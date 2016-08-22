Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması açıklandı: İstanbul ucuzluyor!

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Tüm dünyada 40’tan fazla ülkede 25 binin üzerinde müşterisine hizmet veren lider insan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer’ın her yıl gerçekleştirdiği en önemli araştırmalarından biri olan ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’ sonuçlandı. Yurtdışındaki çalışanlara ödenecek ücretler konusunda hükümetler ve çokuluslu şirketlere rehberlik eden ‘Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’, beş kıtada 209 şehirde gerçekleştirildi. Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması, özellikle küresel çapta iş yapan şirketlerin mobil iş gücünü yönetme stratejilerini belirleme aşamasında en önemli referanslarından biri olarak görülüyor.

Kilit mobil çalışanlarını firmada tutmak için yurtdışına atamalarda ücretlendirmelerini doğru ve etkin kurgulamak isteyen firmalar, mobil çalışanlarına atandıkları ülkede yaşam maliyetlerini karşılayacak şekilde ücret ve ödenek sağlamak, diğer yan hakları ve imkânları doğru planlamak için Mercer Yaşam Maliyeti Endeksi’ni referans alıyorlar. 100 puana sahip New York’un temel alındığı Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’nda veri toplama evresinde dünyada yaşanan doğal afetler, ekonomik ve politik dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik, enflasyon ve konaklama ücretlerinde olan dalgalanmalar da dikkate alınıyor.

Bu sene birinci Hong Kong

Her şehirde konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200’den fazla kalemin karşılaştırmalı maliyetlerinin ölçüldüğü araştırma sonuçlarına göre, 2016 yılının en pahalı şehri Hong Kong, yaşam maliyeti en düşük şehir ise Namibya’nın Windhoek şehri oldu. Hong Kong’un ardından Luanda, Zürih ve Singapur en pahalı olarak sıralandı. Tokyo ise geçen seneye göre 6 basamak yükseldi ve 5. sıraya çıktı. Geçtiğimiz yıl aynı araştırmada 99. sırada yer alan İstanbul ise, listede 101. sıraya yerleşerek, yaşam maliyeti açısından geçen yıla göre daha ‘ucuz’ bir şehir olarak listedeki yerini aldı.

New York Amerika’nın en pahalı şehri

Geçen sene olduğu gibi Amerikan dolarının değer kazanmasıyla Amerika’da birçok şehrin sıralamada yükselmesi araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından birisi oldu. Araştırmada 11. sıraya yükselen New York, Amerika’nın en pahalı şehri olmaya devam ederken, 9 basamak yükselen Los Angeles 27’inci, San Francisco ise 26’inci sırada yer aldı. Geçen sene 50’nci sırada bulunan Washington ise, 38. sırada kendisine yer buldu. Kanada dolarının değer kaybetmesiyle Vancuover 23 sıra düşüşle 142 sırada yer alırken, Toronto’da 17 sıra düşüşle 143’üncülüğe geriledi.

Avrupa’nın en pahalısı İsviçre

Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2016 sonuçlarına göre, Zürih Avrupa’daki en pahalı şehir unvanını koruyor. İsviçre şehirlerinden Cenevre sekizinci sırada yer alırken, Bern İsviçre frangının Amerikan doları karşısında değer kaybetmesiyle 13. sıraya yerleşti. Londra’da düşüş yaşayan şehirlerden biri oldu ve 17. sırada kendisine yer buldu. 44. sıradaki Paris, 50. sıradaki Milano, 54. sıradaki Viyana ve 58. sıradaki Roma ise geçen seneki yerlerini korudu. Avrupa’da birkaç yerel para biriminin dolar karşısında kan kaybetmesi sonucu bazı şehirler sıralamada geriledi. Buna ek olarak, güvenlik unsurları, toplumsal huzursuzluk ve ekonomik göstergelerin de Avrupa’yı etkilediği görüldü.

Asya Pasifik’in ve dünyanın en pahalı şehri Hong Kong

Hong Kong dünyanın en pahalı şehri olurken, Singapur 4, Tokyo 5 ve Şangay 7’inci sırada yer aldı. Japonya şehirleri Japon Yeni’nin dolar karşısında değer kazanması sonucu sıralamada yükselirken, Çin Yuanı’nın değer kaybetmesi sonucu da Çin şehirleri düşüş gösterdi.





Dubai, Ortadoğu’nun en pahalısı

Genel olarak expat (yurtdışı görevlendirme) dünyası olarak bilinen Ortadoğu’da, en pahalı şehir unvanını listede 21’inci sırada yer alan Dubai elde etti. Abu Dabi 25’inci sırada yer alırken, 121’inci sırada yer alan Cidde, Orta Doğu’nun en ucuz şehri oldu. Özellikle kira fiyatlarının artışa geçmesi ve bazı şehirlerin genel sıralamada düşüşe geçmesinden dolayı Dubai ve Abu Dabi sıralamada yukarılara tırmandı.

Dinçer Güleyin: “Avrupa şehirlerinin düşüşü tüm sıralamaları etkiledi”

Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güleyin, 2016 yılında yaşam maliyeti olarak geçtiğimiz yıla göre 2 basamak azalan ve pahalı şehirlerarasında ilk 100’de yer almayan İstanbul’un sadece ufak bir farklılıkla yerini koruduğunu söyledi. Güleyin şöyle devam etti: “Mart 2015-Mart 2016 döneminde TL’nin dolar karşısında yüzde 18 değer kaybetmesine rağmen listedeki diğer şehirlerin düşüş göstermesi sebebiyle İstanbul’un sıralamadaki yeri çok değişmedi. Özellikle Avrupa’da bazı para birimlerinin Amerikan doları karşısında değer kaybetmesi sonucu da Oslo ve Moskova başta olmak üzere birçok Avrupa şehri sıralamada düşüş eğilimi gösterdi.”