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Dünyanın en ince taşınabilir diski Seagate'den; GoFlex Slim

8 yıl
19,9b
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7
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate dünyanın en ince taşınabilir diskini hazırladı. Netbook'ların ve üzerinde optik sürücü bulunmayan ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların artan kullanım yaygınlığına bağlı olarak daha fazla sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen taşınabilir diskler için fark yaratma peşindeki üreticiler, tasarım konusunda kıyasıya bir rekabet içerisindeler.

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate'in yeni modeli 124 x 78 x 9 mm olarak açıklanan ölçükeri ve 280 gram olan ağırlığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 7200 devir/dakika hızında disk plakasına sahip olan USB 3.0 destekli yeni sürücü, 320GB depolama kapasitesi sunuyor ve yedekleme-yönetim yazılımlarıyla birlikte geliyor.

Seagate tarafından yurt dışı satış başlayan GoFlex Slim 99.99 dolar seviyesinden sunulurken, Mac versiyonun ise aynı fiyatla Mayıs ayında çıkacağı açıklandı.


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omerhakanbilici 8 yıl
e-sataya ne gerek varki usb 3.0 varken?
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Batuist 8 yıl

hakanbilici

e-sataya ne gerek varki usb 3.0 varken?

fark kağıt üzerinde yok gibi gözüksede pratikte oldukça ediyor..
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Batuist 8 yıl
alternatif olarak e-sata arabirim desteğide verselermiş böyle bir cihaz için oldukça güzel olurmuş..
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DH Misafiri 8 yıl
Sabit disk üretmeyip de sadece ssd üreten firma yok mu piyasada. Elbette var demek ki maliyetler gerçekten yüksek ki fiyatlar düşmüyor. (ocz, team. kingston vb.)
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omerhakanbilici 8 yıl
@kadirkayik
ssd kimsenin malı değil sonuçta adamlar "olan teknolojiyi incelttik.daha öncede yapardık ama baktık iyi satılıo yapmadık simdi sınırına geldik madem inceltelim farklılık olsun" demişler.ssdler ucuzlasa kimse bunlara bakmaz artık ondan ucuzlamıo.
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kadirkayik 8 yıl
ssd ince ya bizde inceyiz mesajı veriliyor. yapılabilirlikle ilgili olarak.
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mehmednaim 8 yıl
Güzel gelişmeler ama SSD diskler üzerine daha fazla çeşit çıksa da keşke fiyatları makul değerlere inse artık. Madem gelecek SSD disklerde artık bu disklerin günleri sayılı demektir.
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