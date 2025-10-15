BİM marketler portatif sauna satacak

22 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri
22 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Welmi markasına ait portatif infrared sauna yer alıyor. Tek kişilik olan sauna 1590W enerji harcarken 65 dereceye kadar sıcaklık sağlayabiliyor. LED aydınlatma ve kontrol paneli olan sauna 95000TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Bluetooth müzik, bel ve bacak karbon fiber ısıtma, 22 otomatik program, ayak altında 3 bölmeli eksantrik tekerlek, tek tuşla sallanma, LCD kontrol ekranı gibi özellikleri olan masaj koltuğu da 45000TL olarak satılacak.