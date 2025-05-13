İstanbul’un çöpleri 226 bin evin elektriğini karşılıyor

226 bin haneye elektrik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki İstanbul Enerji, 2020 yılında Silivri’de 60 bin metrekarelik alanda kurduğu Seymen Çöp Enerji Üretim Tesisi ile kentin 16 milyonluk nüfusunun ürettiği atığı enerjiye dönüştürüyor. Tesis, her gün İstanbul Avrupa yakasından toplanan 7 bin ton evsel atığı düzenli depolama sahasında topluyor.
Seymen Enerji Üretim Tesisi, atıkları enerjiye dönüştürmek için bir dizi biyolojik ve mekanik süreç kullanıyor. Atıklar, örtü toprağı ile kaplanarak oksijensiz ortamda mikroorganizmalar tarafından çürütülüyor. Bu süreç sonunda ortaya çıkan biyogaz, yatay ve dikey kanallar aracılığıyla toplanıyor ve içten yanmalı gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüşüyor. Üretilen elektrik ise şalt tesisi üzerinden İstanbul’un elektrik şebekesine aktarılıyor.
Yakında tam kapasiteye geçecek
2020 yılında 12 gaz motoru ve 17 megawatt kurulu güçle faaliyete geçen tesisin kapasitesi, her geçen yıl artmaya devam ediyor. 2020 yılının sonuna kadar 25 megawatt’a ulaşan tesis, Ekim 2021’de 37 megawatt, Mayıs 2024’te ise 44 megawatt kapasiteye ulaştı. Bu enerji, 226 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Tesis tam kapasiteye ulaştığında 90 megawat kurulu gücü ile dünyada tek noktada en büyük çöp gazından enerji üretim tesisi olacak. Bu kapasitede, yıllık yaklaşık 465 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilir.
Bu arada metan gazı, karbondioksitten 28 kat daha etkili bir sera etkisi oluşturuyor. Seymen Enerji Üretim Tesisi, her yıl 1,7 milyon ton karbondioksit salınımına eşdeğer metan gazını yok ederek büyük bir çevresel katkı sağlıyor. Bu, yaklaşık 1,1 milyon aracın trafikte ürettiği emisyonla eşdeğer bir miktar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli