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Dünyanın en hızlı kronograf saati Tag Heuer Mikrotimer

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,5b
1
38
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Mekanik aksamlarda yaşanan gelişmeler ve yenilikler analog saat veya kronograf saat gibi ürünlerin de dijital versiyonları kadar hassas ölçüm ve gösterim yapmasına imkan veriyor. Ünlü saat üreticisi Tag Heuer tarafından hazırlanan konsept kronograf saat modeli dünyanın en hassas ölçüm yapan kronograf saati durumunda.

TAG Heuer Mikrotimer Flying 1000 adı verilen konseptin mekanizması mükemmel derecede hassas ve saniyenin binde biri kadar kısa bir sürede zamanı ölçebiliyor. Bu süre göz kırpmasından 300 kere daha hızlı. 

Konsept saniyenin binde biri süresindeki ölçümlerini 500 Hz hızında yapıyor. Bunun anlamı kadrandaki denge tekerinin saatte 3.6 milyon kez ileri ve geri hareket etmesi demek oluyor. Dünyada bu hıza dayanabilecek bu boyutta hiç bir mekanik sistem yok. Ortalama bir Rolex saati saatte 28800 atımı ölçebiliyor ve 50000 atımın ötesine geçebilmesi mümkün değil.

TAG Heuer Mikrotimer Flying 1000 konseptinin boyutları çok küçük ve metal 1 dolarlık paranın boyutlarıyla aynı. Ancak mekanik aksamının ortalama bir spor arabanın motorundan daha hızlı çalıştığı belirtiliyor.

Konsept tasarımın hangi amaçla kullanılabileceği veya kimin bu kadar hassas bir ölçüm yapmaya ihtiyacı olabileceği şimdilik bilinmiyor. Konsept yıl bitmeden sadece 10 adet olarak 65 000€ karşılığında satışa sunulacak.

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DH Misafiri 7 yıl
bu saat bende var çok şık bi saat ama 1 ayda düğmesi çıktı ve bu çözümü yapmayı ben bile bilmiyorum bu video sadece gösteri amaçlı saatin fiyatı 589 tl
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DH Misafiri 7 yıl
bu saat bende var ama parçası çıktı servisi bulamıyorum
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anatolian7x 7 yıl
Tah Heuer Saatlere hastayım ama çok pahalı geliyorlar. Ama tabi bu saat kolda taşınmaz, eğer sporcu iseniz başka.
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Carfreak 7 yıl
apple samsung kavgasından sonra bir kavgada ben başlatıyım bari :)
Breitling döver !!!
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copela 8 yıl
çakmasına 15 sayarim
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vidoko 8 yıl
buna kısaca firma kas gösterisi yapıyor diyelim adamlar aşmış arakdaş mekanik teknolojide..
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Polemik 8 yıl
Saat mekanik.
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ogkasa 8 yıl
bu kadar hızlı aletin pilide saatte bir biter heralde :)
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Rusty 8 yıl
Sinir sisteminde iletim için oluşan 50-100 ms lik lagı da hesaplayabiliyo mu bu alet? :)
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c34 8 yıl
Nightmare70
isviçreliler saat işini biliyor arkadaş :)

tag heuer alman malıdır
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Polemik 8 yıl c34
c34
Nightmare70
isviçreliler saat işini biliyor arkadaş :)

tag heuer alman malıdır

Var mısın iddiaya?
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DH Misafiri 8 yıl
Breitling Navitimer Kullanıyorum... İnanılmaz Bir Cihaz Ama Arkadaşında Söylediği Gibi Zamanla Ufak Tefek Kaymalar Olabiliyor. Lakin Saat O Kadar Mükemmel ki Kolumdayken Saniyenin Tıkır Tıkır İlerlediğini Hissedebiliyorum ve Bu Bana Ayrı Bir Zevk Veriyor. Ben Yaşadığım Sürece O Da İlerliyor.. Bu Saate İse Diyecek Birşey Bulamadım Açıkçası... Evet Fiyatı Oldukça Yüksek ve Bahsi Geçen Özelliğide Bir İnsan İçin Hiçbir Önemi Olmayan Birşey Ama Adamların Bunu Yapabilmiş Olması Bile Ayrı Bir Güzellik. Bazen Düşünüyorum Bu Mekanizmayı Tasarlayan İnsan Beyni Daha Neleri Yapabilir Diye....
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Polemik 8 yıl
Bazı arkadaşlar saati gereklilik gereksizlik düzleminde irdelemiş ama durum şöyle.

Kimsenin bu kadar hassas ölçü yapabilen bir mekanik saate ihtiyacı yok, zaten bu saatin hassasiyetine eşlik edebilecek insan da yok. Bu ve bunun gibi konseptlerin amacı, markanın teknolojik açıdan ne durumda olduğunu göstermek amaçlıdır.

Bu saat üretime geçerse, amacı da hassas ölçüm yapmak değil, tam aksine saat delisi (WIS) denilen insanların zevklerini tatmin etmek olacaktır.

Diğer taraftan, Tag Heuer Mikrograph modeliyle zaten saniyenin yüzde birini ölçebilen bir kronograf yapmıştı, şimdi ise teknolojisini geliştiriyor anladığım kadarıyla.
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