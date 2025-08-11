Yandex Maps, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerini göstermeye başladı

Yandex’in ülkemize özel yenilikleri devam ediyor. İstanbul’daki kullanıcılar artık metro hatları, otobüsler veya diğer standart toplu taşıma seçeneklerini kullanarak bir rota planladıklarında, Yandex Maps ve Navigasyon yolculuğun uygulamaları artık yolculuğun toplam maliyetini ve her bir ulaşım adımının ayrı ayrı ücret bilgisini görüntülüyor. Ücret bilgileri, İETT, İstanbulkart, Marmaray ve Şehir Hatları dahil olmak üzere İstanbul'un toplu taşıma yetkilileri ve operatörlerinin resmi verilerine dayanıyor.
Yeni ücret görüntüleme güncellemesi iOS ve Android için yayınlandı. Yandex Maps ve Navigasyon uygulamasını güncelleyerek ücretleri görebilirsiniz.
İstanbullulara 100 TL bakiye hediye
Yandex Türkiye ayrıca İstanbulkart ve İDO’da 100 TL hediye bakiye kampanyası başlattı. Yandex’i varsayılan arama motoru olarak ayarlayan kullanıcılara İstanbulkart veya İDO’da 100 TL kredi verilecek. İstanbulkart’tan elde edilen krediyi toplu taşımanın yanı sıra market, restoran, kafe ve yemek sipariş uygulamalarında kullanabilirsiniz. İki kampanya birbirinden ayrı olarak yürütülüyor.
İstanbulkart kampanyasına katılmak için: https://www.istanbulkart.istanbul/campaignsDetail?id=60077
İDO kampanyasına katılmak için: https://www.ido.com.tr/en/yandex-ile-ido-biletleri-100tl-indirimli
