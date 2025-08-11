Yandex Maps, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerini göstermeye başladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Yandex Türkiye, İstanbul’daki toplu taşıma ücretlerini platforma ekledi. Kullanıcılar toplu taşıma ile rota oluşturduğunda hangi hatlara bineceğine ek olarak artık toplam yolculuk ücretini de görebiliyor. Üstelik kullanıcılara İstanbulKart ve İDO’da 100 TL indirim fırsatı sunuluyor.

Yandex’in ülkemize özel yenilikleri devam ediyor. İstanbul’daki kullanıcılar artık metro hatları, otobüsler veya diğer standart toplu taşıma seçeneklerini kullanarak bir rota planladıklarında, Yandex Maps ve Navigasyon yolculuğun uygulamaları artık yolculuğun toplam maliyetini ve her bir ulaşım adımının ayrı ayrı ücret bilgisini görüntülüyor. Ücret bilgileri, İETT, İstanbulkart, Marmaray ve Şehir Hatları dahil olmak üzere İstanbul'un toplu taşıma yetkilileri ve operatörlerinin resmi verilerine dayanıyor.

Yeni ücret görüntüleme güncellemesi iOS ve Android için yayınlandı. Yandex Maps ve Navigasyon uygulamasını güncelleyerek ücretleri görebilirsiniz.

İstanbullulara 100 TL bakiye hediye

Yandex Türkiye ayrıca İstanbulkart ve İDO’da 100 TL hediye bakiye kampanyası başlattı. Yandex’i varsayılan arama motoru olarak ayarlayan kullanıcılara İstanbulkart veya İDO’da 100 TL kredi verilecek. İstanbulkart’tan elde edilen krediyi toplu taşımanın yanı sıra market, restoran, kafe ve yemek sipariş uygulamalarında kullanabilirsiniz. İki kampanya birbirinden ayrı olarak yürütülüyor.

İstanbulkart kampanyasına katılmak için: https://www.istanbulkart.istanbul/campaignsDetail?id=60077

İDO kampanyasına katılmak için: https://www.ido.com.tr/en/yandex-ile-ido-biletleri-100tl-indirimli

