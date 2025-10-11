Giriş
    A101 marketler dijital bateri ve oyuncu ekipmanları satacak

    16 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında JWIN markasına ait dijital piyano ve dijital bateri seti yanında oyuncular için koltuk ve masa yer alıyor.       

    16 Ekim A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan elektrikli bisikletlere,  tamir tadilat cihazlarından kişisel bakım cihazlarına ve dijital müzik ekipmanlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    16 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

    16 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında dijital müzik ekipmanları yer alıyor. JWIN markasına ait 88 tuşlu ve çekiç aksiyonlu 24W çıkış gücüne sahip olan dijital piyano 17999TL fiyat etiketine sahip. 4 adet davul pedi, 3 adet zil pedi ve 2 adet davul pedalı olan dijital bateri seti ise 10999TL.

    Diğer taraftan bel ve sırt desteği olan Asos marka oyuncu koltuğu 2799TL iken suntalamdan imal edilmiş olan sade tasarımlı oyuncu masası ise 1999TL fiyat etiketi ile meraklılarını bekliyor olacak. 


     

