BİM marketler portatif sauna satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketlerin hafta arası aktüel kataloğunda portatif saunalardan elektrikli masaj koltuklarına, fitness aletlerinden nem cihazlarına ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

22 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

22 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Welmi markasına ait portatif infrared sauna yer alıyor. Tek kişilik olan sauna 1590W enerji harcarken 65 dereceye kadar sıcaklık sağlayabiliyor. LED aydınlatma ve kontrol paneli olan sauna 95000TL fiyat etiketine sahip.

8 Ekim BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Bluetooth müzik, bel ve bacak karbon fiber ısıtma, 22 otomatik program, ayak altında 3 bölmeli eksantrik tekerlek, tek tuşla sallanma, LCD kontrol ekranı gibi özellikleri olan masaj koltuğu da 45000TL olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: