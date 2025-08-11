Giriş
    Yandex Maps, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerini göstermeye başladı

    Yandex Maps ve Navigasyon uygulamaları güncellendi. Yeni güncelleme ile İstanbul'daki toplu taşıma ücretini gösterme özelliği eklendi. Rota boyunca kullanacağınız araçların toplam ücreti gösteriliyor.

    Yandex Haritalar, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerini gösteriyor Tam Boyutta Gör
    Yandex Türkiye, İstanbul’daki toplu taşıma ücretlerini platforma ekledi. Kullanıcılar toplu taşıma ile rota oluşturduğunda hangi hatlara bineceğine ek olarak artık toplam yolculuk ücretini de görebiliyor. Üstelik kullanıcılara İstanbulKart ve İDO’da 100 TL indirim fırsatı sunuluyor.

    Yandex’in ülkemize özel yenilikleri devam ediyor. İstanbul’daki kullanıcılar artık metro hatları, otobüsler veya diğer standart toplu taşıma seçeneklerini kullanarak bir rota planladıklarında, Yandex Maps ve Navigasyon yolculuğun uygulamaları artık yolculuğun toplam maliyetini ve her bir ulaşım adımının ayrı ayrı ücret bilgisini görüntülüyor. Ücret bilgileri, İETT, İstanbulkart, Marmaray ve Şehir Hatları dahil olmak üzere İstanbul'un toplu taşıma yetkilileri ve operatörlerinin resmi verilerine dayanıyor.

    Yeni ücret görüntüleme güncellemesi iOS ve Android için yayınlandı. Yandex Maps ve Navigasyon uygulamasını güncelleyerek ücretleri görebilirsiniz.

    İstanbullulara 100 TL bakiye hediye

    Yandex Türkiye ayrıca İstanbulkart ve İDO’da 100 TL hediye bakiye kampanyası başlattı. Yandex’i varsayılan arama motoru olarak ayarlayan kullanıcılara İstanbulkart veya İDO’da 100 TL kredi verilecek. İstanbulkart’tan elde edilen krediyi toplu taşımanın yanı sıra market, restoran, kafe ve yemek sipariş uygulamalarında kullanabilirsiniz. İki kampanya birbirinden ayrı olarak yürütülüyor.

    İstanbulkart kampanyasına katılmak için: https://www.istanbulkart.istanbul/campaignsDetail?id=60077
    İDO kampanyasına katılmak için: https://www.ido.com.tr/en/yandex-ile-ido-biletleri-100tl-indirimli

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 15 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 1 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

