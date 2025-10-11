A101 marketler dijital bateri ve oyuncu ekipmanları satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan elektrikli bisikletlere, tamir tadilat cihazlarından kişisel bakım cihazlarına ve dijital müzik ekipmanlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

16 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

16 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında dijital müzik ekipmanları yer alıyor. JWIN markasına ait 88 tuşlu ve çekiç aksiyonlu 24W çıkış gücüne sahip olan dijital piyano 17999TL fiyat etiketine sahip. 4 adet davul pedi, 3 adet zil pedi ve 2 adet davul pedalı olan dijital bateri seti ise 10999TL.

Diğer taraftan bel ve sırt desteği olan Asos marka oyuncu koltuğu 2799TL iken suntalamdan imal edilmiş olan sade tasarımlı oyuncu masası ise 1999TL fiyat etiketi ile meraklılarını bekliyor olacak.

