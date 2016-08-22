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Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması açıklandı: İstanbul ucuzluyor!

Beş kıtada 209 şehri kapsayan Yaşam Maliyeti Araştırması sonuçları açıklandı. İstanbul dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında epey gerilerde yer aldı. İşte en pahalı şehirler ve diğer detaylar:
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması açıklandı: İstanbul ucuzluyor!
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Tüm dünyada 40’tan fazla ülkede 25 binin üzerinde müşterisine hizmet veren lider insan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer’ın her yıl gerçekleştirdiği en önemli araştırmalarından biri olan ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’ sonuçlandı. Yurtdışındaki çalışanlara ödenecek ücretler konusunda hükümetler ve çokuluslu şirketlere rehberlik eden ‘Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’, beş kıtada 209 şehirde gerçekleştirildi. Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması, özellikle küresel çapta iş yapan şirketlerin mobil iş gücünü yönetme stratejilerini belirleme aşamasında en önemli referanslarından biri olarak görülüyor.

Kilit mobil çalışanlarını firmada tutmak için yurtdışına atamalarda ücretlendirmelerini doğru ve etkin kurgulamak isteyen firmalar, mobil çalışanlarına atandıkları ülkede yaşam maliyetlerini karşılayacak şekilde ücret ve ödenek sağlamak, diğer yan hakları ve imkânları doğru planlamak için Mercer Yaşam Maliyeti Endeksi’ni referans alıyorlar. 100 puana sahip New York’un temel alındığı Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’nda veri toplama evresinde dünyada yaşanan doğal afetler, ekonomik ve politik dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik, enflasyon ve konaklama ücretlerinde olan dalgalanmalar da dikkate alınıyor.

Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması açıklandı: İstanbul ucuzluyor!

Bu sene birinci Hong Kong

Her şehirde konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200’den fazla kalemin karşılaştırmalı maliyetlerinin ölçüldüğü araştırma sonuçlarına göre, 2016 yılının en pahalı şehri Hong Kong, yaşam maliyeti en düşük şehir ise Namibya’nın Windhoek şehri oldu. Hong Kong’un ardından Luanda,  Zürih ve Singapur en pahalı olarak sıralandı. Tokyo ise geçen seneye göre 6 basamak yükseldi ve 5. sıraya çıktı. Geçtiğimiz yıl aynı araştırmada 99. sırada yer alan İstanbul ise, listede 101. sıraya yerleşerek, yaşam maliyeti açısından geçen yıla göre daha ‘ucuz’ bir şehir olarak listedeki yerini aldı.

New York Amerika’nın en pahalı şehri

Geçen sene olduğu gibi Amerikan dolarının değer kazanmasıyla Amerika’da birçok şehrin sıralamada yükselmesi araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından birisi oldu. Araştırmada 11. sıraya yükselen New York, Amerika’nın en pahalı şehri olmaya devam ederken, 9 basamak yükselen Los Angeles 27’inci, San Francisco ise 26’inci sırada yer aldı. Geçen sene 50’nci sırada bulunan Washington ise, 38. sırada kendisine yer buldu. Kanada dolarının değer kaybetmesiyle Vancuover 23 sıra düşüşle 142 sırada yer alırken, Toronto’da 17 sıra düşüşle 143’üncülüğe geriledi.

Avrupa’nın en pahalısı İsviçre

Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2016 sonuçlarına göre, Zürih Avrupa’daki en pahalı şehir unvanını koruyor. İsviçre şehirlerinden Cenevre sekizinci sırada yer alırken, Bern İsviçre frangının Amerikan doları karşısında değer kaybetmesiyle 13. sıraya yerleşti. Londra’da düşüş yaşayan şehirlerden biri oldu ve 17. sırada kendisine yer buldu. 44. sıradaki Paris, 50. sıradaki Milano, 54. sıradaki Viyana ve 58. sıradaki Roma ise geçen seneki yerlerini korudu. Avrupa’da birkaç yerel para biriminin dolar karşısında kan kaybetmesi sonucu bazı şehirler sıralamada geriledi. Buna ek olarak, güvenlik unsurları, toplumsal huzursuzluk ve ekonomik göstergelerin de Avrupa’yı etkilediği görüldü.

Asya Pasifik’in ve dünyanın en pahalı şehri Hong Kong

Hong Kong dünyanın en pahalı şehri olurken, Singapur 4, Tokyo 5 ve Şangay 7’inci sırada yer aldı. Japonya şehirleri Japon Yeni’nin dolar karşısında değer kazanması sonucu sıralamada yükselirken, Çin Yuanı’nın değer kaybetmesi sonucu da Çin şehirleri düşüş gösterdi.

Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması açıklandı: İstanbul ucuzluyor!

Dubai, Ortadoğu’nun en pahalısı

Genel olarak expat (yurtdışı görevlendirme) dünyası olarak bilinen Ortadoğu’da, en pahalı şehir unvanını listede 21’inci sırada yer alan Dubai elde etti.  Abu Dabi 25’inci sırada yer alırken, 121’inci sırada yer alan Cidde, Orta Doğu’nun en ucuz şehri oldu. Özellikle kira fiyatlarının artışa geçmesi ve bazı şehirlerin genel sıralamada düşüşe geçmesinden dolayı Dubai ve Abu Dabi sıralamada yukarılara tırmandı.

