograf saat modeli dünyanın en hassas ölçüm yapan kronograf saati durumunda.





TAG Heuer Mikrotimer Flying 1000 adı verilen konseptin mekanizması mükemmel derecede hassas ve saniyenin binde biri kadar kısa bir sürede zamanı ölçebiliyor. Bu süre göz kırpmasından 300 kere daha hızlı.





Konsept saniyenin binde biri süresindeki ölçümlerini 500 Hz hızında yapıyor. Bunun anlamı kadrandaki denge tekerinin saatte 3.6 milyon kez ileri ve geri hareket etmesi demek oluyor. Dünyada bu hıza dayanabilecek bu boyutta hiç bir mekanik sistem yok. Ortalama bir Rolex saati saatte 28800 atımı ölçebiliyor ve 50000 atımın ötesine geçebilmesi mümkün değil.





TAG Heuer Mikrotimer Flying 1000 konseptinin boyutları çok küçük ve metal 1 dolarlık paranın boyutlarıyla aynı. Ancak mekanik aksamının ortalama bir spor arabanın motorundan daha hızlı çalıştığı belirtiliyor.





Konsept tasarımın hangi amaçla kullanılabileceği veya kimin bu kadar hassas bir ölçüm yapmaya ihtiyacı olabileceği şimdilik bilinmiyor. Konsept yıl bitmeden sadece 10 adet olarak 65 000€ karşılığında satışa sunulacak.