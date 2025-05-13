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    İstanbul’un çöpleri 226 bin evin elektriğini karşılıyor

    İstanbul Enerji AŞ’ye ait Seymen Enerji Üretim Tesisi her gün 7 bin ton evsel atıktan ayda 22 bin megawatt elektrik üreterek 226 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.

    İstanbul’un çöpleri 226 bin evin elektriğini karşılıyor Tam Boyutta Gör
    İstanbul, gıda atıklarından elektrik üreterek hem enerji ihtiyacını karşılıyor hem de küresel ısınmaya karşı mücadele ediyor. İstanbul Enerji AŞ’ye ait Seymen Enerji Üretim Tesisi, her gün 7 bin ton evsel atığı işleyerek ayda 22 bin megawatt elektrik üretiyor. Bu sayede, 226 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanırken, çevresel sürdürülebilirlik de sağlanıyor.

    226 bin haneye elektrik

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki İstanbul Enerji, 2020 yılında Silivri’de 60 bin metrekarelik alanda kurduğu Seymen Çöp Enerji Üretim Tesisi ile kentin 16 milyonluk nüfusunun ürettiği atığı enerjiye dönüştürüyor. Tesis, her gün İstanbul Avrupa yakasından toplanan 7 bin ton evsel atığı düzenli depolama sahasında topluyor.

    İstanbul’un çöpleri 226 bin evin elektriğini karşılıyor Tam Boyutta Gör
    Atıkların depolandığı sahada, bakteriyel faaliyetlerle metan gazı oluşuyor. Normalde metan gazı kontrol edilmediğinde ciddi bir patlama riski taşıyor ancak Seymen Enerji Üretim Tesisi, bu metan gazını güvenli bir şekilde enerjiye dönüştürerek hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlıyor.

    Seymen Enerji Üretim Tesisi, atıkları enerjiye dönüştürmek için bir dizi biyolojik ve mekanik süreç kullanıyor. Atıklar, örtü toprağı ile kaplanarak oksijensiz ortamda mikroorganizmalar tarafından çürütülüyor. Bu süreç sonunda ortaya çıkan biyogaz, yatay ve dikey kanallar aracılığıyla toplanıyor ve içten yanmalı gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüşüyor. Üretilen elektrik ise şalt tesisi üzerinden İstanbul’un elektrik şebekesine aktarılıyor.

    Yakında tam kapasiteye geçecek

    2020 yılında 12 gaz motoru ve 17 megawatt kurulu güçle faaliyete geçen tesisin kapasitesi, her geçen yıl artmaya devam ediyor. 2020 yılının sonuna kadar 25 megawatt’a ulaşan tesis, Ekim 2021’de 37 megawatt, Mayıs 2024’te ise 44 megawatt kapasiteye ulaştı. Bu enerji, 226 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Tesis tam kapasiteye ulaştığında 90 megawat kurulu gücü ile dünyada tek noktada en büyük çöp gazından enerji üretim tesisi olacak. Bu kapasitede, yıllık yaklaşık 465 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilir.

    Bu arada metan gazı, karbondioksitten 28 kat daha etkili bir sera etkisi oluşturuyor. Seymen Enerji Üretim Tesisi, her yıl 1,7 milyon ton karbondioksit salınımına eşdeğer metan gazını yok ederek büyük bir çevresel katkı sağlıyor. Bu, yaklaşık 1,1 milyon aracın trafikte ürettiği emisyonla eşdeğer bir miktar.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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