Dinçer Güleyin: “Avrupa şehirlerinin düşüşü tüm sıralamaları etkiledi”

Mercer Türkiye Genel Müdürü  Dinçer Güleyin, 2016 yılında yaşam maliyeti olarak geçtiğimiz yıla göre 2 basamak azalan ve pahalı şehirlerarasında ilk 100’de yer almayan İstanbul’un sadece ufak bir farklılıkla yerini koruduğunu söyledi. Güleyin şöyle devam etti: “Mart 2015-Mart 2016 döneminde TL’nin dolar karşısında yüzde 18 değer kaybetmesine rağmen listedeki diğer şehirlerin düşüş göstermesi sebebiyle İstanbul’un sıralamadaki yeri çok değişmedi. Özellikle Avrupa’da bazı para birimlerinin Amerikan doları karşısında değer kaybetmesi sonucu da Oslo ve Moskova başta olmak üzere birçok Avrupa şehri sıralamada düşüş eğilimi gösterdi.”


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Drakoid 2 yıl en beğenilen
Ucuzlar tabi...Turk Lirasi deger kaybediyor.
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Dünyaya göre ucuz tabi ama Türkiyeye göre neresi ucuz abi. Dışarda en ortalama kafelerde, restoranlarda yemek fiyatları belli. Haftada 1-2 dışarıda yemek yesen ocak söner yemin ederim. İçecek içmeye zaten gidemiyorsun biralar bizde üretiliyor en pahalı bizim ülkede aynı şekilde rakıda öyle. Dışarda içme parasını demiyorum marketten alıp evde içim desen bile pahalı.
Dünyaya göre ucuz tabi ama Türkiyeye göre neresi ucuz abi. Dışarda en ortalama kafelerde, restoranlarda yemek fiyatları belli. Haftada 1-2 dışarıda yemek yesen...
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Cihat_, 2 yıl TIGERSHARK
TIGERSHARK

Madem ucuz peki neden geçinemiyoruz

dünyaya göre ucuz Türkiye'de yaşayanlara ucuz değil
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Portraitclub 2 yıl
İstanbul ucuzlamıyor tam aksine daha da pahalı olmaya devam ediyor. Ev kirası olmuş 1200 TL asgari ücret 1300 TL neresi ucuz. Ev alayım desen 300 bin TL araba alayım desen 20 bin TL İş yeri açayım kendi işimi yapayım desen en az 50 bin TL
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InCroyable 2 yıl
İstanbul mu pahalı? Toronto da 40 metrekare stüdyoda yaşıyorum downtown da diye 1550 dolar kira çıkıyor her ay. İstanbul'da o fiyata 2+1 tutabilinir diye düşünüyorum
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trakyAli-1986 2 yıl InCroyable
InCroyable
İstanbul mu pahalı? Toronto da 40 metrekare stüdyoda yaşıyorum downtown da diye 1550 dolar kira çıkıyor her ay. İstanbul'da o fiyata 2+1 tutabilinir diye düşünüyorum

Gelirlerin arasında uçurum olan 2ülke için konuşuyor isek 1550 dolar kira bizde 5bin tl yapıyor demek maaşınız minimum 10bin tl.

Bizde 10bin tl alan kesim parmakla gösterilir sizin orda standrt ücrettir. Geliri yüksek ülkelerde hayatta pahalı ama halkı kendi ihityacını karışılayıp kişisel zevklerinide yapabiliyor tatil gibi sinema tiyatro gibi. Maalesef ülkemizde oturduğu şehirden en yakındaki diğer şehre gidemeyecek durumda insanlar var. Hadi onu geçtim İstanbul da oturup İstanbulu gezememiş insanlar bilenvar
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mudebbir 2 yıl
İletişim, ulaşım, enerji, ısınma ve barınma fiyatları ülkemizde yüksek. Market harcamaları cep yakıyor. Markete haftada 3-4 defa giriyorum 50-60 gidiyor.
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atilasat 2 yıl
gözüm moskovayi aradı listede. zira en ucuz kahve 10 dolar civariydı 4 yıl önce
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personalcomputer 2 yıl
Diğer metropoller İstanbul kadar kalabalık olmadığından daha ucuzdur. 2. metropol Ankara'da 5 milyon kişi var ancak hayat pahalılığını sadece nüfusa bağlayamayız.
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Lene 2 yıl
Tunus'u yazdım motlarımın arasına ..
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trooe199 2 yıl
Minsk'i yazdım bir köşeye gidip görmek için.
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OverClocK1ng 2 yıl
İstanbul'un ucuzlaması normâl. Euro yükseldikçe İstanbul ucuz şehir oluyor.
E tabi. Adam 1 aylık maaşını gelip Türk parasına çevirdiği zaman , bizdeki asgari ücrettin 3 katı oluyor. Tabi ucuz..
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BekirHan 2 yıl
Luanda ne ola ki dedim ve basit bir kıyaslamayla cidden pahalıymış;
numbeo.com/...
oha!
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BekirTemel 2 yıl
İstanbul da terörden nasibini aldı öncelikle Turist sayısını açıklasınlar. Diğer dünya devlerinin çok arkasında kalır
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aycibin 2 yıl
konut fiyatı olaraksa başlara oynar.dusseldorf merkezdeki dairelerle istanbul merkezi kıyasladık.metrekareler aynı fiyattan gidiyor.ama avrupada millet euro kazanarak o paraları veriyor.bizse üç kuruş değeri kalmış TL kazanarak.
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