Dünyanın en ince taşınabilir diski Seagate'den; GoFlex Slim

Seagate dünyanın en ince taşınabilir diskini hazırladı. Netbook'ların ve üzerinde optik sürücü bulunmayan ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların artan kullanım yaygınlığına bağlı olarak daha fazla sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen taşınabilir diskler için fark yaratma peşindeki üreticiler, tasarım konusunda kıyasıya bir rekabet içerisindeler.

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate'in yeni modeli 124 x 78 x 9 mm olarak açıklanan ölçükeri ve 280 gram olan ağırlığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 7200 devir/dakika hızında disk plakasına sahip olan USB 3.0 destekli yeni sürücü, 320GB depolama kapasitesi sunuyor ve yedekleme-yönetim yazılımlarıyla birlikte geliyor.

Seagate tarafından yurt dışı satış başlayan GoFlex Slim 99.99 dolar seviyesinden sunulurken, Mac versiyonun ise aynı fiyatla Mayıs ayında çıkacağı açıklandı.