A101 marketler dijital bateri ve oyuncu ekipmanları satacak

16 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri
16 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında dijital müzik ekipmanları yer alıyor. JWIN markasına ait 88 tuşlu ve çekiç aksiyonlu 24W çıkış gücüne sahip olan dijital piyano 17999TL fiyat etiketine sahip. 4 adet davul pedi, 3 adet zil pedi ve 2 adet davul pedalı olan dijital bateri seti ise 10999TL.
Diğer taraftan bel ve sırt desteği olan Asos marka oyuncu koltuğu 2799TL iken suntalamdan imal edilmiş olan sade tasarımlı oyuncu masası ise 1999TL fiyat etiketi ile meraklılarını bekliyor olacak.
